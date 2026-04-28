Ellopta a reflektorfényt Fucsovics Márton felesége, nagy feltűnést keltett

Fucsovics Márton döntő játszmás mérkőzésen kapott ki a spanyol Pablo Carreno Bustától a Madridban zajló salakpályás tenisztorna férfi versenyének első fordulójában. A magyar teniszezőt természetesen ezúttal is elkísérte felesége, Molnár Nini, aki nem a lelátón, hanem a spanyol utcákon hívta fel magára a figyelmet: stílusos megjelenésével ismét megmutatta kifinomult divatérzékét.

Fucsovics Márton felesége ellopta a showt Fotó: Mateo Villalba

Fucsovics Márton felesége ellopta a showt

Fucsovics Márton és felesége, Molnár Nini tavaly szeptemberben házasodtak össze, és azóta – amikor csak teheti – Nini elkíséri férjét a versenyekre. Legutóbb is a lelátóról szurkolt a magyar teniszezőnek.

Ezúttal azonban nem a pálya mellett, hanem a spanyol utcákon került a figyelem középpontjába. Molnár Nini egy középhosszú nadrágban és egy rövid felsőben pózolt, amely finoman megvillantotta lapos hasát, stílusos megjelenésével pedig ismét magára vonta a tekinteteket.