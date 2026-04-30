Megszólalt Európa főboszorkánya: ez a három csillagjegy gazdagszik meg a május 1-jei teliholdnak hála

Május elseje, mindamellett, hogy a munka ünnepe, néhány csillagjegy számára kedvező fordulatokat is tartogat. Az éjszakai égbolton kiteljesedő telihold Szegedi Erika szerint ugyanis olyan belső és külső változásokat indít el, amik hosszú távú anyagi biztonságot teremthetnek a leginkább érintett jegyek számára. Európa főboszorkánya úgy látja, a május 1-jei telihold különleges rezgései a tavaszi megújulás erejével párosulva segítik majd az anyagi blokkok feloldását. Ez az időszak azonban nem a látványos és hirtelen gazdagodásról szól, sokkal inkább a megalapozott, sorsszerű lehetőségekről.

Három csillagjegy meggazdagszik a telihold hatására / Fotó: sarayut Thaneerat

Kedvező fordulatokat tartogat a sors három csillagjegy számára

Bár az égi esemény hatása egyetemes, a zodiákus három jegye különösen erős támogató energiákat érezhet a napokban. Szegedi Erika kártyáiból is kiolvasható ez a pozitív elmozdulás.

Rák

A Rák jegyűek számára az utóbbi időszak sok bizonytalanságot és rejtett aggodalmat okozott a megélhetés terén. Erika szerint a májusi telihold fénye most végre megnyugvást hoz, valamint olyan megoldások bukkanhatnak fel, amelyek segítenek lezárni a múltbeli terheket.

A Rákoknak most érdemes hallgatniuk a megérzéseikre, mert a sors halk szavakkal súgja meg nekik a helyes irányt. A kártyáimban látom, ahogy az anyagi bizonytalanság köde végre eloszlik körülöttük

– mondja Szegedi Erika.

Oroszlán

Az Oroszlánok életében a telihold a kiteljesedést szimbolizálja. A főboszorkány szerint a korábban befektetett munka és energia most kezd beérni, ami nem csupán erkölcsi sikert, de kézzelfogható anyagi előrelépést is jelent.

Az Oroszlánok most learathatják fáradozásuk gyümölcsét. Fontos azonban, hogy ne váljanak elbizakodottá; a siker akkor marad tartós, ha alázattal kezelik a lehetőségeket

– állítja Európa főboszorkánya.

Vízöntő

A Vízöntők számára a változás szele már egy ideje érezhető volt, de a május 1-jei telihold hozza meg a végső lökést. Erika szerint a Vízöntők most olyan szellemi frissességgel bírnak, amely segít nekik felismerni a valódi értékeket.

A Vízöntő jegyében járó energiák most a teremtést segítik. Bármi, amibe ezen a napon belekezdenek, hosszú távú anyagi stabilitást hozhat számukra

– jósolja a főboszorkány, a Ripost beszámolója szerint.