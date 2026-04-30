Milliárdos tartozást halmozott fel a Vámpírnaplók és a Lost sztárja: évek óta nem láthattuk képernyőn

A Vámpírnaplók és az Lost sztárja, Ian Somerhalder, bár két világsikerű sorozatban is játszott, mégis pénzügyi problémákba ütközött karrierje során.

Majdnem csődbe ment a Vámpírnaplók sztárja (Fotó: NurPhoto via AFP)

Mi történt a Vámpírnaplók sztárjával?

Somerhalder 2019 óta nem vállalt szerepet. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy azóta feleségével, Nikki Reeddel több millió dolláros csődből kellett kimenteniük magukat.

Őrülten jövedelmező televíziós karriert hagytam ott egy olyan vállalkozás felépítése miatti, amelyet ezután nem vittem megfelelően. Egy csalás miatt a feleségemmel egy nyolcszámjegyű gödörbe kerültünk

- nyilatkozta egy interjúban. Mindez azt jelenti, hogy a színész tízmillió dolláros (3 milliárd forint feletti) nagyságrendű tartozást halmozott fel. Ebből nem tudott egyedül kimászni, de feleségével együtt végül sikert arattak. Somerhalder szerint mindent Reednek köszönhet, hiszen ő tárgyalt, amikor eladták a házukat, festményeiket, óráikat és autóikat is, hogy visszaállítsák életüket egy normálisabb kerékvágásba.

Nem ez az első alkalom, hogy a színész nyilvánosan fejezi ki háláját felesége iránt, és az életében betöltött szerepéért. Egy korábbi Instagram-bejegyzésében ezt írta:

Ez a nő úgy döntött, hogy nem akarja látni, hogy a férje tönkreteszi a testét és lelkét, ezért belevetette magát a küzdelembe, hogy összeállítson egy csapatot, tárgyalóasztalhoz üljenek és kiutat találjanak.

Ebben a bejegyzésben azt is elmondta, hogy majdnem belehalt a próbálkozásba, amikor megpróbálta kihúzni őt a zűrzavarból, és hihetetlen, hogy az életét ennek szentelte.

A pár anyagi gondjainak nagy része egy katasztrofális üzleti vállalkozásból eredt, amely során csalás áldozataivá váltak. Ez még kapcsolatuk kezdete előtt történt, amikor Somerhalder egy tiszta energiával foglalkozó céget alapított, és bevétele jelentős részét ebbe fektette, miközben aktívan szerepelt a Vámpírnaplókban. Ekkor bankokkal is leszerződött, de őszintesége és jó szándéka ellenére a cégen belüli kapzsiság és csalás, valamint egyik legnagyobb ügyfelük csalárd tevékenysége miatt álmai gyorsan szertefoszlottak.