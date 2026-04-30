Igazi hősök: szabadnapos tűzoltók mentették meg anyát és fiát

Az eset még január 13-án történt az Illinoisban található Lake Killarney-nél, ahol helyi idő szerint délután 4 óra 38 perc körül érkezett segélyhívás a tűzoltósághoz. A bejelentés szerint egy felnőtt nő és egy tinédzser fiú – mint később kiderült, hogy anya és fia –, mintegy 15-20 méterre a parttól a jeges vízbe zuhantak, miközben lékhorgászatra készültek.
A bajbajutottak nagy szerencséjére Cody Delatorre, a környék lakója és egyben szolgálaton kívüli tűzoltó az elsők között kapott értesítést a történtekről.
Láttam a címet, és rögtön arra gondoltam: ez itt van az utcánk végén. Amikor megláttam a két embert a vízben, az első gondolatom az volt: hogyan fogok egyedül két embert kimenteni?
– idézte fel Cody.
A férfi ekkor látta meg a testvérét, Ben Delatorre-t, aki szintén tűzoltó, és bár aznap szabadnapos volt, azonnal sietett neki segíteni. A testvérek Cody autójának hátsó üléséről előkerült hosszabbító kábellel kezdték meg a mentést. Ben Delatorre eközben csúszva közelítette meg a beszakadt jeget, hogy minél jobban eloszlassa a testsúlyát.
Hallottam, ahogy recseg alattam a jég, ezért letérdeltem, hogy eloszlassam a súlyomat, nehogy én is bezuhanjak
– mondta el a férfi.
A helyzet azonban másodpercről másodpercre romlott.
Amikor odaértem, a fiú már azt mondta: nem tudom, meddig bírom még. A feje szinte teljesen a víz alatt volt
– emlékezett vissza Ben.
A tűzoltó végül elengedte a hosszabbítót, megragadta a kamasz fiút a gallérjánál fogva, és kirántotta a jég fogságából. Eközben Cody az anya mentése közben maga is a vízbe csúszott. Néhány perccel később azonban megérkeztek az első egységek, köztük Kyler Ochab tűzoltó, aki speciális felszerelésben csatlakozott a testvérpárhoz. A három férfi összehangolt munkával végül mindkét bajbajutottat partra húzta.
A Cary Fire Protection District közlése szerint összesen nyolc perc alatt sikerült kiemelni az anyát és fiát a dermesztő vízből. A két sérültet, valamint egy szomszédot is – aki alatt szintén beszakadt a jég, miközben segíteni próbált –, kórházba szállították, de mindannyian könnyebb sérülésekkel megúszták az incidenst.
A hősies mentésért február 23-án a Delatorre fivérek és Kyler Ochab megkapták a Milton A. Neeley Életmentő Díjat. A tűzoltóság a közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Összehangolt fellépésük és az a hajlandóságuk, hogy a saját életüket is veszélybe sodorták, kulcsfontosságú volt az emberéletek megmentésében és abban, hogy az eset sikeresen záruljon.
A díjátadón a három életmentő újra találkozhatott anyával és fiával is.
Látni, hogy életben vannak, jól vannak, és nem esett komoly bajuk – ez hihetetlenül jó érzés volt
– mondta el meghatottan Cody, a People beszámolója szerint.
