Igazi hősök: szabadnapos tűzoltók mentették meg anyát és fiát

Az eset még január 13-án történt az Illinoisban található Lake Killarney-nél, ahol helyi idő szerint délután 4 óra 38 perc körül érkezett segélyhívás a tűzoltósághoz. A bejelentés szerint egy felnőtt nő és egy tinédzser fiú – mint később kiderült, hogy anya és fia –, mintegy 15-20 méterre a parttól a jeges vízbe zuhantak, miközben lékhorgászatra készültek.

Szabadnapos tűzoltók siettek segíteni / Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A bajbajutottak nagy szerencséjére Cody Delatorre, a környék lakója és egyben szolgálaton kívüli tűzoltó az elsők között kapott értesítést a történtekről.

Láttam a címet, és rögtön arra gondoltam: ez itt van az utcánk végén. Amikor megláttam a két embert a vízben, az első gondolatom az volt: hogyan fogok egyedül két embert kimenteni?

– idézte fel Cody.

Szabadnapos tűzoltók tettek csodát

A férfi ekkor látta meg a testvérét, Ben Delatorre-t, aki szintén tűzoltó, és bár aznap szabadnapos volt, azonnal sietett neki segíteni. A testvérek Cody autójának hátsó üléséről előkerült hosszabbító kábellel kezdték meg a mentést. Ben Delatorre eközben csúszva közelítette meg a beszakadt jeget, hogy minél jobban eloszlassa a testsúlyát.

Hallottam, ahogy recseg alattam a jég, ezért letérdeltem, hogy eloszlassam a súlyomat, nehogy én is bezuhanjak

– mondta el a férfi.

A helyzet azonban másodpercről másodpercre romlott.

Amikor odaértem, a fiú már azt mondta: nem tudom, meddig bírom még. A feje szinte teljesen a víz alatt volt

– emlékezett vissza Ben.

A tűzoltó végül elengedte a hosszabbítót, megragadta a kamasz fiút a gallérjánál fogva, és kirántotta a jég fogságából. Eközben Cody az anya mentése közben maga is a vízbe csúszott. Néhány perccel később azonban megérkeztek az első egységek, köztük Kyler Ochab tűzoltó, aki speciális felszerelésben csatlakozott a testvérpárhoz. A három férfi összehangolt munkával végül mindkét bajbajutottat partra húzta.

A Cary Fire Protection District közlése szerint összesen nyolc perc alatt sikerült kiemelni az anyát és fiát a dermesztő vízből. A két sérültet, valamint egy szomszédot is – aki alatt szintén beszakadt a jég, miközben segíteni próbált –, kórházba szállították, de mindannyian könnyebb sérülésekkel megúszták az incidenst.