KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Igazi hősök: szabadnapos tűzoltók mentették meg anyát és fiát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 08:10
Drámai percek játszódtak le egy tónál Illinoisban, amikor egy anya és kamasz fia alatt beszakadt a jég horgászás közben.

Az eset még január 13-án történt az Illinoisban található Lake Killarney-nél, ahol helyi idő szerint délután 4 óra 38 perc körül érkezett segélyhívás a tűzoltósághoz. A bejelentés szerint egy felnőtt nő és egy tinédzser fiú – mint később kiderült, hogy anya és fia –, mintegy 15-20 méterre a parttól a jeges vízbe zuhantak, miközben lékhorgászatra készültek.

Szabadnapos tűzoltók siettek segíteni 

A bajbajutottak nagy szerencséjére Cody Delatorre, a környék lakója és egyben szolgálaton kívüli tűzoltó az elsők között kapott értesítést a történtekről.

Láttam a címet, és rögtön arra gondoltam: ez itt van az utcánk végén. Amikor megláttam a két embert a vízben, az első gondolatom az volt: hogyan fogok egyedül két embert kimenteni?

– idézte fel Cody.

Szabadnapos tűzoltók tettek csodát

A férfi ekkor látta meg a testvérét, Ben Delatorre-t, aki szintén tűzoltó, és bár aznap szabadnapos volt, azonnal sietett neki segíteni. A testvérek Cody autójának hátsó üléséről előkerült hosszabbító kábellel kezdték meg a mentést. Ben Delatorre eközben csúszva közelítette meg a beszakadt jeget, hogy minél jobban eloszlassa a testsúlyát.

Hallottam, ahogy recseg alattam a jég, ezért letérdeltem, hogy eloszlassam a súlyomat, nehogy én is bezuhanjak

– mondta el a férfi.

A helyzet azonban másodpercről másodpercre romlott.

Amikor odaértem, a fiú már azt mondta: nem tudom, meddig bírom még. A feje szinte teljesen a víz alatt volt

– emlékezett vissza Ben.

A tűzoltó végül elengedte a hosszabbítót, megragadta a kamasz fiút a gallérjánál fogva, és kirántotta a jég fogságából. Eközben Cody az anya mentése közben maga is a vízbe csúszott. Néhány perccel később azonban megérkeztek az első egységek, köztük Kyler Ochab tűzoltó, aki speciális felszerelésben csatlakozott a testvérpárhoz. A három férfi összehangolt munkával végül mindkét bajbajutottat partra húzta.

A Cary Fire Protection District közlése szerint összesen nyolc perc alatt sikerült kiemelni az anyát és fiát a dermesztő vízből. A két sérültet, valamint egy szomszédot is – aki alatt szintén beszakadt a jég, miközben segíteni próbált –, kórházba szállították, de mindannyian könnyebb sérülésekkel megúszták az incidenst.

A hősies mentésért február 23-án a Delatorre fivérek és Kyler Ochab megkapták a Milton A. Neeley Életmentő Díjat. A tűzoltóság a közösségi oldalán úgy fogalmazott: 

Összehangolt fellépésük és az a hajlandóságuk, hogy a saját életüket is veszélybe sodorták, kulcsfontosságú volt az emberéletek megmentésében és abban, hogy az eset sikeresen záruljon.

A díjátadón a három életmentő újra találkozhatott anyával és fiával is.

Látni, hogy életben vannak, jól vannak, és nem esett komoly bajuk – ez hihetetlenül jó érzés volt

– mondta el meghatottan Cody, a People beszámolója szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
