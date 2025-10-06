Fogyni szeretnél, de nem bírod a konditermeket? Ezzel az 5 egyszerű módszerrel edzéssé válik a séta

A séta, valamint a tempós séta az egyik legegyszerűbb, mégis legsokoldalúbban ható mozgásforma, ami több szempontból is előnyös a testünkre nézve: javítja például a szív- és érrendszeri egészséget, erősíti az izmokat és ízületeket, segít a testsúlyegyensúly fenntartásában, de még a vércukorszint stabilizálásban, a memória, koncentráció és hangulat javításában is nagy szerepet játszik. Nem véletlenül hangsúlyozzák a szakemberek, hogy sétáljunk a mindennapokon amennyit csak tudunk. Ezt a tevékenységet ráadásul kortalanul bárki végezheti, sőt, minél idősebb valaki, annál inkább jót tesz a szervezetével.

A séta többféleképpen is lehet edzésmódszer

Fotó: Chay_Tee / Shutterstock

Gyakorlatok, melyekkel felturbózhatjuk a séta tevékenységét:

Haladjunk hátrafelé!

Akármilyen meglepő is, van haszna annak, ha hátrafelé gyaloglunk. Ez a fordított módszer másfajta koordinációs feladatot jelent az agynak, éppen ezért lesz idővel sokkal jobb az egyensúlyunk és a stabilitásunk. A legmeglepőbb tény pedig az, hogy rendszeres hátrafelé sétálással a normál, azaz előre tartó gyaloglás is hatékonyabb. Kezdjük kicsiben, hiszen már néhány perc is pozitívan hat majd. Arra viszont figyeljünk, hogy a fordított menetelés ne forgalmas helyen történjen, és legyen lassú, illetve koncentrált, hogy elkerüljük az esetleges baleseteket. Lépcsőzzünk!

Régi trükk a lépcsőzés, ami nem véletlenül épült be a különféle fitnesz trendekbe is. Ezzel a gyakorlattal ugyanis növelhetjük az erőnlétünket, jót tehetünk a szív- és érrendszerrel, és a vérkeringésünket is felpezsdíthetjük. Ahol csak tudunk, vegyük be a lépcsőfokokat, és közlekedjünk lift helyett ilyen módon. Menjünk fel az emelkedőn!

Előfordulhat, hogy domb- vagy hegyoldalban élünk, de az is, hogy sokat járunk kirándulni, túrázni emelkedős terepre, ez pedig kifejezetten jó! A felfelé és lefelé menetelés ugyanis többféleképpen is edzi a testünket: előbbinél szaporább lesz a légzés és emelkedik a pulzus, ezzel intenzívebb aktivitást él meg a szervezet, míg lefelé haladva a lábizmok kapnak nagyobb szerepet. Utóbbinál azért nem árt az óvatosság, haladjunk lassan, hogy kíméljük az ízületeket, és mindig nézzünk a lábunk elé. Váltsunk tempót!

Jó módszer a séta edzéssé alakítására, ha megnöveljük a tempót, azaz úgy gyaloglunk, mintha éppen sietnénk valahová. Ez nagyobb mértékben terheli az izmokat, több kalóriát égethetünk el és felpörgethetjük a zsíranyagcserét is. A legjobb, ha váltogatjuk a normál és a gyors sétát. Mindezt akár a futópályán is gyakorolhatjuk. Használjunk súlyokat!

Fokozhatjuk az aktivitás intenzitását és extra munkát adhatunk az izmoknak, ha nehezéket teszünk magunkra. A lábra csatolható bokasúly tökéletes kiegészítő lehet ebben a gyakorlatban. A séta a teljes testet átmozgatja, a plusz nehezítéssel azonban jobban megdolgoztathatjuk a lábakat, mindehhez elég az oldalankén 0,5-1 kg is. Ha pedig szeretnénk növelni a tétet, csatoljunk a kezünkre is kis súlyokat.

Tudtad? A WHO ajánlása szerint hetente 150 perc mérsékelt, és 75 perc intenzív testmozgás szükséges a hosszú távú fittség fenntartásához és az egészség megőrzéséhez. Azt is érdemes tudni, hogy mindössze napi 30 perc sétával is rengeteget tehetünk önmagunkért.

Érdekel, milyen további előnyei vannak az egyszerű sétának? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: