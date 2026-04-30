Szoboszlai felkötheti: neki is készül új szabály a futballban

A labdarúgás egyik szabályának megváltoztatását indítványozzák a Bayern München vezetői, miután a hétvégi, Barcelona elleni női Bajnokok Ligája-elődöntőn (1-1) hajhúzás miatt kiállították egy játékosukat. A balhátvéd Franziska Kett ugyanis a hosszú hajánál fogva rántotta vissza a barcelonai támadót, Salma Paralluelót. A hajhúzás jelen állás szerint piros lappal büntetendő erőszakos cselekedetnek számít. A németek most arra hivatkozva változtatnának mindezen, hogy a mezhúzás sem ér kiállítást, a hosszú haj viselését pedig más sportágakhoz hasonlóan szigorúbban is előírhatnák – ami többek között érintheti a közelmúltbeli meccsén megtépett Szoboszlai Dominikot is.
Ha a hajhúzás gyakoribb a női fociban, azért a férfiaknál is előfordul. Nemrég az Everton-Liverpool (1-2) derbin Szoboszlai haját rángatta meg Iliman Ndiaye, miközben kölcsönösen meggyötörték egymást, és egyikük sem kapott még sárgát sem:
Hogy emlékezetes magyarországi példát is hozzunk, egy 2023-as Kecskemét-FTC (2-1) NB I-es bajnokin az azóta már szintén Fradi-játékos, de akkor még az ellenfelet erősítő Szalai Gábor húzta vissza a copfjánál fogva Cebrail Makreckist (igaz, csak sárga lapot kapott érte).
A Bayern mostani, hajhúzással kapcsolatos indítványának lényege: a játékosuknak soha eszébe sem jutna szándékosan fájdalmat okoznia egyetlen ellenfelének sem, egyszerűen egy ösztönös refexmozdulatról volt szó. A mezénél fogva akarta visszatartani a Barca-játékost (ami legfeljebb sárgát vont volna maga után), csak éppen a hosszú haját markolta helyette. A két tett megítélése és következményei között viszont óriási az eltérés.
– Alapvető változtatást kéne átbeszélnünk. Franzi természetes mozdulatot tett, hogy megragadja az ellenfele mezét, de a lobogó haját sikerült. Egy ilyen kiállítás jogosságát meg kell vitatnunk. Nagy különbség, hogy valaki a másik feje búbján markol a másik hajába, vagy valahol lejjebb – idézte a Bild a Bayern női futallrészlegének igazgatóját, Bianca Rechet.
Az érvelés azt is tartalmazza, hogy több más sportágban a futballnál szigorúbban szabályozzák a hosszú haj viseletét. Jelenleg csak azt tiltják, hogy a labdarúgók frizurájában bármiféle merev vagy éles tárgy legyen, amely megsértheti akár a viselőjét, akár az ellenfelet. Ellenben a tornászoknál például a haj nem érintheti a talajt; a kézilabdázók, dzsúdósok és birkózók pedig kénytelenek összefonva kontyba kötni. A tervek szerint ez várhat a hosszú hajú labdarúgókra is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.