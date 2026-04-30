Szoboszlai felkötheti: neki is készül új szabály a futballban

A labdarúgás egyik szabályának megváltoztatását indítványozzák a Bayern München vezetői, miután a hétvégi, Barcelona elleni női Bajnokok Ligája-elődöntőn (1-1) hajhúzás miatt kiállították egy játékosukat. A balhátvéd Franziska Kett ugyanis a hosszú hajánál fogva rántotta vissza a barcelonai támadót, Salma Paralluelót. A hajhúzás jelen állás szerint piros lappal büntetendő erőszakos cselekedetnek számít. A németek most arra hivatkozva változtatnának mindezen, hogy a mezhúzás sem ér kiállítást, a hosszú haj viselését pedig más sportágakhoz hasonlóan szigorúbban is előírhatnák – ami többek között érintheti a közelmúltbeli meccsén megtépett Szoboszlai Dominikot is.

Szoboszlai Dominik haja egyre hosszabb, meg is rángatta egy ellenfele

Ha a hajhúzás gyakoribb a női fociban, azért a férfiaknál is előfordul. Nemrég az Everton-Liverpool (1-2) derbin Szoboszlai haját rángatta meg Iliman Ndiaye, miközben kölcsönösen meggyötörték egymást, és egyikük sem kapott még sárgát sem:

What is the difference between what happened here with Ndiaye & Szoboszlai (no VAR review, no card) compared to Martinez & Calvert-Lewin (VAR review, red)?



Exact same action, a hair pull during a physical contest. Only difference is the players' reaction. pic.twitter.com/8EauaBKKMb — Adam (@AdamJoseph) April 19, 2026

Hogy emlékezetes magyarországi példát is hozzunk, egy 2023-as Kecskemét-FTC (2-1) NB I-es bajnokin az azóta már szintén Fradi-játékos, de akkor még az ellenfelet erősítő Szalai Gábor húzta vissza a copfjánál fogva Cebrail Makreckist (igaz, csak sárga lapot kapott érte).

A Szalai-Makreckis hajhúzás a 2023-as Kecskemét-FTC meccsen:

A Bayern mostani, hajhúzással kapcsolatos indítványának lényege: a játékosuknak soha eszébe sem jutna szándékosan fájdalmat okoznia egyetlen ellenfelének sem, egyszerűen egy ösztönös refexmozdulatról volt szó. A mezénél fogva akarta visszatartani a Barca-játékost (ami legfeljebb sárgát vont volna maga után), csak éppen a hosszú haját markolta helyette. A két tett megítélése és következményei között viszont óriási az eltérés.

– Alapvető változtatást kéne átbeszélnünk. Franzi természetes mozdulatot tett, hogy megragadja az ellenfele mezét, de a lobogó haját sikerült. Egy ilyen kiállítás jogosságát meg kell vitatnunk. Nagy különbség, hogy valaki a másik feje búbján markol a másik hajába, vagy valahol lejjebb – idézte a Bild a Bayern női futallrészlegének igazgatóját, Bianca Rechet.