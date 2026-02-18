Úgy gondolod, a pilates csak a fiataloknak való? Fedezd fel a vitalitás és a hosszú élet titkát

Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert a pilates, ami a jógához hasonlóan egy alacsony terhelésű, saját testsúlyos edzés. De akkor vajon melyik a jobb? Most felfedjük a két mozgásforma előnyeit, hogy segítsünk neked a választásban!

Bemutatjuk neked a pilates és a jóga jótékony hatásait!

Fotó: GettyImages

Az elmúlt években reflektorfénybe került az egészséges életmód.

Ennek köszönhetően olyan mozgásformák is népszerűvé váltak, mint a pilates vagy a jóga.

Mindkét mozgásformának megvannak a maga előnyei.

Az örök kérdés: jóga vagy pilates?

Az elmúlt években középpontba került az egészséges életmód, melynek következtében számos szakértő kezdte el kutatni a hosszú élet titkát. Sok helyen lehetett hallani a kék zónákról, a mediterrán étrendről és persze azokról a mozgásformákról, amelyek hozzájárulnak a jóllétünkhöz. Ennek köszönhetően a jóga és a pilates is reflektorfénybe került, ezért nehéz lehet eldönteni, hogy melyik a jobb választás, hiszen első pillantásra rendkívül hasonlónak tűnnek. De vajon miben különböznek? Lássuk!

A pilates és a jóga sem kerül vagyonokba, hiszen otthon, egy szőnyegen is elvégezhetőek. Az interneten pedig számos ingyenes videó található róluk. Közös bennük, hogy a helyes légzésre fókuszálnak, miközben mentális koncentrációt igényelnek, ezért segítenek csökkenteni a stresszt, mindemellett pedig a fittségi szinthez igazíthatóak.

Milyen előnyei vannak a pilatesnek?

Valószínűleg azt még te sem tudtad, hogy a pilatest Joseph Pilates fejlesztette ki az I. világháború végén, amelyet a sebesült katonák rehabilitációjára használtak. Ez a mozgásforma számtalan pozitív előnnyel kecsegtet, hiszen növeli az izomerőt és az állóképességet, javítja a mobilitást, a testtartást és az egyensúlyérzéket, illetve hozzájárul az ízületi fájdalom csökkentéséhez.

Hasznos az ízületi gyulladások és sérülések, a hátfájás, a vizelet-inkontinencia és a légzőszervi megbetegedések ellen.

A jóga és a pilates is rengeteget javíthat a közérzeteden.

Fotó: Shutterstock

Milyen előnyei vannak a jógának?

A jóga sokkal régebbi, mint a pilates, melynek története több mint 5 ezer évvel ezelőtti Indiában gyökerezik. A mozgásforma fizikai, mentális és spirituális gyakorlatokat foglal magába, tehát odafigyel a test és a lélek egyensúlyára is. Ezért a gyakorlása számos fizikai és mentális előnnyel jár.

Hasznos a szorongás, a depresszió, a szklerózis multiplex, az ízületi gyulladás, a krónikus fájdalom, a légzőszervi megbetegedések, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség ellen.

Kiknek ajánlott, és kinek nem a jóga és a pilates?

Mivel a jóga legtöbb póza igen nagy rugalmasságot igényel, nem tanácsos azok számára, akik súlyos korlátozottsággal vagy fájdalommal élnek.