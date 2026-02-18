Úgy gondolod, a pilates csak a fiataloknak való? Fedezd fel a vitalitás és a hosszú élet titkát

Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert a pilates, ami a jógához hasonlóan egy alacsony terhelésű, saját testsúlyos edzés. De akkor vajon melyik a jobb? Most felfedjük a két mozgásforma előnyeit, hogy segítsünk neked a választásban!
Az elmúlt években középpontba került az egészséges életmód, melynek következtében számos szakértő kezdte el kutatni a hosszú élet titkát. Sok helyen lehetett hallani a kék zónákról, a mediterrán étrendről és persze azokról a mozgásformákról, amelyek hozzájárulnak a jóllétünkhöz. Ennek köszönhetően a jóga és a pilates is reflektorfénybe került, ezért nehéz lehet eldönteni, hogy melyik a jobb választás, hiszen első pillantásra rendkívül hasonlónak tűnnek. De vajon miben különböznek? Lássuk!
A pilates és a jóga sem kerül vagyonokba, hiszen otthon, egy szőnyegen is elvégezhetőek. Az interneten pedig számos ingyenes videó található róluk. Közös bennük, hogy a helyes légzésre fókuszálnak, miközben mentális koncentrációt igényelnek, ezért segítenek csökkenteni a stresszt, mindemellett pedig a fittségi szinthez igazíthatóak.
Valószínűleg azt még te sem tudtad, hogy a pilatest Joseph Pilates fejlesztette ki az I. világháború végén, amelyet a sebesült katonák rehabilitációjára használtak. Ez a mozgásforma számtalan pozitív előnnyel kecsegtet, hiszen növeli az izomerőt és az állóképességet, javítja a mobilitást, a testtartást és az egyensúlyérzéket, illetve hozzájárul az ízületi fájdalom csökkentéséhez.
Hasznos az ízületi gyulladások és sérülések, a hátfájás, a vizelet-inkontinencia és a légzőszervi megbetegedések ellen.
A jóga sokkal régebbi, mint a pilates, melynek története több mint 5 ezer évvel ezelőtti Indiában gyökerezik. A mozgásforma fizikai, mentális és spirituális gyakorlatokat foglal magába, tehát odafigyel a test és a lélek egyensúlyára is. Ezért a gyakorlása számos fizikai és mentális előnnyel jár.
Hasznos a szorongás, a depresszió, a szklerózis multiplex, az ízületi gyulladás, a krónikus fájdalom, a légzőszervi megbetegedések, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség ellen.
Mivel a jóga legtöbb póza igen nagy rugalmasságot igényel, nem tanácsos azok számára, akik súlyos korlátozottsággal vagy fájdalommal élnek.
A pilates tökéletes választás az idősebb felnőttek vagy sérüléssel küzdők számára, mivel kis terheléssel és finom mozdulatokkal dolgozik.
Amennyiben egészségügyi problémával küzdesz, konzultálj előtte egy szakemberrel.
Ha kedvet kaptál egy kis mozgáshoz, az alábbi videó segítségével te is kipróbálhatod az otthoni pilatest:
