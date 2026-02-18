Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Boldog és egészséges idős nő, aki otthon pilatesezik.

Úgy gondolod, a pilates csak a fiataloknak való? Fedezd fel a vitalitás és a hosszú élet titkát

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 11:45
jógapilateshosszú élet
Szeretnéd energikusabbnak és fiatalosabbnak érezni magad? Akkor maradj velünk, ugyanis bemutatjuk neked a pilates és a jóga jótékony hatásait, amelyek többet tudnak, mint elsőre gondolnál róluk, ráadásul ezeket az egyszerű gyakorlatokat az otthonod kényelmében is élvezheted.
Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert a pilates, ami a jógához hasonlóan egy alacsony terhelésű, saját testsúlyos edzés. De akkor vajon melyik a jobb? Most felfedjük a két mozgásforma előnyeit, hogy segítsünk neked a választásban!

Otthon pilatesező középkorú nő.
Bemutatjuk neked a pilates és a jóga jótékony hatásait!
Fotó: GettyImages
  • Az elmúlt években reflektorfénybe került az egészséges életmód.
  • Ennek köszönhetően olyan mozgásformák is népszerűvé váltak, mint a pilates vagy a jóga.
  • Mindkét mozgásformának megvannak a maga előnyei.

Az örök kérdés: jóga vagy pilates?

Az elmúlt években középpontba került az egészséges életmód, melynek következtében számos szakértő kezdte el kutatni a hosszú élet titkát. Sok helyen lehetett hallani a kék zónákról, a mediterrán étrendről és persze azokról a mozgásformákról, amelyek hozzájárulnak a jóllétünkhöz. Ennek köszönhetően a jóga és a pilates is reflektorfénybe került, ezért nehéz lehet eldönteni, hogy melyik a jobb választás, hiszen első pillantásra rendkívül hasonlónak tűnnek. De vajon miben különböznek? Lássuk!

A pilates és a jóga sem kerül vagyonokba, hiszen otthon, egy szőnyegen is elvégezhetőek. Az interneten pedig számos ingyenes videó található róluk. Közös bennük, hogy a helyes légzésre fókuszálnak, miközben mentális koncentrációt igényelnek, ezért segítenek csökkenteni a stresszt, mindemellett pedig a fittségi szinthez igazíthatóak.

Milyen előnyei vannak a pilatesnek?

Valószínűleg azt még te sem tudtad, hogy a pilatest Joseph Pilates fejlesztette ki az I. világháború végén, amelyet a sebesült katonák rehabilitációjára használtak. Ez a mozgásforma számtalan pozitív előnnyel kecsegtet, hiszen növeli az izomerőt és az állóképességet, javítja a mobilitást, a testtartást és az egyensúlyérzéket, illetve hozzájárul az ízületi fájdalom csökkentéséhez.

Hasznos az ízületi gyulladások és sérülések, a hátfájás, a vizelet-inkontinencia és a légzőszervi megbetegedések ellen.

Otthon pilatesező idős nő.
A jóga és a pilates is rengeteget javíthat a közérzeteden.
Fotó: Shutterstock 

Milyen előnyei vannak a jógának?

A jóga sokkal régebbi, mint a pilates, melynek története  több mint 5 ezer évvel ezelőtti Indiában gyökerezik. A mozgásforma fizikai, mentális és spirituális gyakorlatokat foglal magába, tehát odafigyel a test és a lélek egyensúlyára is. Ezért a gyakorlása számos fizikai és mentális előnnyel jár.

Hasznos a szorongás, a depresszió, a szklerózis multiplex, az ízületi gyulladás, a krónikus fájdalom, a légzőszervi megbetegedések, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség ellen.

Kiknek ajánlott, és kinek nem a jóga és a pilates?

Mivel a jóga legtöbb póza igen nagy rugalmasságot igényel, nem tanácsos azok számára, akik súlyos korlátozottsággal vagy fájdalommal élnek.

A pilates tökéletes választás az idősebb felnőttek vagy sérüléssel küzdők számára, mivel kis terheléssel és finom mozdulatokkal dolgozik.

Amennyiben egészségügyi problémával küzdesz, konzultálj előtte egy szakemberrel.

Ha kedvet kaptál egy kis mozgáshoz, az alábbi videó segítségével te is kipróbálhatod az otthoni pilatest:

