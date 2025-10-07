Ez a lapos has titka – 3 szezonális étel, amit bevethetsz az őszi időszakban

Az ősz nem épp az az évszak, amikor szívesen majszolunk zellerszálat a hidegben. Cserébe viszont, ebben az időszakban különösen könnyű rácsúszni a nehéz, zsíros, puffasztó ételekre. Aztán meg jön a bosszankodás a szűk farmer miatt. A jó hír; hogy nem kell sem koplalni, sem órákat tölteni az edzőteremben, ha lapos hasat szeretnél. Egyszerűen csak jobban meg kell válogatni, mi kerül a tányérra.

Ezek az őszi finomságokkal érheted el a lapos hasat.

Fotó: Ezume Images / Shutterstock

Olyan szezonális, tápláló, természetes ételeket hoztunk, amik amellett, hogy finomak, támogatják az emésztést és fogyókúrásak is.

3 őszi étel, ami segít a lapos has elérésében

1. Cékla – belső tisztítás

A cékla tipikusan az a zöldség, amit valaki vagy imád, vagy utál. Ugye te nem az utóbbiak csapatát erősíted? Ha megtudod mit tesz a testedért, biztosan meggondolod.

Hogy lesz tőle lapos hasad?

Ez az étel a hidegebb hónapok egyik legnagyobb ajándéka! A benne található antioxidánsok támogatják a máj működését, ami kulcsfontosságú a zsírbontás szempontjából. A cékla magas rosttartalma segít az emésztés szabályozásában, fokozza a vérkeringést, és vízhajtó hatása révén csökkenti a puffadást is. A vas- és foláttartalma miatt energikusabbnak is érezheted magad – és ez a fogyás szempontjából sem utolsó szempont.

Gyors recept céklával: céklás wrap Reszelt nyers céklát keverj el feta sajttal, egy kevés joghurttal, friss zöldfűszerekkel. Töltsd bele egy teljes kiőrlésű tortillába. Pikáns, színes és laposhas-barát.

2. Sütőtök – édes és kalóriaszegény

Őszi klasszikus: sütőtök

Fotó: Erhan Inga / shutterstock

A sütőtök igazi őszi kedvenc, és ha azt gondolod, túl édes ahhoz, hogy bepasszírozd a diétás étrendedbe, akkor most meg fogsz lepődni.

Hogy lesz tőle lapos hasad?

Bár természetesen édes, alacsony a kalóriatartalma, és nagyon magas a rosttartalma – így sokáig eltelít, miközben nem emeli meg hirtelen a vércukorszintedet. A sütőtök könnyen eltelít, finom, és még az édesség utáni vágyadat is csillapítja. A természetes édessége miatt kiváló alternatíva a cukros sütik helyett, ráadásul támogatja a bélrendszer egészségét is.

Gyors recept sütőtökkel: fűszeres sült sütőtök: Szeleteld fel a tököt, locsold meg egy kis olívaolajjal, szórd meg fahéjjal, chilipehellyel, sóval. Sütőben süsd aranybarnára. Édes, sós, fűszeres és diétabarát.