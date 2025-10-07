Ez a lapos has titka – 3 szezonális étel, amit bevethetsz az őszi időszakban

Az ősz nem épp az az évszak, amikor szívesen majszolunk zellerszálat a hidegben. Cserébe viszont, ebben az időszakban különösen könnyű rácsúszni a nehéz, zsíros, puffasztó ételekre. Aztán meg jön a bosszankodás a szűk farmer miatt. A jó hír; hogy nem kell sem koplalni, sem órákat tölteni az edzőteremben, ha lapos hasat szeretnél. Egyszerűen csak jobban meg kell válogatni, mi kerül a tányérra.
Olyan szezonális, tápláló, természetes ételeket hoztunk, amik amellett, hogy finomak, támogatják az emésztést és fogyókúrásak is.
A cékla tipikusan az a zöldség, amit valaki vagy imád, vagy utál. Ugye te nem az utóbbiak csapatát erősíted? Ha megtudod mit tesz a testedért, biztosan meggondolod.
Ez az étel a hidegebb hónapok egyik legnagyobb ajándéka! A benne található antioxidánsok támogatják a máj működését, ami kulcsfontosságú a zsírbontás szempontjából. A cékla magas rosttartalma segít az emésztés szabályozásában, fokozza a vérkeringést, és vízhajtó hatása révén csökkenti a puffadást is. A vas- és foláttartalma miatt energikusabbnak is érezheted magad – és ez a fogyás szempontjából sem utolsó szempont.
Reszelt nyers céklát keverj el feta sajttal, egy kevés joghurttal, friss zöldfűszerekkel. Töltsd bele egy teljes kiőrlésű tortillába. Pikáns, színes és laposhas-barát.
A sütőtök igazi őszi kedvenc, és ha azt gondolod, túl édes ahhoz, hogy bepasszírozd a diétás étrendedbe, akkor most meg fogsz lepődni.
Bár természetesen édes, alacsony a kalóriatartalma, és nagyon magas a rosttartalma – így sokáig eltelít, miközben nem emeli meg hirtelen a vércukorszintedet. A sütőtök könnyen eltelít, finom, és még az édesség utáni vágyadat is csillapítja. A természetes édessége miatt kiváló alternatíva a cukros sütik helyett, ráadásul támogatja a bélrendszer egészségét is.
Szeleteld fel a tököt, locsold meg egy kis olívaolajjal, szórd meg fahéjjal, chilipehellyel, sóval. Sütőben süsd aranybarnára. Édes, sós, fűszeres és diétabarát.
A körte túlságosan alulértékelt! Finom, lédús, tele van vízzel és rosttal. Azaz: minden benne van, ami egy jól működő emésztéshez és egy laposabb hashoz kell.
Finom, természetesen édes, és segít abban, hogy ne érezz farkaséhséget egy órával az étkezés után. Kíméletes a gyomorhoz, és támogatja a rendszeres bélmozgást, ami nélkül felesleges akárcsak beszélgetni is lapos hasról.
Vágd félbe a körtét, kapd ki a magházát, tegyél bele egy kis darált diót és cseppents rá mézet. Süsd puhára. Egyszerű, gyors és mennyei.
Így készíthetsz körtelekvárt tartósítószer-mentesen:
