Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a lapos has titka – 3 szezonális étel, amit bevethetsz az őszi időszakban

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 13:45
lapos hasdiétaőszreceptsütőtökcéklakörte
Ezt edd, ha őszi diétára készülsz! De csak, ha lapos hasra vágysz.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az ősz nem épp az az évszak, amikor szívesen majszolunk zellerszálat a hidegben. Cserébe viszont, ebben az időszakban különösen könnyű rácsúszni a nehéz, zsíros, puffasztó ételekre. Aztán meg jön a bosszankodás a szűk farmer miatt. A jó hír; hogy nem kell sem koplalni, sem órákat tölteni az edzőteremben, ha lapos hasat szeretnél. Egyszerűen csak jobban meg kell válogatni, mi kerül a tányérra.

cékla, zöldség, lapos has, ősz
Ezek az őszi finomságokkal érheted el a lapos hasat.
Fotó: Ezume Images /  Shutterstock 

Olyan szezonális, tápláló, természetes ételeket hoztunk, amik amellett, hogy finomak, támogatják az emésztést és fogyókúrásak is.

3 őszi étel, ami segít a lapos has elérésében

1. Cékla – belső tisztítás 

A cékla tipikusan az a zöldség, amit valaki vagy imád, vagy utál. Ugye te nem az utóbbiak csapatát erősíted? Ha megtudod mit tesz a testedért, biztosan meggondolod. 

Hogy lesz tőle lapos hasad? 

Ez az étel a hidegebb hónapok egyik legnagyobb ajándéka! A benne található antioxidánsok támogatják a máj működését, ami kulcsfontosságú a zsírbontás szempontjából. A cékla magas rosttartalma segít az emésztés szabályozásában, fokozza a vérkeringést, és vízhajtó hatása révén csökkenti a puffadást is. A vas- és foláttartalma miatt energikusabbnak is érezheted magad – és ez a fogyás szempontjából sem utolsó szempont. 

Gyors recept céklával: céklás wrap 

Reszelt nyers céklát keverj el feta sajttal, egy kevés joghurttal, friss zöldfűszerekkel. Töltsd bele egy teljes kiőrlésű tortillába. Pikáns, színes és laposhas-barát. 

2. Sütőtök – édes és kalóriaszegény

sütőtök, vágódeszka, főzés, ősz, tök
Őszi klasszikus: sütőtök
Fotó: Erhan Inga / shutterstock

A sütőtök igazi őszi kedvenc, és ha azt gondolod, túl édes ahhoz, hogy bepasszírozd a diétás étrendedbe, akkor most meg fogsz lepődni. 

Hogy lesz tőle lapos hasad? 

Bár természetesen édes, alacsony a kalóriatartalma, és nagyon magas a rosttartalma – így sokáig eltelít, miközben nem emeli meg hirtelen a vércukorszintedet.  A sütőtök könnyen eltelít, finom, és még az édesség utáni vágyadat is csillapítja. A természetes édessége miatt kiváló alternatíva a cukros sütik helyett, ráadásul támogatja a bélrendszer egészségét is. 

Gyors recept sütőtökkel: fűszeres sült sütőtök: 

Szeleteld fel a tököt, locsold meg egy kis olívaolajjal, szórd meg fahéjjal, chilipehellyel, sóval. Sütőben süsd aranybarnára. Édes, sós, fűszeres és diétabarát. 

3. Körte – rostbomba

körte, friss, körték, ősz, gyümölcs, tál
Alulértékelt csodagyümölcs: körte
Fotó: Nungning20 /  Shutterstock 

A körte túlságosan alulértékelt! Finom, lédús, tele van vízzel és rosttal. Azaz: minden benne van, ami egy jól működő emésztéshez és egy laposabb hashoz kell. 

Hogy lesz tőle lapos hasad? 

Finom, természetesen édes, és segít abban, hogy ne érezz farkaséhséget egy órával az étkezés után. Kíméletes a gyomorhoz, és támogatja a rendszeres bélmozgást, ami nélkül felesleges akárcsak beszélgetni is lapos hasról

Gyors recept körtével: sült körte mézzel és dióval 

Vágd félbe a körtét, kapd ki a magházát, tegyél bele egy kis darált diót és cseppents rá mézet. Süsd puhára. Egyszerű, gyors és mennyei. 

Így készíthetsz körtelekvárt tartósítószer-mentesen:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu