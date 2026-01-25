Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Lapos hasú fiatal nő edzőruhában.

Lapos hasat szeretnél? Ezekre az egyszerű, otthon is végezhető gyakorlatokra esküszik az edző

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 09:15
lapos hashasizom
Te is szeretnél bomba formába kerülni nyárra? Akkor jó helyen jársz, ne menj sehova, ugyanis olyan, otthon is elvégezhető gyakorlatokat mutatunk most neked, amelyekkel gömbölyűből lapos hasat varázsolhatsz magadnak, az eredmény magáért beszél.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A legtöbben izmos, lapos hasat szeretnének, de nem tudják, hogyan kezdjék el. Cikkünkben ezért olyan bárhol elvégezhető gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, amelyekre az edző is esküszik. Lesd meg őket, és varázsolj magadnak bomba alakot!

Lapos hasú fiatal nő, aki éppen nyújt.
Így varázsolj lapos hasat magadnak
Fotó: GettyImages
  • A szép, lapos has 60-70 százalék táplálkozás és 20-30 százalék edzés.
  • Ezekkel a gyakorlatokkal sokkal közelebb kerülhetsz az álomalakodhoz.
  • Bárhol elvégezheted őket, hiszen nem kell hozzájuk semmilyen eszköz.

Ezektől a gyakorlatoktól lesz lapos hasad: mindenki téged irigyel majd  

A témával kapcsolatban Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét kérdeztük, aki szerint bár az izmos, lapos has genetikafüggő, a hasizom idővel tónusossá tehető.

Sok minden befolyásolja a has tónusosságát, mint például az étkezés, a regeneráció és az alvás. A nőknél például a hormonháztartás is egy kulcsfontosságú tényező

 – magyarázta a szakértő, aki szerint sok kitartás és türelem kell az izmos, lapos hashoz.

Azonban, ha már számtalanszor feltetetted magadnak a kérdést, hogy mitől lesz szép hasad, akkor ezt a hasizomedzést tedd a mindennapi rutinod részévé. Az alábbi saját testsúlyos hasgyakorlatok ugyanis a teljes hasizmot megdolgozzák és tökéletesek azok számára, akik nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Lássuk a legjobb gyakorlatokat!

Ezeket a hasizomgyakorlatokat végezd el otthon

A gyakorlatokból csinálj 2-4 sorozatot és 10 ismétlést (kivétel a plank).

Hasprés

A hasprés talán az egyik legismertebb hasizomgyakorlat, ami a has összes izmát megdolgoztatja. Feküdj hanyatt, tedd a talpaidat a talajra, a kezeidet pedig a tarkód mögé vagy keresztbe a mellkasodon. Ezt követően közelítsd a mellkasodat a csípődhöz úgy, hogy a hátad alsó része maradjon lent a talajon.

Biciklis hasprés

Feküdj hanyatt, tedd a kezeidet a tarkód mögé, emeld fel a lapockáidat, majd emeld fel a lábaidat úgy, hogy 90 fokban behajlítva legyenek. Ezt követően kezdj el bicikliző mozgást végezni a lábaiddal, közben pedig a könyöködet forgasd az ellentétes térd felé.

Sarokérintés

Feküdj hanyatt és tedd a talpaidat a talajra, közben pedig figyelj arra, hogy a térded és a lábfejed szinte egy vonalban legyenek, minél közelebb a farizomhoz. A kezeidet nyújtsd ki magad mellett, emeld fel a lapockádat, és próbáld megérinteni a jobb, majd a bal sarkadat.

Plank gyakorlat

Ez a legjobb hasizom-erősítő gyakorlatok egyike, ami az összes core izmot megdolgoztatja. Menj le fekvőtámaszba, viszont a tenyereid helyett az alkarod legyen a talajon, a kezed pedig ökölbe szorítva. Ezt követően tartsd meg magad ebben a helyzetben 30-60 másodpercig, végezz belőle szintén 2-4 kört.

Az edző szerint ez gátol téged abban, hogy elérd a célodat

A legfontosabb az étkezés! Ha nem eszel tisztán és jól, nem is lesz meg a kívánt eredmény. Megfelelő minőségű alapanyagokból kell választani, így a tested is hálás lesz, később pedig te is. Emellett vannak nagyon jó applikációk, amik tudnak segíteni, bár én személy szerint elsősorban egy dietetikust vagy egy táplálkozási tanácsadót javasolnék 

– magyarázta Molnár Evelin. 

Ezek a lapos hassal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu