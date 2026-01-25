Lapos hasat szeretnél? Ezekre az egyszerű, otthon is végezhető gyakorlatokra esküszik az edző

A legtöbben izmos, lapos hasat szeretnének, de nem tudják, hogyan kezdjék el. Cikkünkben ezért olyan bárhol elvégezhető gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, amelyekre az edző is esküszik. Lesd meg őket, és varázsolj magadnak bomba alakot!
A témával kapcsolatban Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét kérdeztük, aki szerint bár az izmos, lapos has genetikafüggő, a hasizom idővel tónusossá tehető.
Sok minden befolyásolja a has tónusosságát, mint például az étkezés, a regeneráció és az alvás. A nőknél például a hormonháztartás is egy kulcsfontosságú tényező
– magyarázta a szakértő, aki szerint sok kitartás és türelem kell az izmos, lapos hashoz.
Azonban, ha már számtalanszor feltetetted magadnak a kérdést, hogy mitől lesz szép hasad, akkor ezt a hasizomedzést tedd a mindennapi rutinod részévé. Az alábbi saját testsúlyos hasgyakorlatok ugyanis a teljes hasizmot megdolgozzák és tökéletesek azok számára, akik nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Lássuk a legjobb gyakorlatokat!
A gyakorlatokból csinálj 2-4 sorozatot és 10 ismétlést (kivétel a plank).
Hasprés
A hasprés talán az egyik legismertebb hasizomgyakorlat, ami a has összes izmát megdolgoztatja. Feküdj hanyatt, tedd a talpaidat a talajra, a kezeidet pedig a tarkód mögé vagy keresztbe a mellkasodon. Ezt követően közelítsd a mellkasodat a csípődhöz úgy, hogy a hátad alsó része maradjon lent a talajon.
Biciklis hasprés
Feküdj hanyatt, tedd a kezeidet a tarkód mögé, emeld fel a lapockáidat, majd emeld fel a lábaidat úgy, hogy 90 fokban behajlítva legyenek. Ezt követően kezdj el bicikliző mozgást végezni a lábaiddal, közben pedig a könyöködet forgasd az ellentétes térd felé.
Sarokérintés
Feküdj hanyatt és tedd a talpaidat a talajra, közben pedig figyelj arra, hogy a térded és a lábfejed szinte egy vonalban legyenek, minél közelebb a farizomhoz. A kezeidet nyújtsd ki magad mellett, emeld fel a lapockádat, és próbáld megérinteni a jobb, majd a bal sarkadat.
Plank gyakorlat
Ez a legjobb hasizom-erősítő gyakorlatok egyike, ami az összes core izmot megdolgoztatja. Menj le fekvőtámaszba, viszont a tenyereid helyett az alkarod legyen a talajon, a kezed pedig ökölbe szorítva. Ezt követően tartsd meg magad ebben a helyzetben 30-60 másodpercig, végezz belőle szintén 2-4 kört.
A legfontosabb az étkezés! Ha nem eszel tisztán és jól, nem is lesz meg a kívánt eredmény. Megfelelő minőségű alapanyagokból kell választani, így a tested is hálás lesz, később pedig te is. Emellett vannak nagyon jó applikációk, amik tudnak segíteni, bár én személy szerint elsősorban egy dietetikust vagy egy táplálkozási tanácsadót javasolnék
– magyarázta Molnár Evelin.
