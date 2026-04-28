Átverés a Teams alkalmazásban – Figyeljünk oda!

Újabb kibertámadásra hívta fel a figyelmet a Google. A Microsoft Teams alkalmazásban chat meghívásokkal és helpdesk üzenetekkel próbálnak átverni minket a csalók. Így szúrhatjuk ki őket.

Így próbálnak átverni minket a Teams-en

A Google fenyegetettség elleni védelmi szerve, a Google Threat Intelligence Group arról tájékoztatott, hogy az előző évben egy 'UNC6692' néven működő kiberbűnöző csapat valóságos hacker hadjáratba kezdett. A célpontok olyan vállalatok voltak, amelyeket emailekkel és Teams üzenetekkel vertek át.

A támadás felépítése, hogy az adott cég alkalmazottait először elárasztják emailekkel, majd ha sikerül felvenni a kapcsolatot, a Teams alkalmazáson keresztül "technikai segítséget" ajánlanak nekik. Az üzenetben informatikusnak vagy helpdesk munkatársnak adják ki magukat, ezzel veszik rá az alkalmazottakat, hogy egy káros szoftvert telepítsenek.

Az áldozat egy linket kap, amivel egy olyan patch-et telepíthet, ami leállítja a spam levelek érkezését. A link egy hamis javítóeszköz felületre vezet, ahol elkérik az alkalmazott belépési adatait. Ha megadja, onnantól kezdve máris hozzáférést biztosított a csalóknak.

Az oldal beolvassa a metaadatokat és a hitelesítési adatokat is, emellett a csalók az áldozat eszközére is egyéb fájlokat töltetnek le.

Mire a felhasználó kap egy olyan üzenetet, hogy 'a konfiguráció sikeresen befejeződött', a támadó már meg is szerezte a hitelesítési adatokat, a végponton pedig állandó jelenlétet épített ki az előkészített fájlok használatával

– mondja a Google szakértője. Kiemelték azt is, hogy a kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak üzleti és vállalati hálózatokat megtámadni.