Gyászol az ország: a legendás tévés és újságíró a halálos autóbaleset áldozata

Ray Hartmann, népszerű amerikai újságíró, a Missouri állambeli St. Louisban múlt csütörtökön egy autóbalesetben vesztette életét.

Elhunyt a legendás tévés és újságíró Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A New York Post értesülései szerint a közismert újságíró az autópályán vezetett éppen, amikor az előtte lévő kamionról leszakadt két kerék, amelyek beszakították a kocsijának a tetejét.

A 73 éves Ray Hartmann a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Majdnem négy évtizeden át a St. Louis-i média kiemelkedő alakja volt. Pályafutását az írott sajtóban alapozta meg, később pedig a kamerák előtt is megmutatta tehetségét. Nevét a legtöbben talán az 1987-ben debütáló Donnybrook című vitaműsorból ismerhetik.

Ray Hartmann 2024-ben úgy döntött, hogy visszavonul. Ezt követően kongresszusi képviselőnek is jelöltette magát, azonban a választáson nem sikerült mandátumot szereznie.

Felesége, Kerri mellett két egyetemista gyereke, Bent és Brielle is gyászolja - számolt be róla a Tények.