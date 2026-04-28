Gyászol az ország: a legendás tévés és újságíró a halálos autóbaleset áldozata

Ray Hartmann, népszerű amerikai újságíró, a Missouri állambeli St. Louisban múlt csütörtökön egy autóbalesetben vesztette életét.
A New York Post értesülései szerint a közismert újságíró az autópályán vezetett éppen, amikor az előtte lévő kamionról leszakadt két kerék, amelyek beszakították a kocsijának a tetejét.
A 73 éves Ray Hartmann a helyszínen belehalt sérüléseibe.
Majdnem négy évtizeden át a St. Louis-i média kiemelkedő alakja volt. Pályafutását az írott sajtóban alapozta meg, később pedig a kamerák előtt is megmutatta tehetségét. Nevét a legtöbben talán az 1987-ben debütáló Donnybrook című vitaműsorból ismerhetik.
Ray Hartmann 2024-ben úgy döntött, hogy visszavonul. Ezt követően kongresszusi képviselőnek is jelöltette magát, azonban a választáson nem sikerült mandátumot szereznie.
Felesége, Kerri mellett két egyetemista gyereke, Bent és Brielle is gyászolja - számolt be róla a Tények.
