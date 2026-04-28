Gyászol az ország: a legendás tévés és újságíró a halálos autóbaleset áldozata

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 16:10
73 évesen vesztette életét a Ray Hartmann. Felesége és két gyereke gyászolja a tragikus balesetben elhunyt újságírót.

Ray Hartmann, népszerű amerikai újságíró, a Missouri állambeli St. Louisban múlt csütörtökön egy autóbalesetben vesztette életét. 

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A New York Post értesülései szerint a közismert újságíró az autópályán vezetett éppen, amikor az előtte lévő kamionról leszakadt két kerék, amelyek beszakították a kocsijának a tetejét.

A 73 éves Ray Hartmann a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Majdnem négy évtizeden át a St. Louis-i média kiemelkedő alakja volt. Pályafutását az írott sajtóban alapozta meg, később pedig a kamerák előtt is megmutatta tehetségét. Nevét a legtöbben talán az 1987-ben debütáló Donnybrook című vitaműsorból ismerhetik.

Ray Hartmann 2024-ben úgy döntött, hogy visszavonul. Ezt követően kongresszusi képviselőnek is jelöltette magát, azonban a választáson nem sikerült mandátumot szereznie.

Felesége, Kerri mellett két egyetemista gyereke, Bent és Brielle is gyászolja - számolt be róla a Tények.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

