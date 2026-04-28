„Nagyon megijedtem” – DR BRS-t sokkolta saját rajongója! Ezt tényleg nem hiszed el

DR BRS nemrég azzal sokkolta követőit, hogy egy nem szokványos képet kapott rajongójától, aki magára varratta a DJ nevét. Lapunk megkeresésére a lemezlovas elárulta, hogy eddig messze ez a legőrültebb dolog, amit valaha kapott követőjétől. Elmondása szerint azért is lepte meg az üzenet, mivel ő nem egy olyan sztár, aki gyakran találkozik ilyen emberekkel, ám korábban neki is meggyűlt a baja a fura rajongókkal.

DR BRS fellépésein egyre több korosztály vesz részt (Fotó: Szabolcs László)

DR BRS először nem hitt a szemének

Az első reakcióm az ijedtség volt, mivel az idézet még szerintem rendben van, de a név az egy új dolog. Üzenem neki, hogy ugye nem bánta meg? Viszont nagyon örülök, ha így viszonyulnak hozzám a rajongók. Régebben volt olyan, aki egy idézetet varratott magára, de az elmúlt napokban még nem kaptam hasonló tetoválásokról képet

– mondta lapunknak a lemezlovas.

Elmondása szerint ez messze a legőrültebb dolog, amit valaha kapott rajongóktól, ám ennek szerinte megvan az oka. „Olyan nem volt, mint a Marics Petiéknek, hogy valaki eljött a házamhoz, de ez teljesen érhető. Nem vagyok olyan jóképű, meg fiatal” – indokolta meg a rajongók viselkedését poénosan DR BRS.

DR BRS koncertjein előfordult, hogy a rajongók túl közvetlenek voltak a lemezlovassal (Fotó: Máté Krisztián)

DR BRS szerencsésnek tartja magát

Én igazi mainstream előadó vagyok. Mindenkinek gyártok zenéket, az idősebbektől kezdve a fiatalokig. A rajongótáborom is egyre jobban gyarapodik, mivel az emberek kezdenek hozzászokni ahhoz, hogy feldogozásokat csinálok

– mesélte lapunknak a híres DJ.

A népszerűség azonban nagyobb felelősséggel jár és nagyobb figyelemmel, ami miatt egyre többször fordul elő, hogy furcsa rajongókkal is találkozik. „Nyilván előfordult már, hogy kicsit tolakodóbbak voltak az emberek. Az alkoholtól függően a hölgyek közvetlenebbek lettek, a fiúk nagyon akartak bratyizni, szóval ilyenkor mindig mondom nekik, hogy kicsit vegyenek vissza” – jegyezte meg DR BRS.