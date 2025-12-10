Életmódváltás minőségi alvás nélkül? Lehetetlen!

A mai felgyorsult világban mindent gyorsan szeretnénk. Az életmódváltás azonban nem ilyen. Nem elég ugyanis, ha minden nap sportolunk és odafigyelünk az étkezésre, ha nem alszunk eleget. Pár óra éjszakai alvás ugyanis nem elegendő szervezetünknek a mindennapi regenerálódáshoz, frissességhez. A rossz alvás rontja másnap a koncentrációt, az életvitelt. Arról nem is beszélve, hogy akár a cukrosabb, egészségtelen ételt is jobban kívánhatjuk miatta.

Ezért fontos a minőségi alvás. Fotó: 123RF

Ezért fontos a minőségi alvás

Az alvás pont úgy viselkedik mintha tápanyag lenne, csak pont fordítva. Ha keveset alszom akkor megváltozik az inzulinérzékenységem, olyan minha sok cukrot ennék. romlik az izomfehérje szintézisem, ami olyan, mintha kevesebb fehérjét ettem volna. Ha keveset alszom, megváltozik a lipid profilom, megváltozik a testemnek az összetétele. Hatással van a csontokra, az agyamra, a memóriámra, a fizikai teljesítőképességemre. És ezek miatt majd több szénhidrátot fogok enni és elfogok hízni

- közölte Szász Máté neurobiológus hozzátéve, hiába a mérlegelés a konyhában a fehérjék és egyéb tápanyagok esetében, ha nincs megfelelő alvás, akkor mindez érték mind nulla.

Ezzel pedig Istenes László műsorvezető is egyetért: