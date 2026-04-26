Tóth Gabi megtörte a csendet, ezt üzente a testvérének

Tóth Gabi az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, de az utóbbi években rengeteg támadást kap, amiért kiáll az elveiért, és azért, amiben hisz. A híresség a választások után mondhatni eltűnt egy időre, de most visszatért egy fájdalmasan őszinte videóval, amiben fontos témákról beszél és teljesen kitárja a szívét.

Tóth Gabinak fájnak a bántások / Fotó: Polyak Attila

Ez most egy időre az utolsó videó! Nem szerettem volna nyilatkozni sehova… szóval itt elmondom az érzéseimet az elmúlt időszakról, családról…

– írta a közösségi oldalán megosztott videójához Tóth Gabi.

Tóth Gabi bevallotta, hogy rosszul esnek neki a bántások, de akkor is kiáll az elveiért és nem fog "átállni a másik oldalra". Az utóbbi napokban a családjával volt, ami nagyon jót tett a lelkének, a rajongóit pedig azzal nyugtatta meg, hogy a zenélést nem fogja feladni.

A testvérére, Tóth Verára is kitért, és elmondta, hogy nagyon sajnálja a kialakult helyzetet, és őt, illetve a családját is meglepte, hogy a nővére elkezdett politizálni. Főleg annak tudatában, hogy korábban pont, hogy ő intette óva ettől az egésztől Tóth Gabit, így ez, illetve az, amilyen nyilatkozatokat tett mostanában róla, eléggé szíven ütötte őt – de ettől függetlenül azt üzente a felvételen, hogy nagyon szereti őt és bármiben számíthat rá.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi videóját, érdemes megnézni, ha valakit érdekel, milyen gondolatok cikáznak az énekesnő fejében a közelmúlt eseményeivel kapcsolatban – a felvételen káromkodás is hallható, így csak saját felelősségre tekintse meg mindenki: