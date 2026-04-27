Döbbenet! Senki sem vállalja, hogy megműti Galla Miklóst: "Pokol az életem!”

Galla Miklós, a hazai abszurd humor koronázatlan királya, a L’art pour l’art Társulat és a Holló Színház alapítója hónapok óta egy rejtélyes és gyötrő betegséggel küzd. A népszerű művész kálváriája egy megállíthatatlannak tűnő csuklásrohammal kezdődött, majd kórházba is került, és eközben az egész ország érte aggódott. A gyógyszeres kezelések és a folyamatos orvosi vizsgálatok ellenére a teljes gyógyulás még várat magára. Most azonban kiderült: a helyzet súlyosabb, mint gondoltuk, ugyanis a "vágyott" műtét kapui egyelőre zárva maradnak előtte, pedig a fájdalmai elviselhetetlenek.

Galla Miklós betegsége beárnyékolja a hétköznapjait (Fotó: Kunos Attila)

Galla Miklós pokoli kínokat él át: „Senki nem hajlandó megoperálni”

A humorista korábban már többször beszélt arról, hogy a csuklás nem csupán kellemetlenség számára, hanem fizikai és lelki gyötrelem is, amely ellehetetleníti a mindennapjait. A rajongók abban reménykedtek, hogy a kórházi kezelés után egyenes út vezet a műtőasztalig, ami végérvényesen pontot tesz a szenvedései végére, de a valóság ennél sokkal kegyetlenebb. Galla Miklós a legfrissebb nyilatkozataiban döbbenetes részleteket árult el állapotáról:

Sajnos nincs előrelépés. Senki nem hajlandó megoperálni. Se az államiban, se a fizetősben. De legalább három napja nincs tünetem

– mondta elkeseredetten a művész, aki bár örül az átmeneti nyugalomnak, retteg attól, hogy a probléma gyökere továbbra is ott lapul a szervezetében.

A bizonytalanság pedig teljesen felőrli a mindennapjait, hiszen bármelyik percben újra rátörhet a „pokol”.

Nukleáris medicina és a reményteli hétfő

A pontos diagnózis felállítása rendkívül bonyolult folyamatnak bizonyul, és úgy tűnik, a szakemberek inkább az óvatosságot választják, mielőtt radikális beavatkozáshoz folyamodnának. A művésznek speciális, modern diagnosztikai vizsgálatokon kell átesnie, hogy végre kiderüljön, pontosan mi generálja a visszatérő, kínzó panaszokat. Galla viszont reménykedve tekint a jövőbe, hisz egy orvos végre konkrét lépéseket javasolt számára:

Jelentkezett egy orvos, hogy a gyomorszcintigráfia vizsgálatomra hétfőn néznek időpontot. Ezután lesz szó a műtétemről, remélem. Pokol az életem, most is csuklom

– mesélte egy korábbi, drámai pillanatában, amikor a fizikai kimerültség már a hangján is érződött.