Exatlon-szerelem? Megszólalt a sógor Halász Jázmin és Valkusz Máté alakuló kapcsolatáról

Palik László kedd este robbantotta a bombát a sport-reality ötödik hetében: innentől hetente két párbaj lesz, vagyis két ember számára ér véget a verseny. A feszültség így tovább nő az Exatlon Hungary Bajnokok és Kihívók csapatában, de ebben a vérzivataros időben is egymásba kapaszkodik Halász Jázmin és Valkusz Máté, akik közt a rajongók szerint alakul valami. Sokan kérdezik is a fiatalokról Kővári Viktort, Jázó sógorát, aki TikTok oldalán ki is fejtette a véleményét.

Az Exatlon Bajnokok csapatában a nézők szerint egymásra talált Valkusz Máté ás Halász Jázmin (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary 2026: Sógora szerint is félreérthető a videó Halász Jázminról és Mátéról

Az már a kezdetektől látszott, hogy a karatebajnok és a teniszező lelki társak lettek a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon Jázmin és Máté számára is nagyon fontos, a forgatás monotonitásában mindig egymásba kapaszkodnak. De az elmúlt napokban több olyan jelenetet lehetett látni az adásokban, amiből a nézők azt a következtetést vonták le, hogy valami több alakul a két fiatal sportoló közt, mint barátság. A kedd esti műsor elején romantikus zenével kísérve az látszott, ahogy Halász Jázmin rohan oda reggel Valkusz Mátéhoz, cirógatja, simogatja, majd odasimul hozzá. Persze fiatalok, ki vetné a szemükre, ha vonzódnának egymáshoz. Ráadásul nem ők lennének az elsők, akik az Exatlon Hungaryben találják meg a szerelmet. Mint például Halász Vivien, aki saját évadában ismerkedett meg a Kihívó Kővári Viktorral, akivel a forgatás után randizni kezdtek, eljegyezték egymást, majd tavaly nyáron hatalmas lagzit csaptak, amiről exkluzív fotókat mutattak a Bors olvasóinak. Vivien és Viktor minden nap a televízió előtt izgulnak Jázóért, akinek kapcsolatáról utóbbi véleményt is formált TikTok videójában.

„Térjünk át pár szóval Jázmin és Máté kapcsolatára, rengeteg kérdés van velük kapcsolatban, látom az újságcikkeket, videókat. Máténak is van barátnője, Jázminnak is van barátja. Azt gondolom mind a ketten szeretik a párjukat. Jázó egyébként a futamok előtt azt a medált szokta puszilgatni, amit párjától kapott, neki szokta mutatni ujjaival a szívecskét is” - árulta el követőinek az Exatlon korábbi Kihívója.

Azt gondolom továbbra is ugyanúgy szereti szerintem, ahogy Máté is a barátnőjét. Semmilyen szerelmi viszony nem alakult ki közöttük, egyszerűen csak minden embernek szüksége van egy lelki társra, akire odabent támaszkodhat. Azt látom, Jázminnak ez Máté, ez fordítva is igaz lehet. Szerintem is sok esetben félreérthető az a momentum, amikor Jázó reggelente odaszalad Mátéhoz, de mi ismerjük őt, tudjuk, hogy neki a szeretetnyelve az érintés, az ölelés, a bújás… Nyilván félreérthető, fura a tévéképernyőn keresztül látni ezt a történetet, de nem gondolnék bele többet ebbe annál, minthogy barátok, odabent segítik, támogatják egymást… Majd ha hazajönnek, kiderül az igazság, elmondják, ha esetleg van valami, vagy elmondják, hogy nincs semmi, de addig fölösleges többet belelátni a dolgokba!