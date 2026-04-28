Most kaptuk a rendkívüli közleményt: holnap estétől leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint – számolt be róla az Origo. A portál szerint a tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.

Az Erste Bank továbbra is elérhető szolgáltatásai ebben az időszakban:

Azonnali átutalások fogadása

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

ATM-készpénzfelvétel és -készpénzbefizetés belföldön

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

letiltása TeleBankon keresztül MobilePay

Weboldal-szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

A nem elérhető szolgáltatások ebben az időszakban:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint – írja az Origo.