Most kaptuk a rendkívüli közleményt: holnap estétől leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint – számolt be róla az Origo. A portál szerint a tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint – írja az Origo.
