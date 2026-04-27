Curtis megszólalt a Borsnak: ezért távozott a Megasztárból!

Végre lehullt a lepel az idei év egyik legmeglepőbb döntéséről. A TV2 sikerműsora, a Megasztár hamarosan új évaddal tér vissza a képernyőkre, a zsűri névsora pedig teljessé vált. A tehetségkutató legújabb szezonjában a szakma krémje foglal helyet a mesteri székekben: Marics Peti, Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi mellé egy igazi közönségkedvenc érkezik. A találgatásoknak vége, eldőlt, hogy T. Danny, azaz Telegdy Dániel csatlakozik a csapathoz, aki Curtistől veszi át a stafétát.

Curtis T. Danny csere igazán sorsszerű, ha az előadók nehéz múltjára gondolunk (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis Megasztár emlékei élénken élnek még az egykori mesterben

A hír hallatán sokan találgatni kezdtek, vajon mi állhat a háttérben, de Curtis, ahogy tőle megszokhattuk, nem hagyta kétségek között a rajongóit. Az újpesti rapper őszintén és emelt fővel beszélt a változásról a Borsnak, tisztázva, hogy szó sincs haragról vagy váratlan szakításról:

Ez nem egy új döntés volt, hogy nem én leszek. Már év elején megbeszéltük a csatornával, és közösen döntöttünk így. Hálás vagyok, hogy a TV2-höz tartozhatok, és büszke vagyok arra is, amit tavaly elértünk a Megasztárral

– árulta el Curtis. A rapper szavaiból egyértelműen érezhető a lojalitás a csatorna felé, és az is, hogy a döntés hátterében egy tudatosan felépített stratégia áll, nem pedig hirtelen fellángolás.

Közös daluk mai napig sláger

Érdekes egybeesés, hogy pont Curtis volt egyébként az egyik első a szakmában, aki felismerte a fiatal tehetségben rejlő potenciált, és segítette őt a pályája elején. Közös munkájuk gyümölcse, a Faszagyerek című sláger pedig azóta is tarol az interneten: a dal már 17 millió megtekintés felett jár a YouTube-on, ami elképesztő teljesítmény a hazai piacon:

Dani olyan, mint a kisöcsém! Van közös dalunk is, amit imádnak az emberek. Sőt, én hívtam meg először őt, hogy lépjen fel a Budapest Parkban velünk, mikor még a szárnyait bontogatta. Igaz, mostanában nem beszéltünk, de zeneileg és szakmailag is elismerem. Sok sikert kívánok neki és az egész stábnak az idei évadhoz! Én biztos nézni fogom!

– jegyezte meg Curtis.

T. Danny a maszk mögött sorozatban tisztázta a múltját, készen áll az új kihívásokra (Fotó: Bors)

Új dalok és családi idill

De mi várható Curtistől a következő időszakban? Aki azt hitte, hogy a rapper pihenni vonul, az nagyot téved. A tévés szereplés helyett most visszatér az elsődleges szenvedélyéhez: a zenéhez és a színpadhoz, emellett pedig a magánéletére is sokkal több minőségi időt szeretne fordítani: