Curtis megszólalt a Borsnak: ezért távozott a Megasztárból!

Végre lehullt a lepel az idei év egyik legmeglepőbb döntéséről. A TV2 sikerműsora, a Megasztár hamarosan új évaddal tér vissza a képernyőkre, a zsűri névsora pedig teljessé vált. A tehetségkutató legújabb szezonjában a szakma krémje foglal helyet a mesteri székekben: Marics Peti, Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi mellé egy igazi közönségkedvenc érkezik. A találgatásoknak vége, eldőlt, hogy T. Danny, azaz Telegdy Dániel csatlakozik a csapathoz, aki Curtistől veszi át a stafétát.
A hír hallatán sokan találgatni kezdtek, vajon mi állhat a háttérben, de Curtis, ahogy tőle megszokhattuk, nem hagyta kétségek között a rajongóit. Az újpesti rapper őszintén és emelt fővel beszélt a változásról a Borsnak, tisztázva, hogy szó sincs haragról vagy váratlan szakításról:
Ez nem egy új döntés volt, hogy nem én leszek. Már év elején megbeszéltük a csatornával, és közösen döntöttünk így. Hálás vagyok, hogy a TV2-höz tartozhatok, és büszke vagyok arra is, amit tavaly elértünk a Megasztárral
– árulta el Curtis. A rapper szavaiból egyértelműen érezhető a lojalitás a csatorna felé, és az is, hogy a döntés hátterében egy tudatosan felépített stratégia áll, nem pedig hirtelen fellángolás.
Érdekes egybeesés, hogy pont Curtis volt egyébként az egyik első a szakmában, aki felismerte a fiatal tehetségben rejlő potenciált, és segítette őt a pályája elején. Közös munkájuk gyümölcse, a Faszagyerek című sláger pedig azóta is tarol az interneten: a dal már 17 millió megtekintés felett jár a YouTube-on, ami elképesztő teljesítmény a hazai piacon:
Dani olyan, mint a kisöcsém! Van közös dalunk is, amit imádnak az emberek. Sőt, én hívtam meg először őt, hogy lépjen fel a Budapest Parkban velünk, mikor még a szárnyait bontogatta. Igaz, mostanában nem beszéltünk, de zeneileg és szakmailag is elismerem. Sok sikert kívánok neki és az egész stábnak az idei évadhoz! Én biztos nézni fogom!
– jegyezte meg Curtis.
De mi várható Curtistől a következő időszakban? Aki azt hitte, hogy a rapper pihenni vonul, az nagyot téved. A tévés szereplés helyett most visszatér az elsődleges szenvedélyéhez: a zenéhez és a színpadhoz, emellett pedig a magánéletére is sokkal több minőségi időt szeretne fordítani:
„Készülünk a fesztiválszezonra a zenekarommal, és jönnek az új Curtis-dalok. Sok időt töltök a kisfiammal és a feleségemmel, ami nagyon feltölt és boldoggá tesz” – mesélte a lapunkak az újpesti rapper. Úgy tűnik, ezzel a döntéssel mindenki nyert: a nézők egy új, lendületes zsűritagot kaptak, a rapper pedig visszatérhet az alapokhoz, ahol a legboldogabb. Az biztos, hogy a TV2 egyik legizgalmasabb őszi szezonja elé nézünk!
