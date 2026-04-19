Ötven év feletti nő esti nassolás közben

Ezért nehezebb nemet mondani 50 felett – ezekkel az egyszerű trükkökkel előzd meg az esti nassolást

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 18:15
Vacsora után még előszeretettel fosztogatod a hűtőt, aminek fölös kilók az ára? Ötven év felett rengeteget számít a kései órákban bevitt többlet kalória, cikkünkben azonban olyan egyszerű trükköket mutatunk be, amelyeket könnyen bevethetsz az esti nassolás ellen.
Kelle Fanni
  • Ötven év felett egyre nagyobb problémát jelenthet a hizlaló ételek utáni sóvárgás.
  • Az esti nassolás csökkenti a szervezet zsírégető képességét.
  • Vannak olyan trükkök, amelyeket bármikor bevethetsz a probléma ellen.

A kor előrehaladtával rengeteg változáson megyünk keresztül, ami a táplálkozásunkra is óriási hatással van. Ezért ha azon kapod magad, hogy az esti nassolás kezd a mindennapjaid részévé válni, akkor mutatunk néhány egyszerű, de nagyszerű trükköt, amellyel könnyedén búcsút inthetsz a problémának. Ne engedd, hogy a sóvárgásod elhízáshoz vezessen!

5 jól bevált trükk esti nassolás ellen

Hidd el, nem csak te küzdesz ezzel a problémával, hiszen az életkor előrehaladtával egyre nehezebb ellenállni az esti nassolásnak, különösen 50 felett. Ennek tudományos okai vannak, például hogy az anyagcsere lelassul, az alvási szokások megváltoznak, a hormonszint pedig ingadozik, ami erősebb éhségérzethez vezethet.  

Egy korábbi kutatás az 50 felettieket vizsgálva kimutatta, hogy az esti nassolás csökkenti a szervezet zsírégető képességét az éjszaka folyamán, ami könnyedén plusz kilókhoz vezethet. A jó hír azonban az, hogy létezik néhány egyszerű életmódbeli trükk, amellyel elkerülheted az elhízást.

1. Igyál meg étkezés előtt egy-két pohár vizet

Amennyiben szeretnéd csillapítani a sóvárgást, ne vedd félvállról a folyadékfogyasztást. Sokan gyakran összetévesztik a szomjúság- és az éhségérzetet, így a megfelelő hidratáltság sok esetben teltségérzetet okozhat.

Fogyassz laktató vacsorát

Válassz tápláló, fehérjében és rostban gazdag vacsorát, amely sokáig eltelít. Ehetsz többek között tojást és teljes kiőrlésű pékárukat. Ha kiegyensúlyozott, laktató ételt fogyasztasz este, biztosan csökkenni fog a nassolás utáni vágyad. Egy korábbi tanulmány emellett azt is kimutatta, hogy egy kora esti vacsora hozzájárul a szervezet hatékonyabb éjszaka kalóriaégetéséhez.

Kapcsold be a kedvenc sorozatod vagy nézz egy jó filmet

Ha olyat nézel a tévében, ami teljesen kikapcsol és magával ragad, akkor nem fogsz azon gondolkodni, hogy mit kellene csipegetned. Ehhez azonban tényleg olyan műsort kell választanod, amely lebilincsel, hogy az étel legyen az utolsó, amire gondolsz.

Válassz egészséges alternatívákat

Valószínűleg te sem egy almára, hanem inkább egy zamatos csipszre vagy ropira fened a fogad, de próbálj meg egészségesebb alternatívákat találni, például egy marék mandula vagy dió tökéletes választás, de egy alacsony kalóriatartalmú joghurttal is nagyon jól jársz.

Foglald le a kezeid

Meglepően hatékony lehet, ha olyan esti tevékenységet végzel, amely lefoglalja a kezeid. Itt gondolhatsz társas-, kártya-, vagy telefonos játékokra, amelyek elvonják a figyelmed és teljesen lekötnek. A nassolással kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a figyelemelterelés kulcsfontosságú szerepet játszik az ételek utáni vágy csökkentésében.

