Állandóan nassolnál? Ezeket edd, ha nem akarsz extra kilókat felszedni

nassolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 11:45
egészségesdiétaétkezésnassolnivaló
Sokan ismerjük a következő forgatókönyvet: egy nehéz nap után ledőlünk a kanapéra, bekapcsoljuk a tévét, és megállás nélkül falatozunk. Az időérzékünk megszűnik, és csak tesszük a szánkba az újabb és újabb falatokat. Az állandó nassolás azonban nem éppen egészséges szokás, főleg ha csupa cukros és zsíros csemegét választunk. Cikkünkben eláruljuk, milyen élelmiszereket érdemes választani a súlyunk megtartásához, hogy a diéta nassolással lehessen teljes.
László Juli
A szerző cikkei
  • Több oka is lehet annak, ha nap mint nap nassolunk valamit.
  • A falatozásról egészséges étrend tartása és diéta esetén sem kell feltétlenül lemondanunk.
  • Érdemes a nassolnivalók minőségére fókuszálni.
  • Néhány praktikával kifejezetten egészséges lehet az eszegetés.

A főétkezések közötti időt hajlamosak lehetünk nassolással kitölteni. Azt viszont kevesen tudják, hogy ez a szokás a szervezetünk jelzése is lehet, például mert több energiára, illetve tápanyagra lenne szüksége. Egy másik gyakori ok, hogy az étel által szeretnénk lelki megnyugvásra lelni, és a stresszt csökkenteni. A mentális egyensúlyt azonban a legkevésbé sem az állandó nassolás és szüntelen ropogtatás gyakorlatával érhetjük el. Azzal viszont sokat tehetünk magunkért és az egészségünkért, ha tudatosan állítjuk össze a nassolnivalók listáját. Ilyen módon a kiegészítő evések jótékonyan hathatnak az energiaszintünkre, sőt egy fogyókúra esetén is tartható lesz a diéta nassolással együtt.

Aszalt alma, hogy a diéta nassolással lehessen teljes
Diéta nassolással: az állandó falatozási vágyat rostdús ételek fogyasztásával ellensúlyozhatjuk
Fotó: olepeshkina /  Shutterstock 

Diéta nassolással: ezeket az ételeket állandó sóvárgás mellett is eheted

A nassolásról egyáltalán nem szükséges lemondani, a plusz kilók elkerülése, valamint a diéta sikeressége érdekében viszont célszerűbb odafigyelni arra, mi kerül a kezünk ügyébe. A lényeg nem az, hogy drasztikus módon egyik napról a másikra felfüggesszük a nassolást, hanem hogy ezek az apró étkezések is hozzájáruljanak a szervezet megfelelő működéséhez. Ezért jobb, ha levesszük a bevásárlólistáról az olajos csipszeket, krékereket, édes kekszeket és tábla csokikat, hiszen ezek csupán felesleges kalóriát jelentenek, mindemellett tele vannak olyan adalékanyagokkal, amelyek növelik az étvágyat.

Válaszd inkább a fehérjét

A fehérjét gazdagon tartalmazó ételek azért előnyösek nassolnivalóként, mert jóllakottságérzetet okoznak. Mivel lassabban emésztődnek, képesek csökkenteni az éhséget, miközben fenntartják a megfelelő energiaszintet. Támogatják az izomműködést és az anyagcsere-folyamatokat is.

Válaszhatunk natúr görög joghurtot és készíthetünk zabkását, melyekbe tehetünk gyümölcsöket, fahéjat és gyömbért, de jó ötlet még a hummusz zöldségekkel, a növényi tejjel vagy vízzel készülő banánturmix, valamint a zsírszegény túró is.

Különféle hummuszok és mártogatósok tálban, csíkokra vágott zöldségekkel
A cukros és olajos nassolnivalók után kevésbé lehet vonzó a zöldségek gondolata, ám ezeknek is van ízük, csak a feldolgozott ételek intenzitása miatt nem érezzük.
Fotó: Goskova Tatiana /  Shutterstock 

Legyen fókuszban a rost

A rosttartalmú ételek, amellett, hogy teltségérzetet adnak, felturbózzák az emésztést és stabilizálják a vércukrot. Előnyük még, hogy nem tartalmaznak sok kalóriát, így fogyókúra mellé is beilleszthetők.

Tökéletes nassolnivaló a hámozatlan alma, amelyet megkenhetünk cukrozatlan mogyoróvajjal, illetve a natúr pattogatott kukorica és a natúr magvak is, de csak mértékkel. Választhatunk zöldség- vagy gyümölcs csipszet, ami viszont a legjobb, az kétségtelenül a nyers zöldség. Vágjuk csíkokra, illetve karikázzuk fel a répát, uborkát, káposztát, céklát, paprikát, paradicsomot, melyeket tényleg büntetlenül csipegethetünk.

Extra tippek az egészséges nassoláshoz 

  • Együnk többször kevesebbet, így sosem lesz annyira üres a gyomrunk, hogy ránk törjön a csillapíthatatlan éhség, amit egészségtelen nassolással orvosolnánk.
  • Figyeljünk arra, hogy minden főétkezés tartalmazzon elegendő rostot és fehérjét, és gondoskodjunk a megfelelő folyadékfogyasztásról is.
  • Ha diétázunk, kalóriamegvonás helyett válasszuk meg tudatosan a fogyasztandó ételeinket, így megelőzhetjük a kontrollálhatatlan falásrohamokat és az állandó sóvárgást a nassolás iránt.
  • Jó megoldás lehet az is, ha heti szinten megtervezzük a főétkezéseket, és egyszerűen nem vásárolunk olyan snackeket, amelyekről tudjuk, hogy problémásak lehetnek.
  • Készítsünk elő zöldségeket dobozokba, így később elég lesz benyúlni a hűtőbe és máris kezdhetünk ropogtatni. 

Máris megjött a kedved egy finomság elkészítéséhez? Dobj össze egy hummuszt házilag a Mindmegette.hu receptje alapján: 

