Nassolás egészségesen? Ezek az édességek nem hizlalnak

Sokan hiszik, hogy a diéta vagy egészséges életmód és az édességek kizárják egymást, pedig a megfelelő alapanyagokkal a nassolás akár támogathatja is a fogyókúrát. Az egészséges, tápanyagban gazdag nassolnivalók nemcsak kalóriaszegényebbek, de vitaminokat, ásványi anyagokat és rostokat is tartalmaznak, így nem terhelik túl a szervezetet. Összegyűjtöttük a legjobb alternatívákat, amelyekkel az édesség utáni sóvárgás kielégíthető bűntudat nélkül.
Az édesség iránti vágy természetes, különösen amikor energiapótlásra van szükségünk, vagy az agyunk cukorral jutalmazná magát stresszhelyzetekben. A probléma nem az édesség utáni sóvárgással van, hanem azzal, hogy legtöbbször üres kalóriákkal teli, feldolgozott finomságokat választunk. A nassolásnak azonban nem kell egészségtelennek lennie: ha okosan válogatunk, akkor az édesség nemcsak, hogy nem hizlal, de még támogatja is az egészségünket, sőt akár a fogyásunkat is.
1. Étcsokoládé – antioxidáns bomba
A magas kakaótartalmú (legalább 70%-os) étcsokoládé finom és tele van flavonoidokkal, amelyek védenek a szívbetegségek ellen és javítják a hangulatot. Néhány kocka étcsoki kielégíti az édesség utáni vágyat, miközben nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet.
2. Gyümölcsös joghurt – krémes és laktató
A cukros pudingok helyett válassz görög joghurtot, amelyet felturbózhatsz friss gyümölcsökkel, cukormentes lekvárral, magokkal, akár mogyoróvajjal. A joghurt fehérjében gazdag, így hosszabb ideig eltelít, a gyümölcsök pedig természetes édességet és rostot adnak hozzá. Ha még különlegesebbé tennéd, szórd meg egy kevés fahéjjal vagy apróra vágott dióval.
3. Chia puding – a diétás desszert trend, amely laktató is
A chia mag tejet vagy növényi italt felszívva selymes, pudingszerű állagot kap, amit akár kakaóporral, vaníliával vagy friss bogyós gyümölcsökkel ízesíthetsz. Rostban és omega-3 zsírsavakban gazdag, így nemcsak az édességvágyat csillapítja, hanem támogatja az emésztést és az agyműködést is.
4. Datolya és aszalt gyümölcsök – természetes energiagolyók
A datolya önmagában is mennyei, de ha ledarálod és összekevered mandulával, kakaóporral és kókuszreszelékkel, akkor házi energiagolyókat készíthetsz. Ezek a falatok tele vannak rosttal és ásványi anyagokkal, így egészséges alternatívái a cukros szeleteknek. Érdemes azonban figyelni, mert ezekből sem szabad egyszerre túl sokat fogyasztani.
5. Házi zabkeksz – ropogós és tápláló
A bolti kekszek helyett süss otthon saját verziót zabpehelyből, banánból és egy kis mézből vagy mogyoróvajból. A zab lassan felszívódó szénhidrát, amely stabilan tartja a vércukorszintet, a banán természetes édesítőként működik, a mogyoróvaj pedig fehérje- és egészséges zsírtartalmával hozzájárul a jóllakottság érzéséhez.
6. Fagyasztott szőlő vagy banán – természetes jégkrém
Ha valami frissítőre vágysz, próbáld ki a fagyasztott szőlőszemeket vagy banánkarikákat. Így fogyasztva a gyümölcsök természetes édessége intenzívebbé válik, a fagyott textúra pedig úgy hat, mintha jégkrémet ennél, csak éppen jóval kevesebb kalóriával.
Az egészséges nassolás nem arról szól, hogy mindenről lemondunk, hanem arról, hogy tudatosan válogatunk. Ha a feldolgozott, cukros édességek helyett természetes, rostban, fehérjében és vitaminokban gazdag alternatívákat választunk, az édesség nem lesz ellenség, hanem a kiegyensúlyozott étrend része. Az édes pillanatok így nem bűntudattal, hanem jóleső energiával töltenek majd fel.
Az alábbi videóból egy gyors és egészséges reggeli chia puding receptet ismerhetsz meg:
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.