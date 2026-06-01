Nagy Balaton-kvíz: te mennyit tudsz a magyar tengerről?

A tó története egészen a vulkánok koráig nyúlik vissza, és számos érdekességet tartogat azoknak, akik kitöltik a Balaton-kvíz kérdéseit. Ha körbenézünk az északi parton, a fenséges hegyek – a Badacsony, a Szent György-hegy vagy a Csobánc – némán őrzik a múltat. Ezek a bazaltóriások tanúskodnak arról, hogy valaha tűz és láva formálta ezt a vidéket, mielőtt a Pannon-tenger visszahúzódott volna, helyet hagyva ennek a sekély, de annál szeszélyesebb víztömegnek.
Balatonfüred volt az ország szellemi központja. Itt sétált Jókai Mór, itt épült meg az első kőszínház, és itt bocsátották vízre az első gőzhajót, a Kisfaludyt. A déli part ezzel szemben a 20. században vált a tömegturizmus és a felhőtlen kikapcsolódás szimbólumává.
Vajon te tényleg mindent tudsz erről a csodálatos vidékről? Ismered a vízmélység titkait, a halak világát és a történelmi anekdotákat? Most kiderül! Készítettünk egy hétkérdéses Balaton-kvíz összeállítást, amivel próbára teheted magad. Vigyázat, a kérdések néha trükkösek, mint a tihanyi visszhang – nem minden az, aminek elsőre hallatszik!
Segítségképpen nézd meg videón a földrajz és történelem fakultációt a Balatonról:
Ezek a kvízek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.