„Csodálatos fiú volt” – megható üzenetekkel búcsúznak a tragikusan elhunyt tinitől

Mély megrendülést váltott ki Skóciában a 16 éves fiú, Charlie Noble halála, akinek holttestét a Bracklinn Falls vízesésnél emelték ki a vízből. A tragédia után családtagok, barátok és ismerősök sorra búcsúztak a fiútól a közösségi médiában.

A fiút sokan gyászolják.

A fiú nem élte túl

A mentőszolgálatokat és a rendőrséget 2026. május 28-án este riasztották a Perthshire megyében található Bracklinn Falls térségéhez. A hatóságokhoz este 6 óra 45 perc körül érkezett bejelentés egy eltűnt személy miatt. A helyszínre érkező egységek később egy 16 éves fiú holttestét találták meg a vízben. A rendőrség később megerősítette, hogy az áldozat Charlie Noble volt.

A skót rendőrség közlése szerint a halálesetet nem kezelik gyanús esetként. Az ügyben jelentést készítenek az illetékes ügyészség számára. A tragédia hírére számos részvétnyilvánítás jelent meg az interneten. Charlie édesapja, Tam Noble a fia egyik fényképére cserélte profilképét, ami alatt rövid idő alatt rengetegen fejezték ki együttérzésüket.

Ismerősei és barátai egy kedves, szerethető fiúkén emlékeztek rá. Többen azt írták, hogy összetörte őket a halálhíre, míg mások az édesapának küldtek támogató üzeneteket. Az egyik hozzászóló szerint Charlie „csodálatos fiú” volt, míg egy másik úgy fogalmazott, hogy mindenki tudta, mennyire szerette őt az édesapja. Többen kiemelték személyiségét és azt, hogy mindig jókedvet vitt magával

Charlie halálával tizenkettőre emelkedett azoknak a száma, akik a közelmúlt meleg időjárása idején vízzel kapcsolatos balesetben vesztették életüket az országban. A hatóságok szerint a legutóbbi tragédiák több angliai és walesi térséget is érintettek, köztük Yorkshire-t, Cornwallt, Hampshire-t, Cheshire-t és Lancashire-t, értesült a Mirror.