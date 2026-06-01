Egy raliversenyző elhunyt, a testvére pedig jelenleg is a kórházban küzd az életéért, egy brutális versenybalesetet követően. A 30 éves másodpilóta, Samuel Ortiz azonnal életét vesztette, míg a 33 éves testvérét, Jordit súlyos állapotban szállították el a helyszínről. A szervezők ezt követően felfüggesztették a 2026-os Rallye de La Ceramica versenyt, a péntek esti tragédia után, amely a kelet-spanyolországi Castellón tartományban, L'Alcora és Onda városai között a CV-189-es úton történt.

Tragédia: fiatal raliversenyző vesztette életét a horrorbalesetben / Fotó: Pexels / Pexels

Tragédia: fiatal raliversenyző vesztette életét a horrorbalesetben

A Rallye de la Ceramica péntek délután-este megrendezett második szakaszán a Jordi és Samuel Ortiz testvérek által vezetett 32-es rajtszámú autó súlyos balesetet szenvedett. A baleset következtében Samuel a helyszínen meghalt, míg a testvérét kritikus állapotban szállították a Castellon Általános Egyetemi Kórházba. A 2026-os Rallye de la Cerámica szervezőbizottsága, miután tudomást szerzett a történtekről, a gyász és a tisztelet jeleként úgy döntött, felfüggeszti a rendezvényt. A Rallye Club Costa Azahar szeretné kifejezni a legmélyebb részvétét Samuel családjának és barátainak, valamint mielőbbi felépülést kíván Jordinak

- közölte a verseny hivatalos szervezőbizottsága, a Rallye Club Costa Azahar a közleményében.

A két fivér egy Honda Civicben versenyzett, amely letért az útról, és egy szalagkorlátnak ütközött. A tűzoltók később megerősítették Samuel halálát, miután a testvérével együtt kiemelték őket a járműből. A tragédiát követően számtalan részvétnyilvánítás érkezett a közösségi médiában: többek közt a Hoznayo Rallye Festival, Európa egyik legnagyobb motorsport kiállítása is lerótta kegyeletét, valamint mielőbbi felépülést kívánt Jordi Ortiznak - írja a Daiy Star.