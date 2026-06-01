Tragédia: fiatal raliversenyző vesztette életét a horrorbalesetben

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 07:55
A testvére jelenleg a kórházban küzd az életéért.
Egy raliversenyző elhunyt, a testvére pedig jelenleg is a kórházban küzd az életéért, egy brutális versenybalesetet követően. A 30 éves másodpilóta, Samuel Ortiz azonnal életét vesztette, míg a 33 éves testvérét, Jordit súlyos állapotban szállították el a helyszínről. A szervezők ezt követően felfüggesztették a 2026-os Rallye de La Ceramica versenyt, a péntek esti tragédia után, amely a kelet-spanyolországi Castellón tartományban, L'Alcora és Onda városai között a CV-189-es úton történt.

A Rallye de la Ceramica péntek délután-este megrendezett második szakaszán a Jordi és Samuel Ortiz testvérek által vezetett 32-es rajtszámú autó súlyos balesetet szenvedett. A baleset következtében Samuel a helyszínen meghalt, míg a testvérét kritikus állapotban szállították a Castellon Általános Egyetemi Kórházba. A 2026-os Rallye de la Cerámica szervezőbizottsága, miután tudomást szerzett a történtekről, a gyász és a tisztelet jeleként úgy döntött, felfüggeszti a rendezvényt. A Rallye Club Costa Azahar szeretné kifejezni a legmélyebb részvétét Samuel családjának és barátainak, valamint mielőbbi felépülést kíván Jordinak

- közölte a verseny hivatalos szervezőbizottsága, a Rallye Club Costa Azahar a közleményében.

A két fivér egy Honda Civicben versenyzett, amely letért az útról, és egy szalagkorlátnak ütközött. A tűzoltók később megerősítették Samuel halálát, miután a testvérével együtt kiemelték őket a járműből. A tragédiát követően számtalan részvétnyilvánítás érkezett a közösségi médiában: többek közt a Hoznayo Rallye Festival, Európa egyik legnagyobb motorsport kiállítása is lerótta kegyeletét, valamint mielőbbi felépülést kívánt Jordi Ortiznak - írja a Daiy Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
