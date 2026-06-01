Így néz ki most Dióssy Klári: soha nem hallott részleteket osztott meg a betegségéről

Több mint egy évre visszavonult a televíziózástól Dióssy Klári, miután megtudta, hogy mellrákban szenved. Az ezt követő kezelések: a műtétek, a kemoterápiák és sugárkezelések nemcsak fizikai, hanem mély lelki próbatételt is jelentettek a Ridikül műsorvezetője számára, melyek során meg kellett tanulnia segítséget kérni és elfogadni.

Dióssy Klári a kezelések után ismét ragyog / Fotó: MTI

Soha nem hallott részleteket osztott meg a betegségéről Dióssy Klári

Mernem kell kérni. Nemcsak a nemet mondást tanultam meg az úton, hanem azt, hogy nem tudok mindent egyedül megoldani. Nem vagyok képes rá, és kérni kell segítséget. Kértem segítséget, mint ahogy a szomszédasszony bevásárolt, ha a férjem nem ért rá, egyszer műtét után a barátnőm hozott haza. Mertem szólni ezen az úton, hogy kérek. Utólag visszahallottam ettől az anyukától, hogy olyan jó, mert neki is ez adott békét, hogy tudott tenni értem valamit, csak nem tudta, hogy ő ezt hogyan fogja meg

- mondta el egy nemrég megjelent videóban Klári, aki mostanra visszatért a képernyőre, a megterhelő kezelések után pedig ismét kivirult - vette észre a Blikk. A tévés emellett nem győzi hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát, hiszen a korai felismerés életmentő lehet.