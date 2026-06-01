Itt kísért még Marilyn Monroe szelleme

A 32 éves influenszer arról vált híressé, hogy megszólalásig hasonlít az ’50-es évek szexszimbólumára. Jasmine nem csak külsőre vette le Marilyn Monroe jegyeit, de férjével még a színésznő egykori otthonába is beköltöztek.
Bár valahol legbelül minden nő szeretne kicsit hasonlítani Marilyn Monroe-ra, az ikonikus színésznő annyira egyedi és univerzális szépség volt, hogy nehéz a nyomdokaiba lépni, vagy akár a vásznon megtestesíteni őt. A skóciai Lanarkshire-ből származó Jasmine-nek azonban mégis sikerült, még ha állítása szerint elsőre nem is ez volt a szándéka.
– Mindig is rajongtam a vintage-ért, csak nem volt elég merszem, hogy így öltözködjek. Aztán ahogy egyre idősebb lettem, annál több bátorságom és önbizalmam lett, mára pedig teljesen vintage ruhatáram lett. Egyszerűen jobban érzem magamat a régi idők darabjaiban. Egy idő után a hajamat és a sminkemet is ehhez a stílushoz igazítottam, mert így éreztem teljesnek az összképet. Az elkezdtem hasonlítani rá, csupán a véletlen műve. Egyszerűen így érzem jól magamat. Az viszont tény, hogy nagy rajongója vagyok a színésznőnek és el kellett fogadnom ezt a részemet ahhoz, hogy ki tudjak bontakozni – mondja a tartalomgyártó, aki a kinézetével együtt a díva csillogó életét is „kölcsönvette”. A videóira ugyanis annyian kíváncsiak, hogy mára főállású Marilyn Monroe hasonmás lett, amiből komoly bevétele is van. A fiatal nő annyira hasonlít az egykori szexszimbólumra, hogy volt, aki meg is vádolta őt azzal, hogy plasztikai műtéttel érte el a vágyott arcformát. Természetesen ez nem igaz, bár némileg sokat dob a hasonlóságon Jasmine haja és sminkje is. Az influenszer többnyire vintage divattippeket és szépségápolási praktikákat is megoszt követőivel, de rendszeresen kalauzolja körbe a kíváncsiskodókat az otthonában is, ami egykor a színésznőé volt.
Jasmine Chiswell és férje körülbelül hét éve vette meg az ikonikus, hollywoodi Monroe-ingatlant, ahol a díva Joe DiMaggióval élt az 1950-es években. A mediterrán stílusú házban állítólag még mindig eredeti a világítás, a fürdőkád és a csempe is, sőt, Jasmine elmondása szerint még törölközők is vannak a házban abból az időből, amikor Marilyn ott élt. És ez még nem minden. Jasmine arról is beszámolt, hogy furcsa dolgok történnek a villában, főleg éjszaka.
– Meggyőződésünk, hogy lelkek kísértenek itt. Erről egyszer egy jóst is megkérdeztünk, aki azt mondta, hogy Marilyn és Joe lelkét érezni a térben. A férjemmel próbáltuk megcáfolni a hallottakat, de mi magunk és a vendégeink is tapasztaltak furcsaságokat a házban. Ha valaki nálunk alszik, akkor este úgy érzi, mintha valaki ölelné őket, és rendszeresen hallani furcsa hangokat, főleg lépteket. A férjemmel végigvettünk minden opciót, hogy honnan jöhet a zaj, de nem volt rá észszerű magyarázat. Mostanra azonban már elfogadtuk és megszoktuk, ráadásul furcsa, de egyáltalán nem félelmetes vagy ijesztő a jelenség – nyilatkozta Jasmine, aki a házban megtalálta már Monroe aláírását is egy gerendán, valamint egy égetőbe rejtett régi magazint is, amiben valaki bekarikázta a neki tetsző részeket. Lehet, hogy éppen az egykori szexszimbólum.
Jasmine már fiatal kora óta rajong a vintage ruhákért és kiegészítőkért, mostanra pedig már a férje is így öltözködik. Ez azt jelenti, hogy többnyire nem vásárolnak a szó klasszikus értelmében, hanem gyűjtögetnek, vadásznak a különleges darabokra.
– Imádtam régi filmeket nézni a nagymamámmal. Csodáltam, ahogy Monroe, Jayne Mansfield, Grace Kelly és Diana Dors öltöztek, különösen a hétköznapi ruháikban. Az 1958-1962 közötti időszak divatját szeretem a legjobban. Egyszerűen tökéletesen passzolnak az anyagok a testhez, nem úgy mint egy mai farmernél. Majdnem közel 100 igazi vintage ruhadarabom van, és 50 reprodukcióm. Gyűjtöm a réz öveket is, aukciókon vadászok a különlegességekre, a kedvenc tervezőm pedig Ceil Chapmané, az 50-es évekből, aki ruhákat készített Monroe-nak is. De a férjemmel a szépségápolásban is retro szokásokat követünk – mondja Jasmine, akinek férje igazi Danny Zuko stílusban csinálja a haját, valódi zsírral, amit kimosni is csak mosogatószerrel tud. Jasmine haját pedig egy ’50-es évekbeli fodrászkönyvből másolták, direktbe formázzák és szárítják, legalább kéthetente kezelésbe is veszi egy fodrász. A koronavírus alatt azonban megtanulta magának festeni és becsavarni, különböző otthoni, vintage praktikákkal, amit meg is oszt csatornáján - írja a Fanny magazin.
– Nagyon jó érzés, amikor odajön hozzám egy-egy idős hölgy és megdicséri a frizurámat, azt mondva: régen én is így csináltam a hajamat. És bár nem minden megjegyzés pozitív, a nap végén én mégis boldog vagyok, amiért ilyen stílusban élem a mindennapjaimat és ez a lényeg – zárja gondolatait a tartalomgyártó, akinek férjével 2022-ben megszületett első közös gyermekük is. Jasmine-t közel 20 millióan követik a TikTokon, népszerűsége pedig egyre csak nő, ami nem is meglepő, hiszen videóit nézve olyan, mintha visszarepültünk volna az időben és az ablakán belesve nézhetnénk Marilyn Monroe mindennapjait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.