Itt kísért még Marilyn Monroe szelleme

A 32 éves influenszer arról vált híressé, hogy megszólalásig hasonlít az ’50-es évek szexszimbólumára. Jasmine nem csak külsőre vette le Marilyn Monroe jegyeit, de férjével még a színésznő egykori otthonába is beköltöztek.

Jasmine mára főállású Marilyn Monroe hasonmás

„Marilyn Monroe szerepe rám talált”

Bár valahol legbelül minden nő szeretne kicsit hasonlítani Marilyn Monroe-ra, az ikonikus színésznő annyira egyedi és univerzális szépség volt, hogy nehéz a nyomdokaiba lépni, vagy akár a vásznon megtestesíteni őt. A skóciai Lanarkshire-ből származó Jasmine-nek azonban mégis sikerült, még ha állítása szerint elsőre nem is ez volt a szándéka.

– Mindig is rajongtam a vintage-ért, csak nem volt elég merszem, hogy így öltözködjek. Aztán ahogy egyre idősebb lettem, annál több bátorságom és önbizalmam lett, mára pedig teljesen vintage ruhatáram lett. Egyszerűen jobban érzem magamat a régi idők darabjaiban. Egy idő után a hajamat és a sminkemet is ehhez a stílushoz igazítottam, mert így éreztem teljesnek az összképet. Az elkezdtem hasonlítani rá, csupán a véletlen műve. Egyszerűen így érzem jól magamat. Az viszont tény, hogy nagy rajongója vagyok a színésznőnek és el kellett fogadnom ezt a részemet ahhoz, hogy ki tudjak bontakozni – mondja a tartalomgyártó, aki a kinézetével együtt a díva csillogó életét is „kölcsönvette”. A videóira ugyanis annyian kíváncsiak, hogy mára főállású Marilyn Monroe hasonmás lett, amiből komoly bevétele is van. A fiatal nő annyira hasonlít az egykori szexszimbólumra, hogy volt, aki meg is vádolta őt azzal, hogy plasztikai műtéttel érte el a vágyott arcformát. Természetesen ez nem igaz, bár némileg sokat dob a hasonlóságon Jasmine haja és sminkje is. Az influenszer többnyire vintage divattippeket és szépségápolási praktikákat is megoszt követőivel, de rendszeresen kalauzolja körbe a kíváncsiskodókat az otthonában is, ami egykor a színésznőé volt.

Furcsa dolgok történnek a hollywoodi Monroe-ingatlanban / Fotó: AGENCE / BESTIMAGE

„Érzem a lelke jelenlétét”

Jasmine Chiswell és férje körülbelül hét éve vette meg az ikonikus, hollywoodi Monroe-ingatlant, ahol a díva Joe DiMaggióval élt az 1950-es években. A mediterrán stílusú házban állítólag még mindig eredeti a világítás, a fürdőkád és a csempe is, sőt, Jasmine elmondása szerint még törölközők is vannak a házban abból az időből, amikor Marilyn ott élt. És ez még nem minden. Jasmine arról is beszámolt, hogy furcsa dolgok történnek a villában, főleg éjszaka.