Van ok az örömre: gólyahírt osztott meg a Rolling Stones legendája

A Rolling Stones gitárosa, Keith Richards 82 évesen dédnagypapa lett, miután unokája, Ella Richards életet adott első gyermekének, egy Luna nevű kislánynak. Ella a gólyahírt a hétvégén jelentette be, miközben a 30. születésnapját ünnepelte.

Dédnagyapa lett Keith Richards, a The Rolling Stones gitárosa / Fotó: Tim Grant / Northfoto

Dédnagyapa lett a Rolling Stones legendája

Ella – aki a Models 1 ügynökség modellje –, egy, az újszülött kislányával közös fotóval jelentette be a nagy újságot az Instagram-oldalán:

30! Ez volt eddigi legjobb születésnapunk a kislányunkkal, Lunával.

A Burberry sztárja, Ella még márciusban erősítette meg a terhességét egy fekete-fehér fényképpel, amelyen a már növekvő pocakja volt látható. A kicsi édesapja a modell arisztokrata párja, a 31 éves fotós, Sascha von Bismarck, aki egyébként Kate Moss volt barátjának, a 39 éves Nikolai von Bismarcknak ​​az öccse.

A nagy bejelentést követően záporozni kezdtek a jókívánságok és gratulációk a közösségi médiában: többek közt a néhai Diana hercegné unokahúga, Kitty Spencer is mindent jót kívánt a családnak.

Ella egyébként az 56 éves Marlon Richards és 53 éves, francia felesége, Lucie de la Falaise közös lánya, aki arisztokrata, illetve korábbi modellből lett tervező, és aki leginkább a francia Yves Saint Laurent divatháznál végzett munkájáról ismert. Arra a hírre reagálva, hogy nyolcgyermekes nagypapa mellett dédapa is lesz, Keith Richards korábban azt írta, miután Ella bejelentette, hogy kisbabát vár:

Alig várom, hogy üdvözölhessem az első dédunokámat!

Keith Richards welcomes great grandchild

Read the full article here: https://t.co/U8teJ4UmEg

More on https://t.co/s5dp4AQFPm pic.twitter.com/W1QwgOGVfa — Music-News.it (@musicnewsitaly) June 1, 2026



