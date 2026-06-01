Van ok az örömre: gólyahírt osztott meg a Rolling Stones legendája

A Rolling Stones gitárosa, Keith Richards 82 évesen dédnagypapa lett, miután unokája, Ella Richards életet adott első gyermekének, egy Luna nevű kislánynak. Ella a gólyahírt a hétvégén jelentette be, miközben a 30. születésnapját ünnepelte.
Ella – aki a Models 1 ügynökség modellje –, egy, az újszülött kislányával közös fotóval jelentette be a nagy újságot az Instagram-oldalán:
30! Ez volt eddigi legjobb születésnapunk a kislányunkkal, Lunával.
A Burberry sztárja, Ella még márciusban erősítette meg a terhességét egy fekete-fehér fényképpel, amelyen a már növekvő pocakja volt látható. A kicsi édesapja a modell arisztokrata párja, a 31 éves fotós, Sascha von Bismarck, aki egyébként Kate Moss volt barátjának, a 39 éves Nikolai von Bismarcknak az öccse.
A nagy bejelentést követően záporozni kezdtek a jókívánságok és gratulációk a közösségi médiában: többek közt a néhai Diana hercegné unokahúga, Kitty Spencer is mindent jót kívánt a családnak.
Ella egyébként az 56 éves Marlon Richards és 53 éves, francia felesége, Lucie de la Falaise közös lánya, aki arisztokrata, illetve korábbi modellből lett tervező, és aki leginkább a francia Yves Saint Laurent divatháznál végzett munkájáról ismert. Arra a hírre reagálva, hogy nyolcgyermekes nagypapa mellett dédapa is lesz, Keith Richards korábban azt írta, miután Ella bejelentette, hogy kisbabát vár:
Alig várom, hogy üdvözölhessem az első dédunokámat!
