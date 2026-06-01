Van ok az örömre: gólyahírt osztott meg a Rolling Stones legendája

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 08:10 / FRISSÍTÉS: 2026. június 01. 08:12
A közösségi médiában jelentették be a nagy újságot.
A Rolling Stones gitárosa, Keith Richards 82 évesen dédnagypapa lett, miután unokája, Ella Richards életet adott első gyermekének, egy Luna nevű kislánynak. Ella a gólyahírt a hétvégén jelentette be, miközben a 30. születésnapját ünnepelte.

Dédnagyapa lett Keith Richards, a The Rolling Stones gitárosa

Ella – aki a Models 1 ügynökség modellje –, egy, az újszülött kislányával közös fotóval jelentette be a nagy újságot az Instagram-oldalán:

30! Ez volt eddigi legjobb születésnapunk a kislányunkkal, Lunával.

A Burberry sztárja, Ella még márciusban erősítette meg a terhességét egy fekete-fehér fényképpel, amelyen a már növekvő pocakja volt látható. A kicsi édesapja  a modell arisztokrata párja, a 31 éves fotós, Sascha von Bismarck, aki egyébként Kate Moss volt barátjának, a 39 éves Nikolai von Bismarcknak ​​az öccse.

A nagy bejelentést követően záporozni kezdtek a jókívánságok és gratulációk a közösségi médiában: többek közt a néhai Diana hercegné unokahúga, Kitty Spencer is mindent jót kívánt a családnak.

Ella egyébként az 56 éves Marlon Richards és 53 éves, francia felesége, Lucie de la Falaise közös lánya, aki arisztokrata, illetve korábbi modellből lett tervező, és aki leginkább a francia Yves Saint Laurent divatháznál végzett munkájáról ismert. Arra a hírre reagálva, hogy nyolcgyermekes nagypapa mellett dédapa is lesz, Keith Richards korábban azt írta, miután Ella bejelentette, hogy kisbabát vár:

Alig várom, hogy üdvözölhessem az első dédunokámat!

 


 

