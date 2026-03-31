Húsvéti desszert bűntudat nélkül? Ez a diétás répatorta lesz a család új kedvence

Sokaknál a húsvéti menü elengedhetetlen része a répatorta, melynek hagyományos változata a magas cukor- és zsírtartalma miatt rendkívül kalóriadús. Ezért most egy olyan mennyei, diétás répatortareceptet hoztunk neked, ami után még a gyerekek is megnyalják mind a tíz ujjukat. Mi ki nem hagynánk a helyedben!

Ez a répatorta nagyon gyorsan és egyszerűen elkészíthető.

Az alakbarát finomságot könnyedén beillesztheted a diétádba is.

A desszert kicsiknek és nagyoknak is a kedvence lesz.

Diétás répatortarecept, amiből egy falat sem marad

Ha a húsvéti süteményekről esik szó, akkor talán a répatorta bukkan fel a leggyakrabban az ünnepi menüsorban. Azonban többségük nagy mennyiségű hozzáadott cukrot és olajat vagy vajat tartalmaz, ami rendkívül kalóriadússá teszi a finomságot. Emellett a rajta található krémsajtos, vajas, porcukros réteg miatt sem mondható túlzottan alakbarát desszertnek. Mi viszont nem szeretnénk, hogy a diéta miatt kimaradj a jóból, ezért olyan alacsony kalóriatartalmú, egyszerű répatortareceptet hoztunk neked, aminek senki sem fog tudni ellenállni.

Ezeket a tippeket tartsd be, hogy tökéletes legyen a húsvéti sütemény!

Friss répával dolgozz: ha jót akarsz magadnak, akkor hanyagolod a zacskós, bolti verziót, és magadnak reszeled le a friss répát, melynek köszönhetően sokkal intenzívebb ízvilágú süteményt kapsz.

A reszelő nagy és kis lyukú oldalát is használd: ennek köszönhetően sokkal jobb lesz a tészta állaga.

Ezt a diétás répatortareceptet próbáld ki, ha egy mennyei, alakbarát finomságra vágysz

Ha nagyobb adag répatortát szeretnél készíteni, akkor készítsd el az alábbi diétás receptet kétszer vagy háromszor ennyi hozzávalóból.

Hozzávalók a tésztához:

40 dekagramm sárgarépa

20 dekagramm zabpehelyliszt

2 darab tojás

1 csomag sütőpor

Édesítő (ízlés szerint)

1 evőkanál fahéj (ízlés szerint mehet bele több is)

1 evőkanál kókuszolaj

Hozzávalók a mázhoz:

200 gramm light sajtkrém vagy 120 gramm light mascarpone

Édesítő (ízlés szerint)

1 teáskanál vaníliaaroma

Narancshéj vagy citromhéj (ízlés szerint)

Elkészítés:

Reszeld le a répát; a textúra miatt használd fele-fele arányban a reszelő nagy és kis lyukú oldalát is. Keverd össze egy tálban a lereszelt répát a zabpehelyliszttel, a tojásokkal, a sütőporral, az édesítőszerrel, a fahéjjal és a kókuszolajjal. Egy sűrű, folyós masszát kell kapnod. Öntsd a tésztát kivajazott vagy sütőpapírral kibélelt sütőformába (kisebb átmérőjű tortaformába), majd süsd légkeveréses üzemmódban 180 fokon tűpróbáig (körülbelül 45 perc). Ezt követően keverd ki a mázat, és egyengesd el a kihűlt tésztán. (A light sajtkrém kicsit folyósabb lehet, azonban ha fél órára hűtőbe teszed, megszilárdul.) Díszítheted különböző sótlan magvakkal, például dióval vagy mogyoróval, de önmagában is tálalhatod.

Ebből a videóból egy répatorta ihlette zabkásareceptet leshetsz el: