Húsvéti desszert bűntudat nélkül? Ez a diétás répatorta lesz a család új kedvence

Ki mondta, hogy le kell mondanod a klasszikus húsvéti süteményekről csak azért, mert diétázol? Ha egy pofonegyszerű, mennyei, alakbarát répatortareceptet keresel, akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis ezért az ünnepi süteményért a család apraja-nagyja odáig lesz!
Sokaknál a húsvéti menü elengedhetetlen része a répatorta, melynek hagyományos változata a magas cukor- és zsírtartalma miatt rendkívül kalóriadús. Ezért most egy olyan mennyei, diétás répatortareceptet hoztunk neked, ami után még a gyerekek is megnyalják mind a tíz ujjukat. Mi ki nem hagynánk a helyedben!
Ez a répatorta nagyon gyorsan és egyszerűen elkészíthető.
Az alakbarát finomságot könnyedén beillesztheted a diétádba is.
A desszert kicsiknek és nagyoknak is a kedvence lesz.
Diétás répatortarecept, amiből egy falat sem marad
Ha a húsvéti süteményekről esik szó, akkor talán a répatorta bukkan fel a leggyakrabban az ünnepi menüsorban. Azonban többségük nagy mennyiségű hozzáadott cukrot és olajat vagy vajat tartalmaz, ami rendkívül kalóriadússá teszi a finomságot. Emellett a rajta található krémsajtos, vajas, porcukros réteg miatt sem mondható túlzottan alakbarát desszertnek. Mi viszont nem szeretnénk, hogy a diéta miatt kimaradj a jóból, ezért olyan alacsony kalóriatartalmú, egyszerű répatortareceptet hoztunk neked, aminek senki sem fog tudni ellenállni.
Ezeket a tippeket tartsd be, hogy tökéletes legyen a húsvéti sütemény!
Friss répával dolgozz: ha jót akarsz magadnak, akkor hanyagolod a zacskós, bolti verziót, és magadnak reszeled le a friss répát, melynek köszönhetően sokkal intenzívebb ízvilágú süteményt kapsz.
A reszelő nagy és kis lyukú oldalát is használd: ennek köszönhetően sokkal jobb lesz a tészta állaga.
Ezt a diétás répatortareceptet próbáld ki, ha egy mennyei, alakbarát finomságra vágysz
Ha nagyobb adag répatortát szeretnél készíteni, akkor készítsd el az alábbi diétás receptet kétszer vagy háromszor ennyi hozzávalóból.
Hozzávalók a tésztához:
40 dekagramm sárgarépa
20 dekagramm zabpehelyliszt
2 darab tojás
1 csomag sütőpor
Édesítő (ízlés szerint)
1 evőkanál fahéj (ízlés szerint mehet bele több is)
1 evőkanál kókuszolaj
Hozzávalók a mázhoz:
200 gramm light sajtkrém vagy 120 gramm light mascarpone
Édesítő (ízlés szerint)
1 teáskanál vaníliaaroma
Narancshéj vagy citromhéj (ízlés szerint)
Elkészítés:
Reszeld le a répát; a textúra miatt használd fele-fele arányban a reszelő nagy és kis lyukú oldalát is.
Keverd össze egy tálban a lereszelt répát a zabpehelyliszttel, a tojásokkal, a sütőporral, az édesítőszerrel, a fahéjjal és a kókuszolajjal. Egy sűrű, folyós masszát kell kapnod.
Öntsd a tésztát kivajazott vagy sütőpapírral kibélelt sütőformába (kisebb átmérőjű tortaformába), majd süsd légkeveréses üzemmódban 180 fokon tűpróbáig (körülbelül 45 perc).
Ezt követően keverd ki a mázat, és egyengesd el a kihűlt tésztán. (A light sajtkrém kicsit folyósabb lehet, azonban ha fél órára hűtőbe teszed, megszilárdul.)
Díszítheted különböző sótlan magvakkal, például dióval vagy mogyoróval, de önmagában is tálalhatod.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.