Lebukott a püspökladányi díler: droggyanús anyagokat találtak a nő lakásán

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy püspökladányi nőt a helyi rendőrök egy összehangolt akció során. A Police.hu információi szerint a nő rendszeresen árusított tiltott szereket a településen.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Püspökladányi Rendőrkapitányság munkatársai egy bejelentést követően kezdtek adatgyűjtésbe. A beszerzett információk alapján felmerült a gyanú, hogy a helyi lakos kábítószert terjeszt. A rendőrök a napokban csaptak le a nőre. Lakásán kutatást tartottak, ahol droggyanús anyagokat, valamint a terjesztéshez és fogyasztáshoz használt eszközöket is lefoglaltak.
A nyomozás adatai szerint a nő korábban több alkalommal is értékesített tiltott szereket. A hatóságok ezért kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Az ügyben eljáró bíróság később a nő letartóztatásáról is döntött. A rendőrök az eljárás során több fogyasztót is azonosítottak, akik ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás, írja a Police.hu.
