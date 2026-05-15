Mindenkit sokkolt Selena Gomez diétája - az énekesnő úgy eszik, mint egy 5 éves

Selena Gomez egy ötéves diétáját követi - legalábbis férje, Benny Blanco szerint. A 38 éves lemezproducer Gwyneth Paltrow-nak egy keddi Goop podcast adása során rántotta le a leplet az énekesnő szokatlan étkezési szokásokról, ami mindenkit ledöbbentett.

Selena Gomez férje szerint úgy eszik, mint egy kisgyerek

„Ma reggel, amikor beléptem a szobába, éppen a Jack in the Box gyorsétteremből evett... reggel 6:45-kor” – árulta el Blanco, Gomez két kedvencét hamburgerként és sült krumpliként azonosítva. A lemezproducer hozzátette, hogy bár felesége sok mindent megeszik, mégis a rossz étrendet részesíti előnyben, sőt a korábbi Disney Channel-sztár nem igazán szereti a gyümölcsöket vagy a zöldségeket. Mindez sokként érte Paltrow-ot, aki híres a szigorú diétájáról.

Gomez, nevezetesen, 2020-ban indította el a „Selena + Chef” programot, hogy – szakemberek segítségével – ne legyen teljes katasztrófa a konyhában. A Waverly Place varázslói sztárja 2022-ben bevallotta, hogy még mindig vannak szörnyű pillanatai a tűzhely mellett, de már hosszú utat tett meg. Ekkor konyhai képességeit egy 10-es skálán 5-re értékelte. Szerencséjére Blanco meglehetősen jól főz, amit ő maga is bevallott - írta a Page Six.