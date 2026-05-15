KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenkit sokkolt Selena Gomez diétája - az énekesnő úgy eszik, mint egy 5 éves

selena gomez
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 16:37
benny blancodiéta
Férje lerántotta a leplet a szokatlan étkezési szokásokról.

Selena Gomez egy ötéves diétáját követi - legalábbis férje, Benny Blanco szerint. A 38 éves lemezproducer Gwyneth Paltrow-nak egy keddi Goop podcast adása során rántotta le a leplet az énekesnő szokatlan étkezési szokásokról, ami mindenkit ledöbbentett.

Selena Gomez férje szerint úgy eszik, mint egy kisgyerek.
Selena Gomez férje szerint úgy eszik, mint egy kisgyerek. 
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Selena Gomez férje szerint úgy eszik, mint egy kisgyerek

„Ma reggel, amikor beléptem a szobába, éppen a Jack in the Box gyorsétteremből evett... reggel 6:45-kor” – árulta el Blanco, Gomez két kedvencét hamburgerként és sült krumpliként azonosítva. A lemezproducer hozzátette, hogy bár felesége sok mindent megeszik, mégis a rossz étrendet részesíti előnyben, sőt a korábbi Disney Channel-sztár nem igazán szereti a gyümölcsöket vagy a zöldségeket. Mindez sokként érte Paltrow-ot, aki híres a szigorú diétájáról.

Gomez, nevezetesen, 2020-ban indította el a „Selena + Chef” programot, hogy – szakemberek segítségével – ne legyen teljes katasztrófa a konyhában. A Waverly Place varázslói sztárja 2022-ben bevallotta, hogy még mindig vannak szörnyű pillanatai a tűzhely mellett, de már hosszú utat tett meg. Ekkor konyhai képességeit egy 10-es skálán 5-re értékelte. Szerencséjére Blanco meglehetősen jól főz, amit ő maga is bevallott - írta a Page Six.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu