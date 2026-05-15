Óriási a baj! Schumacher Vanda Brazíliában ragadt: az utcára sem mer kimenni

Cseppet sem meglepő, hogy a rajongók folyton kíváncsiak, hogy Schumacher Vanda miből él, hiszen rendszeresen szeli át csaknem az egész világot, amikor épp Los Angelesbe, Hawaiira vagy Balira utazik. Csakhogy az utazásai során néha bajba is kerül, mint most is, amikor a riói átszállásnál Brazíliában ragadt, és azóta sem tudja, mikor mehet majd tovább. Az influencer ráadásul eléggé fél is egyedül, így a követői segítségét kérte, annak reményében, hogy van közöttük helyi.

Schumacher Vanda Los Angelesbe szeretne hazajutni, de lekéste a csatlakozást, és nincs másik gép, amire felszállhatna (Fotó: Instagram)

Schumacher Vanda vagyona nagy részét, a dizájner ruhákon és kiegészítőkön túl, utazásra költi, már csak azért is, mert gyakran ingázik Los Angeles és Budapest között. A műsorvezetőként is ismert szőke bombázó most is épp egy hasonlóan hosszú útra indult, ám némi hiba csúszott a gépezetbe, ami miatt útközben elakadt.

Lekéstem a csatlakozásomat hazafelé, ezért Rio-ban maradtam, és mivel egyre több gépet mondanak le a kerozin hiány miatt, ezért már egy ideje próbálok hazajutni, de egyelőre egyre nehezebb

– kezdte Schumacher Vanda Instagram oldalán.

Múlt héten Schumacher Vanda bikiniben élvezte a napsütést Hawaii-on, most viszont a riói reptéren vár a sorsára (Fotó: Instagram)

Schumacher Vanda szülei és párja nélkül utazgat

Mivel a fiatal tévés már ennyire hozzá van szokva a folytonos repüléshez, ezért általában a családja vagy barátai nem tartanak vele ezekre az utakra, ugyanis még ha közös nyaralásról van is szó, ő általában az Egyesült Államokba tér vissza Magyarország helyett. A szerelmi életét pedig annyira óvja, hogy egy-egy rajongói kérdésre elejtett válaszon kívül sosem lehet biztosan tudni, hogy kicsoda Schumacher Vanda párja, vagy, hogy egyáltalán van-e mellette valaki. Éppen ezért a rioi városnézéshez is a követőitől kért segítséget.

Van bárki, aki itt van Rio-ban? Nagyon megnézném a várost, de egyedül kicsit parának tartom, és nem akarom, hogy történjen bármi, mert akkor tényleg nem jutok haza. De bízom a sorsban, hogy ide kellett keverednem szóval még jó is lehet

– fejtette ki Vanda a közösségi oldalán.