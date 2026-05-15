Időjárás: elmossa az eső a hétvégénket, a ciklon megviselheti a szívünket

Sajnos a hétvégére tervezett szabadtéri programokat elmoshatja az eső. Egy délnyugat felől kialakuló ciklon teljesen átírhatja a következő napokat. A szakemberek szerint nem egyszerű lehűlésről, vagy pár záporról van szó, hanem egy tartós, megterhelő időszakról, amely kellemetlen panaszokat idézhet elő az időjárás-érzékenyeknél.
„Komoly mélyreható változás következik, nagyon összetett hatásokkal” - kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.
Tartósan csapadékos időszakra kell készülnünk, ami már a hétvégét is alapvetően befolyásolja. Megnő a csapadékhajlam, egyre többfelé kell záporokra, zivatarokra, megerősödő déli szélre készülni. Igen határozott fejfájásos, migrénes panaszok kialakulására kell számítani a frontérzékeny, időjárás-érzékeny embereknek.
A meteogyógyász arra figyelmeztetett, hogy a front közeledtével egyre erősebb panaszok jelentkezhetnek, különösen azoknál, akik érzékenyek az időjárási változásokra, vagy keringési problémákkal küzdenek.
Ahogy a front közeledik egyre inkább direkt fronthatások vállnak jellemzővé. Előbb a melegfront, majd a kettősfront komoly hatása fog kialakulni
– mondta a meteogyógyász, aki felhívta a figyelmet arra, hogy egyre erősödő vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, gyakoribb szívelégtelenség, légzési nehézségek terhelhetik a szervezetünket. Egyre gyakoribbak a szédüléses panaszok, nőhet a bizonytalanságérzet és a gyulladásos folyamatok is felerősödhetnek.
Fontos, hogy ne hajszoljuk túl magunkat, figyeljünk a pihenésre, a megfelelő folyadékbevitelre és próbáljuk csökkenteni a szervezet terhelését a következő napokban.
A koponyeg.hu prognózisa szerint szombaton 16, vasárnap pedig már csupán 14 fokos maximumokban reménykedhetünk a csapadék mellett.
