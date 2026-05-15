Időjárás: elmossa az eső a hétvégénket, a ciklon megviselheti a szívünket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 16:25
Napokra búcsút inthetünk a nyugodt tavasznak. Az időjárás nemcsak a programokat húzhatja keresztül, hanem a szervezetünket is komolyan megterhelheti.
Sajnos a hétvégére tervezett szabadtéri programokat elmoshatja az eső. Egy délnyugat felől kialakuló ciklon teljesen átírhatja a következő napokat. A szakemberek szerint nem egyszerű lehűlésről, vagy pár záporról van szó, hanem egy tartós, megterhelő időszakról, amely kellemetlen panaszokat idézhet elő az időjárás-érzékenyeknél.

Esős időjárás érkezik / Fotó: Unsplash

Megterhelő időjárás érkezik a hétvégére 

„Komoly mélyreható változás következik, nagyon összetett hatásokkal” - kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Tartósan csapadékos időszakra kell készülnünk, ami már a hétvégét is alapvetően befolyásolja. Megnő a csapadékhajlam, egyre többfelé kell záporokra, zivatarokra, megerősödő déli szélre készülni. Igen határozott fejfájásos, migrénes panaszok kialakulására kell számítani a frontérzékeny, időjárás-érzékeny embereknek.

A meteogyógyász arra figyelmeztetett, hogy a front közeledtével egyre erősebb panaszok jelentkezhetnek, különösen azoknál, akik érzékenyek az időjárási változásokra, vagy keringési problémákkal küzdenek.
 

Ahogy a front közeledik egyre inkább direkt fronthatások vállnak jellemzővé. Előbb a melegfront, majd a kettősfront komoly hatása fog kialakulni 

– mondta a meteogyógyász, aki felhívta a figyelmet arra, hogy egyre erősödő vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, gyakoribb szívelégtelenség, légzési nehézségek terhelhetik a szervezetünket. Egyre gyakoribbak a szédüléses panaszok, nőhet a bizonytalanságérzet és a gyulladásos folyamatok is felerősödhetnek.

Fontos, hogy ne hajszoljuk túl magunkat, figyeljünk a pihenésre, a megfelelő folyadékbevitelre és próbáljuk csökkenteni a szervezet terhelését a következő napokban.

A koponyeg.hu prognózisa szerint szombaton 16, vasárnap pedig már csupán 14 fokos maximumokban reménykedhetünk a csapadék mellett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
