Időjárás: elmossa az eső a hétvégénket, a ciklon megviselheti a szívünket

Sajnos a hétvégére tervezett szabadtéri programokat elmoshatja az eső. Egy délnyugat felől kialakuló ciklon teljesen átírhatja a következő napokat. A szakemberek szerint nem egyszerű lehűlésről, vagy pár záporról van szó, hanem egy tartós, megterhelő időszakról, amely kellemetlen panaszokat idézhet elő az időjárás-érzékenyeknél.

„Komoly mélyreható változás következik, nagyon összetett hatásokkal” - kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Tartósan csapadékos időszakra kell készülnünk, ami már a hétvégét is alapvetően befolyásolja. Megnő a csapadékhajlam, egyre többfelé kell záporokra, zivatarokra, megerősödő déli szélre készülni. Igen határozott fejfájásos, migrénes panaszok kialakulására kell számítani a frontérzékeny, időjárás-érzékeny embereknek.

A meteogyógyász arra figyelmeztetett, hogy a front közeledtével egyre erősebb panaszok jelentkezhetnek, különösen azoknál, akik érzékenyek az időjárási változásokra, vagy keringési problémákkal küzdenek.



Ahogy a front közeledik egyre inkább direkt fronthatások vállnak jellemzővé. Előbb a melegfront, majd a kettősfront komoly hatása fog kialakulni

– mondta a meteogyógyász, aki felhívta a figyelmet arra, hogy egyre erősödő vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, gyakoribb szívelégtelenség, légzési nehézségek terhelhetik a szervezetünket. Egyre gyakoribbak a szédüléses panaszok, nőhet a bizonytalanságérzet és a gyulladásos folyamatok is felerősödhetnek.

Fontos, hogy ne hajszoljuk túl magunkat, figyeljünk a pihenésre, a megfelelő folyadékbevitelre és próbáljuk csökkenteni a szervezet terhelését a következő napokban.

A koponyeg.hu prognózisa szerint szombaton 16, vasárnap pedig már csupán 14 fokos maximumokban reménykedhetünk a csapadék mellett.