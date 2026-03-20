Eleged van a refluxból? Ne szenvedj tovább, ez a diéta végre megkönnyebbülést hozhat

Manapság emberek milliói küzdenek refluxszal, ami teljesen elrontja az étkezés örömét. Bár sokaknál orvosi beavatkozásra van szükség, egyeseknek már egy reflux diéta is rengeteget segíthet. Ezért most felfedjük azokat az ételeket, amelyeket mindenképpen kerülj, és persze azokat is, amiket érdemes beillesztened az étrendedbe.
A savas reflux a világ leggyakoribb emésztőrendszeri problémái közé sorolható, jellegzetes tünetét, a gyomorégést minden második magyar tapasztalja. Azonban egyeseket szinte minden étkezésnél puffadás és égő érzés gyötör, amit a nyelőcső alsó záróizmának ellazulása okoz. Viszont az étrend kulcsszerepet tölt be a reflux tüneteinek enyhítésében, ezért hoztunk néhány tippet, melyek segítségével újra élvezetes lehet az étkezés.
Bizonyos ételekről köztudott, hogy gyomorégést és a nyelőcső záróizmának ellazulását okozhatják, sőt még az emésztési folyamatot is lassítják. A legnagyobb bűnösök közé tartoznak a nagyon zsíros, sós vagy fűszeres ételek: a sültek, gyorséttermi kaják, pizza, chili, bors, feldolgozott ropogtatnivalók, citrusfélék, zsíros húsok, a sajtok, csokoládé, paradicsomos szószok és a szénsavas italok.
Nagyon fontos, hogy figyelj a mértékletességre, illetve lefekvés előtt mindenképpen kerüld az előbb felsorolt élelmiszereket.
Van számodra egy jó hírünk: habár az előbb jó pár finomságot felsoroltunk, amiket kerülnöd kellene, rengeteg olyan étel van, amit fogyaszthatsz, hogy enyhítsd vagy megszüntesd a reflux kellemetlen tüneteit.
Rostban gazdag ételek
A magas rosttartalmú ételek kellőképpen eltelítenek, és sokáig fenntartják a jóllakottság érzését, így csökkentik a túlevés kockázatát, ami gyomorégéshez vezethet. Ezért fogyassz gyakran teljes kiőrlésű gabonákat (zab, barna rizs, kuszkusz), zöld színű zöldségeket (brokkoli, zöldbab) és gyökérzöldségeket (sárgarépa, cékla, édesburgonya).
Lúgos ételek
Érdemes olyan ételek mellett letenned a voksodat, amelyek magas pH-értékkel rendelkeznek, azaz lúgosak, hiszen képesek ellensúlyozni az erős gyomorsavat. Ide sorolható többek között a karfiol, a banán, a dinnye és a diófélék.
Magas víztartalmú ételek
A harmadik ételcsoport, amit még érdemes fogyasztanod, azok a magas víztartalmú ételek, amelyek hígíthatják a gyomorsavat és csökkenthetik az erejét. Ezért vásárlás közben kerüljön a kosaradba zeller, gyógynövénytea, görögdinnye, uborka, saláta, de húsleves alapú levest is készíthetsz magadnak.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.
Ebben a videóban egy brit orvos ad tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan szüntetheted meg a GERD, vagyis a savas reflux tüneteit természetes módon, életmódváltással és diétával:
