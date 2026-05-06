"Most lekerült a súly rólunk" - Nyilatkoztak a Borsnak Curtis bátyjának a testvérei, miután a bíróság új eljárást rendelt el

Hatalmas üdvrivalgás, taps és elfojtott zokogás rázta meg a Fővárosi Ítélőtábla falait szerda délben, amikor kiderült: Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai ügyében a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú, életfogytiglani fegyházbüntetésről szóló ítéletet. A levegőben tapintani lehetett a feszültséget, majd a megkönnyebbülés hulláma söpört végig a termen. Széki Attila, az ország népszerű rappere, Curtis és családtagjai egymást átölelve, könnyek között hallgatták dr. Borbás Virág Bernadett tanácselnök szavait.

Curtis bátyjának ítélethirdetése: így zokogtak a testvérek, miután meghallották, hogy hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet Fotó: Bors

Curtis bátyja végig igazat mondott?

A bírói indoklás kíméletlen őszinteséggel mutatott rá az elsőfokú eljárás súlyos hibáira. A bírónő hangsúlyozta: H. Attila, aki a vádalkut kötött és akinek a vallomására az egész ügyet alapozták, egyszerűen hazudott. Ez a férfi volt az, aki Curtis bátyjára, Széki Lajosra és a többi vádlottra vallott, ám a vallomásai tele voltak ellentmondásokkal. Egy év alatt kilencszer hallgatták ki, és minden alkalommal mást mondott.

Curtis testvérének ítélethirdetésén a bírónő két és fél órán keresztül taglalta, hogy milyen eljárási hibákat vétett az elsőfokú bíróság Fotó: bors

Még döbbenetesebb, hogy a vádalkut kötött tanú fel sem ismerte a harmadrendű vádlottat, a nevét sem tudta, csupán egy becenevet emlegetett. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a vádlott ott lett volna a gyilkosságnál – ezt később dr. Jován László ügyvéd is megerősítette. A bírónő szerint az indítékot sem sikerült tisztázni és érthetetlen, miért maradtak el olyan alapvető vizsgálatok, mint a cellainformációk vagy a banki adatok elemzése. Hol van az az 500 millió forint, amit Katzenbach Imre eltulajdonított? Erre a kérdésre senki nem kereste a választ, pedig az elsőrendű vádlottnak elemi érdeke lett volna, hogy a pénz előkerüljön, nem pedig az, hogy megölesse az egyetlen embert, aki tudta, hol a vagyon.

„Öt éve ezt kiabáljuk a levegőbe”

A tárgyalás után a Széki testvérek megtörten, mégis reményteljesen álltak a kamerák elé. Széki Csaba, aki eddig a háttérbe húzódott, most először szólalt meg a nyilvánosság előtt.

Örülünk. Két órán keresztül taglalta a bíróság a hibákat. Mi végig mondtuk, hogy ártatlanok

– mondta elcsukló hangon.