"Most lekerült a súly rólunk" - Nyilatkoztak a Borsnak Curtis bátyjának a testvérei, miután a bíróság új eljárást rendelt el

Hatalmas üdvrivalgás, taps és elfojtott zokogás rázta meg a Fővárosi Ítélőtábla falait szerda délben, amikor kiderült: Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai ügyében a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú, életfogytiglani fegyházbüntetésről szóló ítéletet. A levegőben tapintani lehetett a feszültséget, majd a megkönnyebbülés hulláma söpört végig a termen. Széki Attila, az ország népszerű rappere, Curtis és családtagjai egymást átölelve, könnyek között hallgatták dr. Borbás Virág Bernadett tanácselnök szavait.
A bírói indoklás kíméletlen őszinteséggel mutatott rá az elsőfokú eljárás súlyos hibáira. A bírónő hangsúlyozta: H. Attila, aki a vádalkut kötött és akinek a vallomására az egész ügyet alapozták, egyszerűen hazudott. Ez a férfi volt az, aki Curtis bátyjára, Széki Lajosra és a többi vádlottra vallott, ám a vallomásai tele voltak ellentmondásokkal. Egy év alatt kilencszer hallgatták ki, és minden alkalommal mást mondott.
Még döbbenetesebb, hogy a vádalkut kötött tanú fel sem ismerte a harmadrendű vádlottat, a nevét sem tudta, csupán egy becenevet emlegetett. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a vádlott ott lett volna a gyilkosságnál – ezt később dr. Jován László ügyvéd is megerősítette. A bírónő szerint az indítékot sem sikerült tisztázni és érthetetlen, miért maradtak el olyan alapvető vizsgálatok, mint a cellainformációk vagy a banki adatok elemzése. Hol van az az 500 millió forint, amit Katzenbach Imre eltulajdonított? Erre a kérdésre senki nem kereste a választ, pedig az elsőrendű vádlottnak elemi érdeke lett volna, hogy a pénz előkerüljön, nem pedig az, hogy megölesse az egyetlen embert, aki tudta, hol a vagyon.
A tárgyalás után a Széki testvérek megtörten, mégis reményteljesen álltak a kamerák elé. Széki Csaba, aki eddig a háttérbe húzódott, most először szólalt meg a nyilvánosság előtt.
Örülünk. Két órán keresztül taglalta a bíróság a hibákat. Mi végig mondtuk, hogy ártatlanok
– mondta elcsukló hangon.
A légszívszorítóbb pillanat azonban az volt, amikor a középső testvér, Széki Tibor vette át a szót. Ő az, aki az elmúlt öt évben minden fórumon az igazságért küzdött.
Öt éve ezt kiabáljuk bele a levegőbe, mert csak levegő volt… én ezeket a hibákat az összes lehetséges fórumon kiírtam magamból
– csuklott el a hangja, majd mély zokogásban tört ki.
Anyunak hazudtam, mert mondtam, hogy ma hazaviszem a fiát. Ennyiben nem mondtam igazat anyunak. De az a szerencse, hogy most lekerült a súly rólunk.
Bár az életfogytiglani büntetés árnyéka most elillant, a harcnak még nincs vége. Dr. Zamecsnik Tamás, Széki Lajos ügyvédje elégedett, de óvatos:
Egy hosszú útnak az elején vagyunk. Sok feladat vár még ránk. De az életfogytiglani 27 évhez képest nagyon elégedettek vagyunk.
Az egész eljárás most elölről kezdődik, de másik bírói tanács előtt.
Az ügyészség fellebbezett ez ellen, de a védelem most azért küzd, hogy az új eljárásig a vádlottak legalább lábbilincsben, de a szeretteik körében lehessenek. Curtis és családja számára ez a nap az újjászületés napja volt: egy nap, amikor a remény végre legyőzte a kétségbeesést.
