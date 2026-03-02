Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gyomorégés elleni ételekre gondoló nő gyomorpanaszokkal küzdve

Gyomorégés gyötör? Ezek az ételek és italok enyhíthetik a tüneteket

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 11:45
Egyre többen küzdenek gyomorégéssel, amiért elsősorban a helytelen táplálkozás és életmód tehető felelőssé. Az olykor egészen fájdalmas panaszok ellen szerencsére van megoldás, például ha rendszeresen fogyasztunk gyomorégés elleni ételeket és italokat.
  • Több dolog is felelőssé tehető a gyomorégés kialakulásáért.
  • A gyomorégés és a reflux nem ugyanazt jelenti.
  • Életmódbeli változtatásokkal könnyen megelőzhetjük a bajt és enyhíthetjük a tüneteket.
  • A tiltólistás ételeket és italokat is érdemes jól megjegyezni.

A gyomorégés a 21. század egyik legelterjedtebb egészségügyi panasza, amely több okból is jelentkezhet. A kiváltó tényezők között első helyen a túlságosan fűszeres és zsíros ételek állnak, de okolható a rendszeres és nagy mennyiségű kávé-, illetve alkoholfogyasztás, sőt a stressz is. Gyakran jelentkezik gyomorégés mértéktelen evés után, és akkor is, ha közvetlenül lefekvés előtt eszünk nehéz fogásokat. Ezért is tanácsos felülvizsgálni a mindennapi szokásainkat, és felírni a bevásárlólistára a gyomorégés elleni ételeket és italokat.

Gyomorégés elleni ételek mint zöld leveles sajáta és teljes kiőrlésű kenyér egy bevásárlókosában, valamint egy brokkoli a vásárló nő kezében
A gyomorégés elleni ételek nemcsak kevesebb savat és több rostot tartalmaznak, de a közhiedelemmel ellentétben finomak is.
Fotó: Hryshchyshen Serhii /   shutterstock

Milyen gyomorégés elleni ételek és italok segíthetnek?

A gyomorégés megszüntetése a megfelelő étkezésen túl a mindennapi szokásainkon is múlik. Az első és legfontosabb, hogy próbáljunk meg inkább többször kevesebbet enni a nap folyamán, sose tömjük túl magunkat, és lefekvés előtt legfeljebb 2-3 órával fejezzük be a falatozást.

Nem ugyanaz a reflux és a gyomorégés

Habár sokan szinonimaként használják, valójában a gyomorégés és a reflux két külön probléma. Azért is fontos különbséget tenni, mert eltérő kezelési módokkal lehet orvosolni a kellemetlen panaszokat.

Mi a gyomorégés? – A gyomorégés maró érzést okoz a mellkasban, emellett keserű vagy savanyú íz jelentkezik a szájban, gyakori a köhögés, a torokkaparás és az ismétlődő böffentés is. Akkor alakul ki, amikor a gyomorsav irritálja a nyelőcsövet. Leggyakrabban étkezés után vagy fekvő helyzetben tapasztalható.

Mi a reflux? – A reflux egy gasztroenterológiai panasz, amelynek oka a rosszul záródó izomgyűrű a nyelőcső alsó szakaszán. Emiatt a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, ezzel irritálva a nyálkahártyát, valamint égő érzést, akár gyulladást is okozva. Tartós fennállása esetén gastrooesophagealis reflux betegségről (GERD) beszélünk. 

Annak ellenére, hogy számtalan savlekötő gyógykészítmény elérhető, célravezetőbb a gyomorégést kiváltó szokásokon változtatni, és vele párhuzamosan a gyomorégéses tüneteket előidéző ételeket elkerülni és lecserélni, méghozzá lúgos kémhatású élelmiszerekre.

  • A teljes kiőrlésű és magas rosttartalmú pékáruk kifejezetten jót tesznek, akárcsak a kétszersült. Előnyös a zabkása is, amelyet érdemes növényi itallal vagy vízzel elkészíteni, és nem savas gyümölcsökkel felturbózni.
  • A barna rizs, a bulgur, a hajdina, a quinoa, a kuszkusz és burgonya szintén nem okoz gondot.
  • Előnyben részesíthetjük a zsírszegény, valamint élőflórás natúr joghurtokat, a kefirt és a növényi italokat, továbbá az ezekből készült termékeket.
  • Választhatjuk a fehérjedús fogásokat is: a legjobbak a sovány húsok (csirke, pulyka), a halak, a tojásfehérje és a tofu.
  • Jó, ha minél gyakrabban kerülnek a tányérunkra kevés savat és sok rostot tartalmazó zöldségek, mint sárgarépa, zöldbab, spárga, uborka, cukkini, tökfélék, karfiol, brokkoli, zeller vagy leveles zöldek.
  • Sokat segítenek az alacsony savtartalmú gyümölcsök is, például a banán, a körte, a piros alma, a szőlő, az áfonya és a dinnyefélék, de például az ismert fűszernövény, a gyömbér is, amelyből teát is készíthetünk.
  • Végezetül érdemes megemlíteni az egészséges, vagyis „jó” zsírokat: használjunk olívaolajat és együnk dióféléket, de csak mértékkel.

Tiltólistás ételek és italok:

  • savas ételek és fűszeres fogások;
  • alkohol, kávé, fekete tea;
  • szénsavas, cukros üdítők;
  • csokoládé;
  • savas gyümölcsök, például citrusok;
  • paradicsom és paradicsom alapú ételek;
  • mentolos italok és ételek

Figyeljünk magunkra

Ha gyakori gyomorégés kínoz, azaz hetente több mint két alkalommal jelentkezik a panasz, amely annyira erőteljes, hogy nyelési és evési nehézségeket, esetleg hányingert vagy hányást is okoz, minél előbb keressünk fel orvost, mert akár súlyos következménye is lehet.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók véleményét az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Tudj meg még többet az egészségügyi problémáról a következő videóból:

