Gyomorégés gyötör? Ezek az ételek és italok enyhíthetik a tüneteket

A gyomorégés a 21. század egyik legelterjedtebb egészségügyi panasza, amely több okból is jelentkezhet. A kiváltó tényezők között első helyen a túlságosan fűszeres és zsíros ételek állnak, de okolható a rendszeres és nagy mennyiségű kávé-, illetve alkoholfogyasztás, sőt a stressz is. Gyakran jelentkezik gyomorégés mértéktelen evés után, és akkor is, ha közvetlenül lefekvés előtt eszünk nehéz fogásokat. Ezért is tanácsos felülvizsgálni a mindennapi szokásainkat, és felírni a bevásárlólistára a gyomorégés elleni ételeket és italokat.
A gyomorégés megszüntetése a megfelelő étkezésen túl a mindennapi szokásainkon is múlik. Az első és legfontosabb, hogy próbáljunk meg inkább többször kevesebbet enni a nap folyamán, sose tömjük túl magunkat, és lefekvés előtt legfeljebb 2-3 órával fejezzük be a falatozást.
Nem ugyanaz a reflux és a gyomorégés
Habár sokan szinonimaként használják, valójában a gyomorégés és a reflux két külön probléma. Azért is fontos különbséget tenni, mert eltérő kezelési módokkal lehet orvosolni a kellemetlen panaszokat.
Mi a gyomorégés? – A gyomorégés maró érzést okoz a mellkasban, emellett keserű vagy savanyú íz jelentkezik a szájban, gyakori a köhögés, a torokkaparás és az ismétlődő böffentés is. Akkor alakul ki, amikor a gyomorsav irritálja a nyelőcsövet. Leggyakrabban étkezés után vagy fekvő helyzetben tapasztalható.
Mi a reflux? – A reflux egy gasztroenterológiai panasz, amelynek oka a rosszul záródó izomgyűrű a nyelőcső alsó szakaszán. Emiatt a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, ezzel irritálva a nyálkahártyát, valamint égő érzést, akár gyulladást is okozva. Tartós fennállása esetén gastrooesophagealis reflux betegségről (GERD) beszélünk.
Annak ellenére, hogy számtalan savlekötő gyógykészítmény elérhető, célravezetőbb a gyomorégést kiváltó szokásokon változtatni, és vele párhuzamosan a gyomorégéses tüneteket előidéző ételeket elkerülni és lecserélni, méghozzá lúgos kémhatású élelmiszerekre.
Tiltólistás ételek és italok:
Ha gyakori gyomorégés kínoz, azaz hetente több mint két alkalommal jelentkezik a panasz, amely annyira erőteljes, hogy nyelési és evési nehézségeket, esetleg hányingert vagy hányást is okoz, minél előbb keressünk fel orvost, mert akár súlyos következménye is lehet.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók véleményét az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
