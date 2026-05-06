Csepregi Éva fia, Dávid kitálalt – Így bántak vele, amikor kiderült, ki az édesanyja

Heatlie Dávid már tizennégy évesen a Neoton Família dobosa lett, ami óriási lehetőségnek számított ilyen fiatal korban. Bár a koncertek világa gyerekkora óta természetes közeg volt számára, édesanyja eleinte komolyan aggódott amiatt, hogyan tudja majd összeegyeztetni az iskolát, az érettségire való készülést és a fellépéseket. A színpad mögött ugyanis rengeteg munka, utazás és szervezés zajlott, miközben Dávid még ugyanúgy iskolába járt és próbálta élni a hétköznapi életét is.

Csepregi Éva fia, Dávid nagyon fiatalon került be a zenekarba, az énekesnő izgult, hogy mi lesz így a fia érettségijével

Csepregi Éva: „Izgultam, hogy hogy lesz ebből érettségi”

Csepregi Éva bevallotta, hogy anyaként tele volt kérdésekkel, amikor a fia hivatalosan is bekerült a zenekarba. Bár látta rajta a tehetséget és azt is, mennyire szereti a zenét, mégis ott volt benne a félelem, hogy egy ilyen életforma túl nagy teher lehet ennyi idősen.

Kicsit izgultam, mert akkor még iskolába járt Dávid. Egész kicsi korától tanult zenélni és dobolni. Amikor úgy alakult, hogy ő lesz a dobosunk, mert a másiktól megváltunk, akkor bennem volt aggodalom. Ez nem az én ötletem volt, hanem a menedzserünké és Ádámé. Tudták, hogy jól dobol, mert kicsit belefolyt már a koncertekbe, de izgultam, hogy hogy lesz ebből érettségi

– mesélte a M2 Petőfi Tv Esti Kornél című műsorában Csepregi Éva.

A kezdeti félelmek azonban hamar oldódtak, mert az iskola részéről is támogató hozzáállást tapasztaltak. Ez sokat segített abban, hogy Dávid egyszerre tudjon helytállni a zenekarban és a tanulásban is.

Kiderült, hogy a tanárok is nagyon örültek neki, még az igazgató is, akitől nagyon féltem, hogy mit fog majd szólni az egészhez. Végül minden sokkal gördülékenyebben alakult, mint gondoltam

– mondta az énekesnő.

Az évek pedig sokkal gyorsabban teltek el, mint azt bárki várta volna. A zenekar sikere tovább tartott, a közönség kitartott mellettük, és Dávid is végig ott maradt a színpadon.

Heatlie Dávid: „ Nem titkoltam, hogy ki az édesanyám”

Heatlie Dávid számára a koncertvilág gyerekkora óta természetes közeg volt. Nemcsak megszokta ezt az életet, hanem imádta is azt a hangulatot, ami a fellépésekkel járt. A zene, a hangerő, a színpad és az emberek szeretete mind olyan dolog volt számára, amihez nagyon erősen kötődött.

Imádtam a hangerőt, és a dalokat. Szerettem, ahogy édesanyámat is imádják. Kicsit volt bennem egyfajta féltékenység is

– vallotta be.