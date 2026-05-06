Csepregi Éva fia, Dávid kitálalt – Így bántak vele, amikor kiderült, ki az édesanyja

Heatlie Dávid már tizennégy évesen a Neoton Família dobosa lett, ami óriási lehetőségnek számított ilyen fiatal korban. Bár a koncertek világa gyerekkora óta természetes közeg volt számára, édesanyja eleinte komolyan aggódott amiatt, hogyan tudja majd összeegyeztetni az iskolát, az érettségire való készülést és a fellépéseket. A színpad mögött ugyanis rengeteg munka, utazás és szervezés zajlott, miközben Dávid még ugyanúgy iskolába járt és próbálta élni a hétköznapi életét is.
Csepregi Éva bevallotta, hogy anyaként tele volt kérdésekkel, amikor a fia hivatalosan is bekerült a zenekarba. Bár látta rajta a tehetséget és azt is, mennyire szereti a zenét, mégis ott volt benne a félelem, hogy egy ilyen életforma túl nagy teher lehet ennyi idősen.
Kicsit izgultam, mert akkor még iskolába járt Dávid. Egész kicsi korától tanult zenélni és dobolni. Amikor úgy alakult, hogy ő lesz a dobosunk, mert a másiktól megváltunk, akkor bennem volt aggodalom. Ez nem az én ötletem volt, hanem a menedzserünké és Ádámé. Tudták, hogy jól dobol, mert kicsit belefolyt már a koncertekbe, de izgultam, hogy hogy lesz ebből érettségi
– mesélte a M2 Petőfi Tv Esti Kornél című műsorában Csepregi Éva.
A kezdeti félelmek azonban hamar oldódtak, mert az iskola részéről is támogató hozzáállást tapasztaltak. Ez sokat segített abban, hogy Dávid egyszerre tudjon helytállni a zenekarban és a tanulásban is.
Kiderült, hogy a tanárok is nagyon örültek neki, még az igazgató is, akitől nagyon féltem, hogy mit fog majd szólni az egészhez. Végül minden sokkal gördülékenyebben alakult, mint gondoltam
– mondta az énekesnő.
Az évek pedig sokkal gyorsabban teltek el, mint azt bárki várta volna. A zenekar sikere tovább tartott, a közönség kitartott mellettük, és Dávid is végig ott maradt a színpadon.
Heatlie Dávid számára a koncertvilág gyerekkora óta természetes közeg volt. Nemcsak megszokta ezt az életet, hanem imádta is azt a hangulatot, ami a fellépésekkel járt. A zene, a hangerő, a színpad és az emberek szeretete mind olyan dolog volt számára, amihez nagyon erősen kötődött.
Imádtam a hangerőt, és a dalokat. Szerettem, ahogy édesanyámat is imádják. Kicsit volt bennem egyfajta féltékenység is
– vallotta be.
Az iskolában azonban teljesen másként próbált működni. Nem akarta, hogy csak azért kezeljék másképp, mert ismert édesanyja van, ezért tudatosan különválasztotta a két világot. Emiatt sokszor inkább kerülte ezt a témát a barátai előtt.
Nem titkoltam, hogy ki az édesanyám, inkább csak elkerültem a témát. Amikor először voltunk az Arénában 2011 decemberében, a következő hétfőn az egyik osztálytársam mondta, hogy szívesen eljöttek volna megnézni. Akkor esett le, hogy egyetlen barátomat sem hívtam el. De nem letagadtam, hanem valahogy volt egy hétvégi Dávid. Volt olyan időszak is, amikor jobban örültem volna, ha nem tudják, hogy ki az anyukám. Egyszer ebből konfliktus is lett, mert amikor megtudta az osztályfőnök, hogy ki az édesanyám, akkor úgy bánt velem, mint egy kiskirállyal
– mesélte Dávid.
A beszélgetésből végül az derült ki, hogy bár a zene és a színpad mindig természetes része volt az életének, közben ugyanazokat a helyzeteket és bizonytalanságokat élte meg fiatalként, mint bárki más.
