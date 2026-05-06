Megszakad a szív! Így néz ki Berki Krisztián sírja a halálának évfordulóján

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 18:00
gyászBerki Krisztián halálaBerki MazsiHódi PamelaévfordulóBerki Krisztián
Napra pontosan négy éve, 2022. május 6-án halt meg az ország egyik legmegosztóbb sztárja. Berki Krisztián sírja a Farkasréti temetőben található. A Bors munkatársa ellátogatott a sírhoz, hogy megnézze, milyen állapotban van a nyughely – amit látott, attól mindannyiunknak könnybe lábad a szeme.
Négy éve már, hogy nincs köztünk a sokak által csak izomcelebként emlegetett sztár. Berki Krisztián halála az egész országot ledöbbentette. Az édesapa csupán 41 éves volt.

Berki Krisztián halálának okaként a kokainhasználatot nevezték meg (Fotó: MW archív)

Berki Krisztián gyermekeit és feleségét hagyta hátra

A kétgyermekes édesapa 2022. május 6-án hunyt el tragikus hirtelenséggel IX. kerületi lakásában. Holttestét kislánya, az akkor 9 éves Berki Natasa Zselyke fedezte fel az ingatlan erkélyén. Berki Krisztián özvegye, Mazsi összetörten, könnyek között nyilatkozott a Borsnak a tragédiát követően.

Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk 

nyilatkozta.

Berki Krisztián feleségét, Berki Mazsit – ma már Katona Renáta – és két gyönyörű gyermekét hagyta hátra halála után. A szörnyű veszteség után az egykori focista édesanyja és egykori élettársa Hódi Pamela is teljesen összetört.

Így néz ki Berki Krisztián halálának évfordulóján végső nyughelye (Fotó: Bors)

Berki Krisztián a Farkasréti temetőben nyugszik, közel a magas fákkal övezett sírkert művészparcellájához. Az egykori Fradi-vezértől 2022. május 26-án vettek végső búcsút szerettei. A temetésen részt vett Berki Mazsi, aki közös kislányukat, az akkor féléves Emmát is magával vitte, illetve Hódi Pamela, Berki korábbi élettársa és közös lányuk, Natika is. Rajtuk kívül természetesen rengeteg ismert ember is elbúcsúzott Krisztiántól, ott volt többek között Kökény Attila, Hajdú Péter, Schobert Norbi és Rubint Réka is.

Berki Krisztián nagylánya ajándékot vitt édesapjuk sírjához korábban Apák napjára (Fotó: Bors)

A sztárapuka nyughelyét azóta is rendszeresen gondozzák, virágokkal, mécsesekkel, apró kis játékokkal díszítik. A legmeghatóbb azonban a gyermekrajz, melyet Nati készített Krisztiánnak. 

Nagyon durván szeretlek! Boldog Apák napját! I love you

 – olvasható a sírkövén. A rajzon Berki Krisztián látható kislányával.

Berki Krisztián és édesanyja
2017-ben az Ázsia Expressz című műsor első évadában szerepelt, ahol a versenyzőknek Vietnámot, Laoszt, Kambodzsát és Thaiföldöt kellett átszelniük. A Berki Krisztián–Ambrus Attila páros lett a győztes, 10 millió forintos nyereményt vehettek át. A páros a kalandról egy könyvet is írt, amivel – nem sokkal később – több tízmilliós összegeket kerestek.
Berki Krisztián, Ambrus Attila, TV2
Galéria: Négy éve hunyt el Berki Krisztián
Berki Krisztián 1980. július 1-jén született Tatabányán (Fotó: MW)

 

