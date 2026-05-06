Megszakad a szív! Így néz ki Berki Krisztián sírja a halálának évfordulóján

Négy éve már, hogy nincs köztünk a sokak által csak izomcelebként emlegetett sztár. Berki Krisztián halála az egész országot ledöbbentette. Az édesapa csupán 41 éves volt.

Berki Krisztián gyermekeit és feleségét hagyta hátra

A kétgyermekes édesapa 2022. május 6-án hunyt el tragikus hirtelenséggel IX. kerületi lakásában. Holttestét kislánya, az akkor 9 éves Berki Natasa Zselyke fedezte fel az ingatlan erkélyén. Berki Krisztián özvegye, Mazsi összetörten, könnyek között nyilatkozott a Borsnak a tragédiát követően.

Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk

– nyilatkozta.

Berki Krisztián feleségét, Berki Mazsit – ma már Katona Renáta – és két gyönyörű gyermekét hagyta hátra halála után. A szörnyű veszteség után az egykori focista édesanyja és egykori élettársa Hódi Pamela is teljesen összetört.

Így néz ki ma Berki Krisztián sírja

Berki Krisztián a Farkasréti temetőben nyugszik, közel a magas fákkal övezett sírkert művészparcellájához. Az egykori Fradi-vezértől 2022. május 26-án vettek végső búcsút szerettei. A temetésen részt vett Berki Mazsi, aki közös kislányukat, az akkor féléves Emmát is magával vitte, illetve Hódi Pamela, Berki korábbi élettársa és közös lányuk, Natika is. Rajtuk kívül természetesen rengeteg ismert ember is elbúcsúzott Krisztiántól, ott volt többek között Kökény Attila, Hajdú Péter, Schobert Norbi és Rubint Réka is.

A sztárapuka nyughelyét azóta is rendszeresen gondozzák, virágokkal, mécsesekkel, apró kis játékokkal díszítik. A legmeghatóbb azonban a gyermekrajz, melyet Nati készített Krisztiánnak.

Nagyon durván szeretlek! Boldog Apák napját! I love you

– olvasható a sírkövén. A rajzon Berki Krisztián látható kislányával.