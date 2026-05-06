Plüsswellness Japánban: így születnek újjá a régi kedvencek - képgaléria

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 17:45
Egy japán tisztítóban a régi plüssök nem egyszerű mosást kapnak, hanem szinte wellnesskezelést: gőzzuhannyal, habfürdővel és elképesztő gondossággal újítják meg őket. A plüsswellness olyan, mintha szanatóriumban lennénk.

Egy japán tisztítóban nem egyszerűen kimossák a megfáradt mackókat, Pikachukat és foltos kabalafigurákat, hanem aprólékos gondoskodással újítják meg őket: gőzzuhany, kímélő habfürdő, finom kefélés, majd türelmes szárítás vár rájuk. Ez a plüsswellness.

Plüsswellness, ahol a kedvenc játékok is szanatóriumi kezelést kapnak  Fotó: AFP /   AFP

Maszakazu Simura, a három évtizedes tapasztalattal dolgozó tisztító szakember úgy bánik a játékokkal, mintha nem textildarabokat, hanem családi emlékeket tartana a kezében. A gyerekszobák polcairól, kanapék sarkából és régi dobozok mélyéről érkező plüssök Japánban szanatóriumi ellátást kapnak.

A szolgáltatás azért lett világszenzáció, mert a közösségi médiában milliókat lenyűgöztek a videók, amelyeken a plüssök wellnesskezelést kapnak. A jelenségben benne van Japán híres cukiságkultúrája, a nosztalgia és az, hogy a Z generáció számára a plüss már nemcsak gyerekjáték, hanem érzelmi tárgy. A cég ma évente több mint tízezer puha játékot tisztít meg, vagyis a plüssöknek tényleg van második életük. Csak éppen habbal, gőzzel és japán precizitással kezdődik.

