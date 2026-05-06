Meglep minket a Disney+: Sokkal hamarabb érkezhet a Darth Maul-sorozat folytatása, mint azt gondoltuk

Kereken egy hónapja annak, hogy sajnálatos módon minden Disney+-nézőt magával ragadott az Erő sötét oldala. Ez persze nem olyan meglepő, hiszen a bukott Sith nagyúr, azaz a Star Wars I. rész: Baljós árnyakban megismert Darth Maul felemelkedéséről szóló animációs sorozat közel tökéletesre sikerült. A Csillagok háborúja szerelmesei egyből rá is haraptak, és az ezen a héten bemutatott évadzáró, dupla epizódot követően egyre harsányabban hangoztatták: „Többet akarunk!”. A repetát meg is kapják, és úgy fest, nem is kell már olyan sokat várniuk rá!

A legnézettebb Disney+-sorozatok között böngészve hetek óta Darth Maul ördögi szemei tekintenek vissza ránk a lista éléről (Fotó: IMDb)

Ekkor lesz érdemes a Disney+-ra kattintani

Azt már május 4-én, azaz a nemzetközi Star Wars-napon befejeződő első évad megjelenése előtt tudni lehetett, hogy a Maul – Árnyak mestere korántsem ér véget mindössze egy felvonás után, hiszen a Disney és a Lucasfilm már az április 6-i premier előtt rábólintott a folytatásra.

Szóval, amíg a nézők szájtátva és nyálcsorgatva csodálták, ahogy a franchise két legendás rosszfiúja, Darth Vader, valamint Darth Maul összecsapnak, addig a készítők gőzerővel azon dolgoztak, mit tartogat a jövő az egy évadon át tanítványra vadászó címszereplő számára.

De meddig is kell várnunk a Maul – Árnyak mestere 2. évadára? Amennyiben tényleg ennyire roham(osztagos)léptekkel készül a folytatás, úgy nem kizárt, hogy már jövő tavasszal, de legkésőbb 2027 nyarán landolhat a Disney+-sorozatok felületén a valaha készült egyik legjobb Star Wars-sorozat következő fejezete.

Akár már jövőre is szurkolhatunk a Star Wars szerethető rosszfiújának, Darth Maulnak (Fotó: IMDb)

Mit tartogat még a Star Wars világa?

Hamarosan tehát ismét ellátogathatunk a messzi-messzi galaxisba, azonban nem csak a Disney+-on! A csillagok ugyanis a nemsokára a mozikban is háborognak. A bajusztalan Pedro Pascal főszereplésével már e hónapban, május 21-én bemutatása kerül A mandalóri és Grogu, egy év múlva pedig részben Tom Cruise rendezésében érkezik a Ryan Goslingot űrvadászpilótává előléptető Star Wars: Starfighter is.

A Star Wars persze sorozatok frontján sem marad adós, hiszen a Maul 2. évada mellett jön az Ahsoka folytatása is, mely nem kizárt, hogy karácsonyi ajándék lesz a Disney-től a rajongók számára.