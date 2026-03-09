Az egész világ gyászol: meghalt a rocklegenda

Hosszú betegség után elhunyt a világ egyik leghíresebb rocksztárja. 84 éves korában családja körében hunyta le végleg a szemét.
A 60-as évek egyik ismert rockelőadója, Country Joe McDonald 84 éves korában hunyt el Parkinson-kór következtében. Az énekes és dalszerző, a Country Joe and the Fish együttes társalapítója Kaliforniában halt meg, miközben rajongói és tisztelői sorra búcsúznak tőle – írja a Metropol.
Joe halálhírét hivatalos közleményben jelentették be:
Mély fájdalommal tudatjuk Country Joe McDonald halálát, aki tegnap, március 7-én, 84 éves korában hunyt el a kaliforniai Berkeley városában, a Parkinson-kór szövődményei miatt.
A zenész családja körében hunyt el, a McDonald család pedig arra kérte a nyilvánosságot, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket. Az I Feel Like I'm Fixin' to Die című daláról ismert művészt a rajongók az interneten „legendaként” búcsúztatják. Egy tisztelője ezt írta:
Nyugodj békében, Country Joe McDonald (USA, 1942–2026). Hiányozni fogsz, és soha nem feledünk. Köszönjük a zenédet.
A Country Joe and the Fish a San Francisco-öböl környéke zenei életének meghatározó szereplője volt, és dalaik gyakran társadalmi és politikai kérdéseket érintettek. McDonald fellépett az 1969-es Woodstock Fesztivál színpadán is, amely a korszak egyik ikonikus eseményévé vált.
A zenekar feloszlása után Country Joe McDonald szólóelőadóként folytatta pályafutását, és rendszeresen szerepelt veteránok javára rendezett eseményeken, istentiszteleteken és megemlékezéseken. Egész karrierje során aktívan kiállt társadalmi és politikai ügyek mellett, miközben a veteránok támogatását is fontos feladatának tekintette.
