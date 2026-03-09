Űrbéli kórokozóktól retteg a NASA: a Marsról hozhatnak haza vírusokat az űrhajósok

A NASA szerint fennáll a veszélye, hogy űrhajósai földönkívüli betegségeket kaphatnak el, és azokat visszahozhatják a Földre.
Az űrügynökség főorvosa, Dr. JD Polk elmondta, hogy a NASA aggodalmai közé tartozik a földönkívüli baktériumok és vírusok visszakerülése a Földre az űrből. Hozzátette, hogy a jövőbeli Mars-küldetések során mindent meg kell tenniük majd a megfelelő védekezés érdekében.
Dr. Polk, aki több mint egy évtizede a NASA legmagasabb rangú egészségügyi vezetője, pontosan elmagyarázta, hogyan remélik kollégáival együtt, hogy űrhajósaikat és minket is biztonságban tudnak tartani a földönkívüli kórokozóktól.
Van egy bolygóvédelmi tervünk és egy bolygóvédelmi tisztviselőnk. Amikor visszahozunk mintákat, például talajt a Marsról, úgy kezeljük őket, mintha lépfenéről lenne szó- ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk.
Nemcsak az űrből származó mintákkal kell a NASA-nak óvatosnak lennie, hanem maguk az űrhajósok is szigorú karanténon esnek át.
Az űrhajósok több száz baktériumot és vírust hordoznak… Tudjuk, hogy a mikrogravitáció és a sugárzás változásai miatt a baktériumok és vírusok átalakulhatnak… hasonlóan a COVID-baktériumokhoz az űrben.
Dr. Polk szerint egy marsi baktérium vagy vírus okozta globális világjárvány kockázata kicsi, ugyanakkor kiemelte, fontos az óvatosság. Hangsúlyozta, hogy a NASA körültekintő az űrből származó betegségekkel kapcsolatban, de elismerte, hogy aggályai vannak amiatt, hogy az új kereskedelmi űrcégek is hasonló kellő gondossággal járnak-e el.
Elon Musk cége, a SpaceX, milliárdokat fektetett rakéta és műholdtechnológiába, és a milliárdos nem titkolta vágyát, hogy embert juttasson a Marsra - ennek eljárásai azonban aggodalmat jelenthetnek. (Daily Star)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.