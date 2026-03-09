Űrbéli kórokozóktól retteg a NASA: a Marsról hozhatnak haza vírusokat az űrhajósok

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 20:30
Az űrügynökség legfőbb orvosa aggódik. Bár a NASA körültekintő eljárásokat alkalmaz, a vírusok kockázata mindig fennáll.
A NASA szerint fennáll a veszélye, hogy űrhajósai földönkívüli betegségeket kaphatnak el, és azokat visszahozhatják a Földre.

A NASA űrhajósai vírust hozhatnak vissza a Marsról
A NASA űrhajósai vírust hozhatnak vissza a Marsról (fotó: Pexels)

Ezért aggódik a NASA orvosa

Az űrügynökség főorvosa, Dr. JD Polk elmondta, hogy a NASA aggodalmai közé tartozik a földönkívüli baktériumok és vírusok visszakerülése a Földre az űrből. Hozzátette, hogy a jövőbeli Mars-küldetések során mindent meg kell tenniük majd a megfelelő védekezés érdekében.

Dr. Polk, aki több mint egy évtizede a NASA legmagasabb rangú egészségügyi vezetője, pontosan elmagyarázta, hogyan remélik kollégáival együtt, hogy űrhajósaikat és minket is biztonságban tudnak tartani a földönkívüli kórokozóktól.

Van egy bolygóvédelmi tervünk és egy bolygóvédelmi tisztviselőnk. Amikor visszahozunk mintákat, például talajt a Marsról, úgy kezeljük őket, mintha lépfenéről lenne szó- ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk.

Nemcsak az űrből származó mintákkal kell a NASA-nak óvatosnak lennie, hanem maguk az űrhajósok is szigorú karanténon esnek át.

Az űrhajósok több száz baktériumot és vírust hordoznak… Tudjuk, hogy a mikrogravitáció és a sugárzás változásai miatt a baktériumok és vírusok átalakulhatnak… hasonlóan a COVID-baktériumokhoz az űrben.

Dr. Polk szerint egy marsi baktérium vagy vírus okozta globális világjárvány kockázata kicsi, ugyanakkor kiemelte, fontos az óvatosság. Hangsúlyozta, hogy a NASA körültekintő az űrből származó betegségekkel kapcsolatban, de elismerte, hogy aggályai vannak amiatt, hogy az új kereskedelmi űrcégek is hasonló kellő gondossággal járnak-e el.

Elon Musk cége, a SpaceX, milliárdokat fektetett rakéta és műholdtechnológiába, és a milliárdos nem titkolta vágyát, hogy embert juttasson a Marsra - ennek eljárásai azonban aggodalmat jelenthetnek. (Daily Star)

 

