„Büszkék vagyunk rá” - Szoboszlai Dominik menedzsere reagált a nagy hírre

Elképesztő magasságba emelkedett Szoboszlai Dominik becsült piaci értéke a labdarúgás statisztikáival és átigazolásaival foglalkozó szakportál, a Transfermarkt értékelése alapján. Az angol Premier League mezőnyének hétfői adatfrissítése után a Liverpool 25 éves magyar húzóemberét – az eddigi 85 millió helyett – immár 100 millió euróra (40 milliárd forint) taksálják. A labdarúgó menedzsere, Esterházy Mátyás a Magyar Nemzetnek elmondta, büszkék arra, hogy ilyen magasságokba emelkedett a magyar válogatott csapatkapitányának értéke.

Szoboszlai Dominik értéke 100 millió euróra nőtt Fotó: Liverpool FC

Természetesen büszkék vagyunk rá, hogy a Transfermarkt szerint Dominik piaci értéke elérte a százmillió eurót, hiszen magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba. Ez egy fontos mérföldkő, ami jól mutatja, milyen magas szintre jutott a nemzetközi futballban. Ugyanakkor számunkra továbbra is a pályán nyújtott teljesítménye a legfontosabb, kevésbé az ilyen jellegű számok. A mostani idényben a legkiegyensúlyozottabban és legjobban teljesítő futballisták között van, és bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét trófeával zárja a szezont

– fogalmazott Esterházy Mátyás.

Szoboszlai Dominik értéke a hetedik legjobb a Premier League-ben

A 25 éves magyar középpályás a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg (110 millió) a rangsorban, a Premier League-ben futballozók között pedig a hetedik helyet foglalja el. Válogatott csapattársa, Kerkez Milos értéke nem változott, továbbra is 40 millió euróra becsülik, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és a Bournemouth-hoz került Tóth Alex értéke pedig egyaránt 12 millió euróra ugrott.