Ha már unod a monoton futást - Íme medve plank, amitől nadrágméretek olvadnak le rólad

• Ha kezdő vagy: heti 2-3x, 2-3 sorozatban, 20-30 másodpercig tartsuk ki a pozíciót

• Ha haladó vagy: heti 3-4x, 3-4 sorozatban, 30-60 másodpercig gyakoroljuk, vagy kombináljuk mozgásos változatokkal (például: váltott kéz/láb emelés, mászás stb).

30 napos kihívás része is lehet

Népszerűek az egy hónapos plank kihívások, ilyet akár medve plank formájában is kipróbálhatunk. A változatosabb, több izmot megmozgató gyakorlat jóval izgalmasabb, de nehezebb is lehet a hagyományos verziónál, ám megéri vele kísérletezni egy fontos szempontot figyelembe véve: mivel intenzívebb, a kihívásnak fokozatosnak kell lennie, és elengedhetetlen a megfelelő regeneráció is, hogy a 30 napos kihívás fenntartható és biztonságos legyen.

Kipróbálnád magad a medve plankben? Íme, egy kis segítség:

