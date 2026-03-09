„A valaha volt legnagyobb” – Orbán Viktor sejtelmes fotóval tett bejelentést a Békemenetről

Ahogy arról már írtunk, március 15-én Békemenetet tartanak, ami a szervezők szerint az eddigi legnagyobb lesz. Miközben a tiszások azt mondják, hogy nincs háború, magyarok százait, ezreit kell most kimenekíteni a háborús övezetből. Ebből kifolyólag rengeteg békepárti magyarra lehet majd számítani. Most Orbán Viktor is megszólalt.
A közelgő eseménnyel kapcsoltban most a kormányfő is arra biztat mindenkit, hogy legyenek ott minél többen.
A hazádnak szüksége van rád
- kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
A valaha volt legnagyobb Békemenet. Én ott leszek, legyünk ott minél többen. Mindenkinek el kell jönni!
