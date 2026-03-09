Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A valaha volt legnagyobb” – Orbán Viktor sejtelmes fotóval tett bejelentést a Békemenetről

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 20:41
Békemenetháborúmárcius
A hazádnak szüksége van rád. Orbán Viktor mindenkit arra buzdít, hogy legyen ott a Békemeneten.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról már írtunk, március 15-én Békemenetet tartanak, ami a szervezők szerint az eddigi legnagyobb lesz. Miközben a tiszások azt mondják, hogy nincs háború, magyarok százait, ezreit kell most kimenekíteni a háborús övezetből. Ebből kifolyólag rengeteg békepárti magyarra lehet majd számítani. Most Orbán Viktor is megszólalt. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Kaiser Ákos

A közelgő eseménnyel kapcsoltban most a kormányfő is arra biztat mindenkit, hogy legyenek ott minél többen.

A hazádnak szüksége van rád 

- kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor

A miniszterelnök hozzátette:

A valaha volt legnagyobb Békemenet. Én ott leszek, legyünk ott minél többen. Mindenkinek el kell jönni!

Orbán Viktor: A valaha volt legnagyobb Békemenet

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu