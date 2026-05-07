„Hősök, ha összefognak” – Galó Tomika és Szofi közös harca az izmok fogsága ellen

Van egy mondás, miszerint csak az értheti meg igazán a másik fájdalmát, aki maga is megjárta a poklot. Galó Tomika történetét egy ország ismeri. A kisfiú, aki az SMA-val küzdve mutatta meg, mit jelent a kitartás. Most Tomika és édesanyja, Anikó úgy döntöttek, hogy közösségük erejét egy sorstárs, a 11 éves Szofi mellé állítják.

Szofi gyűjtése már 389.108 Ft-nál tart Galó Tomika segítségével

Fotó: olvasói

Szofi élete egy drámai vesevezeték-műtét után vált kritikussá. A korábbi agyvérzés és a kényszerpihenő miatt az izmai befeszültek, a jobb oldala pedig szinte teljesen feladta a szolgálatot. Ebben a kilátástalan helyzetben érkezett Tomikáék segítsége, ami reményt adott Szofi édesanyjának, Rózsának.

Születésnapi kívánságok: Csülöktorta és a tökéletes cipő

Szofi hamarosan a 12. születésnapját ünnepli, ami minden gyermek életében mérföldkő. Az ünnepi készülődés azonban náluk rendhagyó. Édesanyja praktikus ajándékokban gondolkodik: a kislánynak új cipőre van szüksége, ami a lábméretkülönbség miatt nem egyszerű feladat. Fontos, hogy a lábbeli egyszerre legyen divatos és kényelmes, hogy Szofi jól érezhesse magát benne.

Az étkezés szerencsére továbbra is örömforrás. Szofi imádja a zöldségeket, de a legnagyobb kedvence a csülök, így az idei ünnepi menü akár egy rendhagyó „csülöktorta” is lehet. Bár a vágyak között szerepelnek közös programok és fagylaltozás is, a legnagyobb ajándék mégis a gyógyulás esélye lenne.

Rózsa, Szofi édesanyja őszintén vallott az elmúlt napok nehézségeiről is. A gyűjtés koordinálása mellett fizikai és lelki tüneteivel is küzd, ami miatt oldalukon az egyenlegközlő is kicsit megcsúszott. Ez az őszinteség még közelebb hozza a segítőket a családhoz, hiszen megmutatja a hős édesanyák is emberek, akiknek olykor saját testi-lelki korlátaikkal is meg kell vívniuk a harcot a gyermekükért.

Friss egyenleg: Már 389.108 Ft gyűlt össze!

A legfontosabb hír, hogy az összefogás működik! A legfrissebb adatok szerint jelenleg 389.108 Ft áll rendelkezésre Szofi fejlesztéseire. Bár az út még hosszú a célul kitűzött 1.690.000 forintig, minden egyes felajánlás, licit és támogatás közelebb viszi a kislányt ahhoz, hogy megkapja az egyévnyi esélyt a mozgásra.

Hihetetlenül jó érzés megtapasztalni ezt az önzetlenséget

– mondja Rózsa, kiemelve azokat a támogatókat, akik több csoportban is aktívan segítenek.