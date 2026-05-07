KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gizella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Hősök, ha összefognak” – Galó Tomika és Szofi közös harca az izmok fogsága ellen

SMA Tomika
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 07:00
Szofigyűjtés
Amikor két sokat próbált család kezet nyújt egymásnak, ott megszűnnek a határok. A súlyos betegséggel küzdő Galó Tomika és édesanyja egy emberként álltak Szofi mellé, aki hamarosan 12 éves lesz. A kislány, aki mindössze 990 grammal érkezett a világra, most élete legnagyobb válságát éli: ha nem gyűlik össze a pénz a fejlesztéseire, az izmai örökre gúzsba köthetik. De az összefogás ereje már látszik: megérkezett a legfrissebb egyenlegközlő!

Van egy mondás, miszerint csak az értheti meg igazán a másik fájdalmát, aki maga is megjárta a poklot. Galó Tomika történetét egy ország ismeri. A kisfiú, aki az SMA-val küzdve mutatta meg, mit jelent a kitartás. Most Tomika és édesanyja, Anikó úgy döntöttek, hogy közösségük erejét egy sorstárs, a 11 éves Szofi mellé állítják.

Galó tomika
Szofi gyűjtése már 389.108 Ft-nál tart Galó Tomika segítségével
Fotó:   olvasói

Szofi élete egy drámai vesevezeték-műtét után vált kritikussá. A korábbi agyvérzés és a kényszerpihenő miatt az izmai befeszültek, a jobb oldala pedig szinte teljesen feladta a szolgálatot. Ebben a kilátástalan helyzetben érkezett Tomikáék segítsége, ami reményt adott Szofi édesanyjának, Rózsának.

Születésnapi kívánságok: Csülöktorta és a tökéletes cipő

Szofi hamarosan a 12. születésnapját ünnepli, ami minden gyermek életében mérföldkő. Az ünnepi készülődés azonban náluk rendhagyó. Édesanyja praktikus ajándékokban gondolkodik: a kislánynak új cipőre van szüksége, ami a lábméretkülönbség miatt nem egyszerű feladat. Fontos, hogy a lábbeli egyszerre legyen divatos és kényelmes, hogy Szofi jól érezhesse magát benne.

Az étkezés szerencsére továbbra is örömforrás. Szofi imádja a zöldségeket, de a legnagyobb kedvence a csülök, így az idei ünnepi menü akár egy rendhagyó „csülöktorta” is lehet. Bár a vágyak között szerepelnek közös programok és fagylaltozás is, a legnagyobb ajándék mégis a gyógyulás esélye lenne.

Rózsa, Szofi édesanyja őszintén vallott az elmúlt napok nehézségeiről is. A gyűjtés koordinálása mellett fizikai és lelki tüneteivel is küzd, ami miatt oldalukon az egyenlegközlő is kicsit megcsúszott. Ez az őszinteség még közelebb hozza a segítőket a családhoz, hiszen megmutatja a hős édesanyák is emberek, akiknek olykor saját testi-lelki korlátaikkal is meg kell vívniuk a harcot a gyermekükért.

Friss egyenleg: Már 389.108 Ft gyűlt össze!

A legfontosabb hír, hogy az összefogás működik! A legfrissebb adatok szerint jelenleg 389.108 Ft áll rendelkezésre Szofi fejlesztéseire. Bár az út még hosszú a célul kitűzött 1.690.000 forintig, minden egyes felajánlás, licit és támogatás közelebb viszi a kislányt ahhoz, hogy megkapja az egyévnyi esélyt a mozgásra.

Hihetetlenül jó érzés megtapasztalni ezt az önzetlenséget

 – mondja Rózsa, kiemelve azokat a támogatókat, akik több csoportban is aktívan segítenek.

Galó Tomika segít

Most rajtunk a sor, hogy segítsünk elérni a hiányzó összeget. Egy mozi vagy egy kávé ára is hatalmas segítség Szofinak. Mutassuk meg, hogy ha Tomika segít, mi is ott vagyunk mögötte! Ne hagyjuk, hogy ez a küzdelmes, de mosolygós élet megtörjön a pénzhiány miatt.

Ha segíteni szeretnél, akkor ITT tudhatsz meg többet a gyűjtésről!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu