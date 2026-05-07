Hoppá! Pumped Gabónak ismét barátnője van: "Remélem, már nem féltékeny”

A munkájáról és a magánéletéről mesélt nemrégiben Pumped Gabo, avagy valódi nevén Szabó Gábor, aki már évek óta az egyik legszínesebb figurája a bulvárvilágnak. A celeb - akinek számára a DJ-zés valódi misszió -, is fontos szerepet kap a magyar zenei tehetségek kreatív platformjában, a Spaceshipben.

A barátnőjéről mesélt Pumped Gabo / Fotó: Mediaworks Archív

Pumped Gabo a munkájáról és magánéletéről mesélt

A küldetésem, és a kitűzött célom szolgálni az embereket, emelkedett állapotba hozni és ott tartani őket. Visszaadni azt az örömöt és önfeledt állapotot, amit a Balaton Soundon átéltem. Látni őket boldogan, a legjobb érzés számomra. Ehhez az ASTRO Spaceship DJ divíziójában minden rakéta kilövésre készen áll!

- árulta el Gabo, hozzátéve, a barátnője eleinte féltékeny volt a fellépések miatt, mostanra azonban ez megváltozott.

Az elején még sokszor eljött, mert félt, hogy csajozok. Aztán látta, hogy nem történt ilyesmi, meg hát ezt Pesten is tudnám csinálni, ha akarnám. Szeretjük egymást, remélem, már nem féltékeny, de ezt tőle kell megkérdezni…

- tette hozzá a celeb, aki egyébként igyekszik összehangolni a vidéki, természetközeli életét és a DJ-fellépéseken tapasztalt pörgést - írja a Blikk.

Azért költöztem vidékre, mert Pesten azt éreztem, sosem tudok igazán pihenni. Itt, vidéken pedig ezt átélem. Feltölt a természet. Örülök, hogy enni adhatok a madaraknak, számítanak rám. Reggel kiülni a kertbe, és látni, ahogy a mókusok szaladgálnak a fán, nagyon jó érzés. Ültetni virágokat, növényeket, locsolni és gondozni őket, nagyon feltölt

- magyarázta el Gabo.