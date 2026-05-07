Ez már durva! Így alázzák az Exatlon Bajnokai a Kihívókat

Kedden a Kihívók elbukták a végjáték első fordulóját, így biztossá vált, hogy a leggyengébb statisztikájú versenyzőjük, Komsa Niki párbajra kényszerült csapattársa, Sótonyi Boróka ellen. A kérdés csak az volt, hogy az Exatlon szerdai végjátékát is behúzzák-e az Exatlon Bajnokok, mert akkor Ekler Luca és Karvalics Eszter is veszélybe került volna az egyéni szakasz előtt. De a pirosak folytatták elképesztő menetelésüket, így a paraatléta és a fitnesz bajnok egyenes ágon jutott be az egyéni szakaszba.
Az elmúlt hetek hullámzó teljesítménye után, főleg úgy, hogy eddig minden héten vesztettek végjátékot, most csak úgy hasítanak a Bajnokok. Miután újabb magabiztos győzelmet aratnak a kékekkel szemben és behúzzák a végjáték második felvonását is, így Kihívó párbaj volt, a közutálatnak örvendő Komsa Niki Exatlonja véget ért. Így az olimpiát is megjárt fitnesz bajnok és Ekler Luca paralimpikon bejutottak a verseny egyéni szakaszába.
„Eszméletlen jó érzés, hogy két végjátékot tudtunk nyerni és hogy így Lucával már fixen benne vagyunk a fináléban, de én még nem a fináléra koncentrálok, hiszen van előttünk még két másik végjáték, ahol a fiúkért ugyanúgy kell küzdenünk. Úgy gondolom, hogy ők is abszolút megérdemlik, hogy ott legyenek a fináléban, és ahogy ők hozzá segítettek minket ehhez, így mi is ugyanúgy meg fogunk tenni mindent azért, hogy ők is biztonságban tudhassák magukat, és ott lehessenek velünk az egyéni szakaszban” – mondta a Borsnak Karvalics Eszter Exatlon Bajnok, akit arról is kérdeztünk, mitől táltosodott meg a csapatuk. Vajon a családi videóhívás a siker nyitja, vagy az, hogy mivel fele annyian vannak, mint a Kihívók, többet futnak.
Szerintem mindkettőnek betudható a siker. A videóhívás egy hatalmas élmény volt és szinte hihetetlen volt a szeretteinket látni. Ennyi idő után hallani a hangjukat, látni a mimikájukat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok erőt adott és egy felszabadultságot és nyugodtságot a tudat, hogy minden rendben van velük. Az is nagyon sokat segít emellett, hogy többet tudunk futni, hiszen tudunk rutint szerezni a pályákon és az ügyességekben is. Ez nekem szerintem egy hatalmas segítség és óriási erő, így azt érzem, hogy sokkal jobban mennek a menetek és sokkal jobban rá tudok érezni a dolgokra. Szóval, ennek a kettőnek az összessége szerintem az, ami a sikerünk titka.
A héten pedig az is kiderül, hogy Valkusz Máténak és a videóhívástól zokogó Lencse Lacinak kell-e párbajozni.
„Sok medál van a Kihívó fiúknak, viszont ezeknek csak egymás között vehetik a hasznát, hogyha mind a két végjátékot megnyerjük és abszolút ez a cél. Én azt gondolom, hogy most annyira erős a csapat, hogy ezt a feladatot meg is tudjuk ugrani és egyenes ágon, párbaj nélkül bejuttatjuk a fiúkat a döntő hétre” – mondta magabiztosan Eszter, akinek világhírű szerelme van.
