Ez már durva! Így alázzák az Exatlon Bajnokai a Kihívókat

Kedden a Kihívók elbukták a végjáték első fordulóját, így biztossá vált, hogy a leggyengébb statisztikájú versenyzőjük, Komsa Niki párbajra kényszerült csapattársa, Sótonyi Boróka ellen. A kérdés csak az volt, hogy az Exatlon szerdai végjátékát is behúzzák-e az Exatlon Bajnokok, mert akkor Ekler Luca és Karvalics Eszter is veszélybe került volna az egyéni szakasz előtt. De a pirosak folytatták elképesztő menetelésüket, így a paraatléta és a fitnesz bajnok egyenes ágon jutott be az egyéni szakaszba.

Megtáltosodtak az Exatlon Bajnokai

Múlt héten két versenyzőt is elvesztettek a pirosak

Halász Jázmin és Kenderesi Tamás elvesztése felrázta őket

Hétfőn bázis játékot és családi videóhívást nyertek

Ez tovább spanolta őket, behúzták a végjáték első és második felvonását is

Karvalics Eszter és Ekler Luca így párbaj nélkül bejutott az Exatlon 2026 egyéni szakaszába

Újabb megalázó vereséget szenvedtek az Exatlonban a Kihívók

Az elmúlt hetek hullámzó teljesítménye után, főleg úgy, hogy eddig minden héten vesztettek végjátékot, most csak úgy hasítanak a Bajnokok. Miután újabb magabiztos győzelmet aratnak a kékekkel szemben és behúzzák a végjáték második felvonását is, így Kihívó párbaj volt, a közutálatnak örvendő Komsa Niki Exatlonja véget ért. Így az olimpiát is megjárt fitnesz bajnok és Ekler Luca paralimpikon bejutottak a verseny egyéni szakaszába.

„Eszméletlen jó érzés, hogy két végjátékot tudtunk nyerni és hogy így Lucával már fixen benne vagyunk a fináléban, de én még nem a fináléra koncentrálok, hiszen van előttünk még két másik végjáték, ahol a fiúkért ugyanúgy kell küzdenünk. Úgy gondolom, hogy ők is abszolút megérdemlik, hogy ott legyenek a fináléban, és ahogy ők hozzá segítettek minket ehhez, így mi is ugyanúgy meg fogunk tenni mindent azért, hogy ők is biztonságban tudhassák magukat, és ott lehessenek velünk az egyéni szakaszban” – mondta a Borsnak Karvalics Eszter Exatlon Bajnok, akit arról is kérdeztünk, mitől táltosodott meg a csapatuk. Vajon a családi videóhívás a siker nyitja, vagy az, hogy mivel fele annyian vannak, mint a Kihívók, többet futnak.