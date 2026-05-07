135 éve ezen a napon lett Budapest a mutatványosok és artisták fővárosává – A Fővárosi Nagycirkusz története

135 évvel ezelőtt, a millenniumi készülődés lázában égő Budapesten jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai szórakoztatóipar. Az állatkerti bevételek növelése érdekében felmerült egy állandó mutatványos helyszín igénye, így jött létre az első cirkusz, amely 1889. május 7-én nyitotta meg kapuit a közönség előtt. Ismerd meg a Fővárosi Nagycirkusz és elődjeinek történetét.

Már az első cirkusz is a Városligetben született meg Budapesten, később ennek a helyén újult meg a Fővárosi Nagycirkusz (a kép 1957-ben, a Párizsi Jégrevü vendégszereplése idején készült). Fotó: Fortepan Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely

Technikai forradalom: 1889-ben az első cirkusz süllyeszthető, vizes manézzsal és villanyvilágítással mutatkozott be a nagyérdemű előtt.

Történelmi viharok: a Beketow-pompától a világháborús bombázásokig az épület többször megújult és újjáéledt.

Világhírű központ: Az 1971-ben megépült modern kőcirkusz mára a világ egyik legrangosabb fesztiváljának ad otthont.

A Fővárosi Nagycirkusz megszületésének titkai

Az Utrechtben születet Eduard Wulff, azaz Wulff Ede elzászi vállalkozó – maga is cirkuszi műlovar és zsonglőr – nem mindennapi építményt álmodott meg a Városligetbe. A korábbi vándorcirkuszok ideiglenes sátraival ellentétben egy masszív, kovácsoltvas szerkezetű, hullámbádoggal borított épületet húztak fel. Ez a megoldás a korszakban rendkívül modernnek számított, különösen a tűzbiztonsági szempontok miatt: még az öltözők is vasból készültek.

A manézs technikai felszereltsége a korát megelőző mérnöki bravúr volt: a süllyeszthető padlózat alatti 3 méter mély medencéből feltörő szökőkutakat és a vízi pantomim-előadásokat elektromos ívlámpák fénye tette látványossá. Akkoriban a víz és a tűzijáték kombinációja valóságos csodának számított.

A Fényes Fővárosi Nagycirkusz épülete 1941-ben. Fotó: Fortepan Szekeres Szabolcs

A Beketow- és a Fényes-korszak felemelkedése

A kezdeti lendület után a tulajdonjog visszakerült a fővároshoz, majd 1904-ben az orosz származású Matvej Ivanovics Beketow – magyarul Beketow Mátyás – vette át az irányítást. A cirkusz ekkor kapta meg azt az ékszerdobozhoz hasonló pompát, amely még Ferenc József császár elismerését is kivívta. Beketow nemcsak a látványra, hanem a műszaki fejlesztésekre is áldozott: a cirkuszt nyolcvan méterrel elköltöztették, megújítva annak teljes berendezését. A fellépők között negyvenfős balettkar és egzotikus állatok sora szórakoztatta a nagyérdeműt.