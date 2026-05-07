Bekeményít az időjárás: az egész országra riasztást adtak ki

Az időjárás-előrejelzés szerint ma a reggeli órákig főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, majd egy rövidebb nyugodtabb időszakot követően délnyugat felől ismét egyre több helyen számíthatunk csapadékra. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is erre hívták fel a figyelmet, mialatt citromsárga riasztást adtak ki az ország egészére a zivatarok miatt, csütörtök éjfélig. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett viszont esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Durva fordulatot vesz az eddig tavaszi időjárás / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Időjárás-előrejelzés: az egész országra zivatarok csaphatnak le

A HungaroMet szerint ma kora délutánig az ország keleti és déli tájain a záporok mellett nem zárható ki gyenge zivatartevékenység. A délutáni óráktól már helyenként alakulhatnak ki zivatarok viharos széllökések (~60-70 km/h), intenzív csapadék (ált. 20-25 mm, lokálisan felhőszakadás >25 mm) és kisebb méretű jég kíséretében. A kora esti óráktól délnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör.

A zivatarok miatt az ország teljes területére riasztást adtak ki / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az ország délkeleti felén, harmadán a beágyazott, illetve ismétlődő záporokat is kísérheti nagyobb mennyiségű (>20 mm) csapadék.