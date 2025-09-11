Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Egy feszes fenekű nő, aki látványos eredményt ért el

A feszes, kerek fenék nem korfüggő – Így érd el álmaid alakját 40 felett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 12:45
Úgy gondolod, hogy 40 felett már nem érdemes belevágni az edzésbe? Pedig a feszes, kerek fenék egyáltalán nem korfüggő, erősítése azonban nemcsak esztétikai, hanem az egészséged szempontjából is nagyon fontos. Ha érdekel, hogyan érd el álmaid alakját, maradj velünk, mert az edző elárulja a titkot!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A kor előrehaladtával egyre több nő érzi magát kellemetlenül a testében. Ha te is ebben a cipőben jársz, van számodra egy jó hírünk: ennek nem kell így lennie! Ugyanis van néhány, otthon elvégezhető gyakorlat, amivel gyorsan, látványos változást érhetsz el. Kerek fenékre vágysz, amit minden nő megirigyelne? Akkor ez a cikk neked szól!

Otthon edző nő, aki dolgozik álmai alakjáért és a feszes fenékért.
Sosem késő bomba feneket varázsolni magadnak!
Fotó: Silke Woweries / Getty Images

A kerek fenék előnyei: ezért olyan fontos a farizomedzés 40 felett

A témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük, aki rendkívül hasznos tanácsokkal szolgált a 40 feletti nőknek.

A fenék nem csak arról szól, hogy jól mutasson a farmerben. Ez a tested motorja. A farizmok adják a stabilitást, védik a derekad, tartják a csípőd 

– magyarázta a szakértő, valamint hozzátette, ha ezek gyengék, az fájdalmakhoz, a rossz tartáshoz és a fáradékonysághoz vezethet. Szerinte ugyanis „egy erős, feszes fenék 40 felett nem luxus – ez egészségbiztosítás és mellékhatásként persze jól is néz ki”.

A női test rengeteg változáson megy keresztül 40 felett

40 éves kor felett a nőknek rengeteg mindennel kell szembenézniük, hiszen változik a hormonháztartásuk, lassul az anyagcseréjük, illetve a bőr és az izmok tónusa is más lesz, ami egy teljesen természetes folyamat.

Nem te vagy a hibás, hanem biológia. A jó hír viszont az, hogy edzéssel és táplálkozással simán kordában tartható 

– hangsúlyozta Molnár Zsolt, aki számtalan 40 feletti nőt látott már, aki feszesebb lett, mint huszonéves önmaga.  

40 feletti nő, aki csodás alakkal és feszes fenékkel büszkélkedhet
A fenék erősítése nemcsak esztétikai, hanem az egészséged szempontjából is nagyon fontos
Fotó: antoniodiaz / Shutterstock

Ezekkel a gyakorlatokkal varázsolj magadnak feszes, kerek feneket

A következő farizomgyakorlatokat – amelyek a fenék minden részét megedzik – otthon is könnyedén elvégezheted, ugyanis semmilyen eszköz sem kell hozzájuk. Iktasd be az edzést egy héten 2-3 alkalommal és végezz belőlük 3-4 sorozatot, 12-15-ös ismétlésszámokkal.

  1. Guggolás (klasszikus vagy falnál ülés)  
  2. Kitörés előre-hátra     
  3. Csípőemelés (hip thrust – ágy vagy kanapé szélén)     
  4. Szumó guggolás (széles terpesz)     
  5. Oldalfekvéses lábemelés     
  6. Szamár rúgás négykézláb

Az edző életmódtippjei a csodás idomokért

Molnár Zsolt szerint az edzésen kívül az étkezésedre is érdemes hangsúlyt fektetned.

Elég fehérje nélkül nincs izom. Kell jó minőségű szénhidrát is, mint a rizs, zab, édesburgonya, valamint az egészséges zsírok, például avokádó és magvak 

– mondta a táplálkozási tanácsadó, továbbá kiemelte a megfelelő folyadékfogyasztás és a pihentető alvás fontosságát.

Üzenetem minden 40 feletti nőnek: Ne a korodra figyelj, hanem arra, hogy minden nap tudsz tenni valamit magadért. A feszes fenék nem hiúság, hanem bizonyíték arra, hogy törődsz magaddal, és még mindig te irányítod a testedet

– zárta gondolatait Molnár Zsolt.

Az alábbi videó 5 gyakori mítoszt mutat be az erőnléti edzéssel kapcsolatban 40 felett:

